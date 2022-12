في موسم رياضي مليء بالإثارة، أظهر الناس في جميع أنحاء العالم شغفهم وحماسهم بشكل شديد تجاه كأس العالم. أطلقت العلامة التجارية الضخمة المتخصصة في بيع اجهزة السجائر الإلكترونية مسابقة على موقع الشركة الرسمي بعنوان ‘فوبو إنفينيتي جو جو جو’ من أجل إثارة روح الرياضة والحماس لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية.

تركز شركة VOOPOO بشكل كبير على خدمة العملاء ودعم أسلوب حياتهم. لذا دعت الشركة عبر موقعها كافة محبي الفيب الى خوض تجربة ‘فوبو إنفينيتي جو جو جو’ من أجل إثارة روح الرياضة والمنافسة لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية.

يأتي هذا متزامنا مع إطلاق الإصدار المحدود من سلسلة ‘أرغوس’ و’أرغوس إم تي ‘ و’أرغوس إكس تي’ و’أرغوس جي تي 2 ‘ و’أرغوس بود ‘ و’أرغوس برو’.

جذبت هذه الحملة انتباه العديد من المعجبين ومستخدمي السجائر الإلكترونية منذ إطلاقها.

صمم جهازك ، ادعم فريقك المفضل

بدأًت مسابقة ‘INFINITY GO GO GO‘ عبر موقع الشركة الرسمي بتاريخ 23 نوفمبر وستستمر لغاية 22 ديسمبر.

يمكنك من خلال هذه المسابقة صنع تصميمك وتخصيص جهازك المفضل من شركة فوبو. يمكنك الانتقال إلى صفحة المسابقة ‘فوبو إنفينيتي جو جو جو’ للاطلاع على المزيد من المعلومات. فمن الممكن أن تكون الفائز بالجائزة الكبرى 5000 دولار.

بعد الانتهاء من التصميم يمكنك رفعه على موقع الشركة ثم مشاركته على انستقرام مع عمل منشن لصفحة الشركة voopootech_official@. العملية ليست معقدة على الإطلاق ، ستجد فيديو يشرح طريقة المشاركة في المسابقة بشكل مفصل.

لمحة عن شركة VOOPOO

تأسست شركة VOOPOO عام 2016 ، وحققت نمواً سريعاً من خلال إنتاج سلسلة ‘دراغ’ الشهيرة التي حظيت بتقدير عالي في مختلف أنحاء العالم وخلال فترة قصيرة.

تركز VOOPOO على البحث والتطوير في قطاع صناعة السجائر الالكترونية ، ولديها حاليًا أكثر من 6000 موظف متخصص في هذا المجال التكنولوجي لخلق مستقبل أفضل للسجائر الإلكترونية.

تُباع منتجات شركة ‘فوبو’ اليوم في أكثر من 70 دولة في حول العالم.