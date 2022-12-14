بود Limpid هو أحدث جهاز بود من شركة Dovpo الصينية. يعمل بشكل تلقائي ، مخصص للفيب غير المباشر. يسمح لك غلافه الشفاف برؤية الشرائح الإلكترونية المسؤولة عن تشغيل الجهاز.

تصميم غير نمطي

المواصفات التقنية

ابعاد البود 100 * 25 * 15 ملم وزن البود 38,8 غرام الشحن USB C البطارية 800 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

كابل USB

اكسسوارات

دليل المستخدم

عمر البطارية

المميزات سهل الاستخدام

جودة الفيب

نظام التشغيل التلقائي

عمر البطارية العيوب يجب رمي الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل

الكثير من الشركات المصنعة بدأت تستعمل الشكل الشفاف ، تصميم جديد غير نمطي وعصري. بود Limpid جهاز شفاف بالكامل يكشف عن الشرائح الالكترونية التي بداخله ، الأمر الذي يجعل شكله مميز. مُجهز بنظام تشغيل تلقائي ويقدم النكهات بشكل جيد ، جهاز مثالي للمبتدئين.يتم إعادة شحن بطارية بود Limpid التي تأتي بسعة 800 مللي أمبير في الساعة عبر منفذ USB-C الموجود أسفل البود. حجم البطارية مرضي حقًا وتسمح لك بالفيب لأكثر من نصف يوم دون الحاجة إلى إعادة شحن الجهاز. توصي Dovpo بعدم تجاوز تيار شحن يبلغ 850 مللي أمبير ساعة. من الممكن استخدام الفيب أثناء الشحن.جسم الجهاز مصنوع من البلاستيك الشفاف. الشرائح الالكترونية مرئية وكذلك البطارية مع الشعار واسم العلامة التجارية. عند الاستخدام ، تضيء 4 مصابيح LED. يشير انتقالها إلى اللون الأحمر إلى أن هناك أقل من 30٪ من البطارية المتبقية وأن الوقت قد حان لإعادة شحنها. بود Limpid سهل الاستخدام ولا يتطلب أي إعدادات. يتم إنتاج البخار عن طريق الاستنشاق فهو خال من الازرار.يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من الجهاز. حيث يتم التثبيت بواسطة قطع بلاستيكية. لاحظنا حركة جانبية طفيفة الأمر الذي لا يسبب أي مشكلة عند استخدام الجهاز. الخزان شفاف. لذلك من السهل جدًا رؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي.يتم تعبئة الخرطوشة التي تأتي بسعة 2 مل من الأعلى. يجب عليك أولاً إزالة السدادة المطاطية ، للوصول إلى فتحة التعبئة. الخرطوشة مزودة بكويل 1 أوم. لا يمكن استبداله. لذلك من الضروري تغيير الخرطوشة بأكملها عند تلف الكويل. الجهاز عملي ولا يتطلب أي خبرة خاصة يمكنك بدء تجربة الفيب بكل سهولة. لكن هذه البساطة تأتي على حساب الاستخدام المفرط لمادة البلاستيك التي تشكل نسبة كبيرة من الخامات المستخدمة في التصنيع.تسمح لك المقاومة بالفيب غير المباشر وتسمح باستخدام السائل الإلكتروني بمعدل عالٍ من النيكوتين ، وهو مثالي للمبتدئين عند الإقلاع عن التدخين. تجربة الفيب بالعموم ، جيدة مع توصيل جيد جدا للنكهات.لم نلاحظ أي تسريبات أو ترشح للسائل على أجزاء البود. يعتبر Limpid Pod جهاز ممتاز لتبدأ رحلتك في عالم الفيب.