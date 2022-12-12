أصبحت سلسلة XROS للعلامة التجارية VAPORESSO الشهيرة تتفوق على نفسها. تجاوزت السلسلة حدود التصميم منذ إصدار أول XROS في عام 2020 ، وحصلت على إشادة كبيرة من مستخدمي السجائر الإلكترونية والنقاد على حد سواء ، بالاضافة الى حصولها على جائزة Red Dot على تصميم بود XROS 2 ، وجائزة Muse Design عن XROS Nano.

لم تعطل هذه النجاحات والجوائز شركة VAPORESSO أبدًا على تقديم الافضل. تم إطلاق بود XROS 3 و بود XROS 3 MINI ، أحدث الأجهزة لسلسلة XROS. مع التحسينات التي رفعت سقف التوقعات في التصميم وتجربة المستخدم ، بهذا تقدم VAPORESSO لمستخدميها تجربة فيب تتجاوز الحدود مرة أخرى.

مستوحى من الفيبرز ، مصمم للفيبرز

في سعيها لتقديم تجربة فيب عالية الجودة لمستخدميها باستمرار ، فإن بود XROS 3 و XROS 3 MINI مستوحاة ومصممة من قبل المستخدمين أنفسهم.

للقيام بذلك ، قام مندوبو مبيعات VAPORESSO بجمع التعليقات من العملاء في متاجر الـ VAPE في جميع أنحاء العالم ، والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقاموا بتحليل البيانات الضخمة التي تم تسليمها لقسم البحث والتطوير ليتم استخدامها في منتجاتها الجديدة.

لذلك دعونا نلقي نظرة على بود XROS 3 و XROS 3 MINI وكيف تجاوزت هذه الاجهزة حدود الإبداع:

التصميم

لنبدأ بالمظهر الجديد. يتميز بود XROS 3 و XROS 3 MINI بمظهر عصري وكلاسيكي في الوقت ذاته ، يأتي بـ 8 ألوان جذابة غير لامعة. يتميز بود XROS MINI بقبضة تحتوي على نقوش تُظهر تقنية عالية ودقيقة من VAPORESSO ، مع اثنين من ألوانها – الذهبي الوهمي والأخضر الوهمي – مما يخلق تأثيرًا ثلاثي الأبعاد ، حيث يمكن للمستخدمين رؤية “VAPORESSO” أو “XROS 3 MINI” بالحركة على حسب زاوية الرؤية.

بالاضافة الى تصميم الحواف المستديرة الذي يقدم مظهرًا عصريًا متميزًا (المزيد من التفاصيل لاحقًا).

في الجزء السفلي ، في XROS 3 و XROS 3 MINI تم استبدال ضوء مؤشر البطارية القديم بضوء نيون. تصميم جميل وعملي ، حيث يضفي الضوء طابعًا مستقبليًا رائعًا على الجهاز مع السماح للمستخدم بمعرفة مقدار البطارية المتبقية مع كل عملية سحب.

تم أيضًا تحديث زر التشغيل ليكون بشكل دائري أكثر إمتاعًا من الناحية الجمالية (المزيد حول هذا لاحقًا).

البود في اليد

كانت إحدى النقاط التي عبر عنها المستخدمين بشكل شائع مع بود XROS 2 هي الزوايا المستطيلة الحادة في القاعدة التي كانت حادة بعض الشيء التي اشتكى منها المستخدمين عند الاستخدام المطول. مع XROS 3 و بود XROS 3 MINI ، تم تحسين التصميم بحواف مستديرة ليس فقط على الجزء السفلي ولكن على الجهاز بأكمله.

يتميز جسم الجهاز الآن بتصميم مستدير من الأمام والخلف ، بالإضافة إلى معالجة القبضة على الجانبين ، مما يساهم في تثبيت أكثر راحة عند الاستخدام.

تجربة المستخدم

من بين الميزات الأساسية التي عملت بشكل جيد في الاصدار السابق لبود XROS 2 لا تزال موجودة في بود XROS 3 و بود XROS 3 MINI- COREX وهي تقنية التسخين للحصول على نكهة أكثر دقة وطويلة الأمد (حتى 20 يومًا) ، وتقنية مقاومة التسرب من VAPORESSO الحاصلة على براءة اختراع ، والتوافق مع كويلات هذه السلسلة التي تتراوح من 0.6 اوم إلى 1.2 أوم لتقديم انماط فيب تتراوح من الفيب الغير مباشر – MTL الضيق إلى الفيب المباشر المقيد – DTL ، وآلية تعبئة علوية لعملية إعادة تعبئة سهلة وخالية من التسريب. ومع ذلك ، تم إجراء تحسينات رئيسية لنقل تجربة الفيب الغير مباشر – MTL إلى مستوى أفضل.

بالاستماع إلى تعليقات المستخدمين التي تم جمعها من متاجر التجزئة لـ VAPORESSO ، حدثت VAPORESSO المبسم ليكون أقل نحافة ليقدم تجربة فيب غير مباشرة – MTL أكثر راحة.

كالاصدار السابق XROS 2 ، يسمح مدخل تدفق الهواء للمستخدمين بالاختيار بين فيب غير مباشر مقيد – MTL و فيب MTL مفتوح. ولكن مع الجهازين الجديدين ، تم تحديث شكل فتحات المدخل للتحكم في تدفق الهواء بدقة أكبر.

بالنسبة لزر التشغيل الدائري الذي ذكرناه سابقًا. يوفر زر التشغيل هذا اضافة جديدة. مدعومًا بمجموعة شرائح AXON من VAPORESSO ، يعمل زر التشغيل على تنشيط وضع النبض “pulse mode” ، والذي يوفر تجربة فيب قوية باستمرار مع كل عملية سحب.

تجاوز الحدود مرة أخرى

لن تلام شركة VAPORESSO إذا قررت اكمال نجاح XROS 2 لأطول فترة ممكنة. ولكن كما رأينا من قبل ، فإن VAPORESSO ليس من الشركات المصنعة الخاملة. مع التكنولوجيا والابتكار تضع نفسها في المقدمة ، تسعى العلامة التجارية الفرعية لعملاق قطاع الفيب SMOORE دائمًا إلى تحسين تجربة الفيب وتقديم منتجاتها بأعلى جودة. مع بود XROS 3 و بود XROS 3 MINI ، يمكننا أن نرى أن VAPORESSO قد تجاوزت حدود الإبداع في منتجاتها.