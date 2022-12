الدراسة باختصار تزيد السيجارة الإلكترونية من فرص الإقلاع عن التدخين بنسبة 38٪ خلال فترة 6 أشهر ، مقارنة بعدم استهلاك النيكوتين نهائيا.

يزيد الـ Vaping من احتمالات الإقلاع عن التدخين بنسبة 61٪ في الفترات بين 12 الى 24 شهرًا ، مقارنةً بالبدائل الاخرى.

يقلل استخدام بدائل النيكوتين التقليدية (العلكة و اللاصقات ، إلخ) من فرص نجاح الإقلاع عن التدخين بنسبة 38٪ و 43٪ خلال 12 و 24 شهرًا.

أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين

على الرغم من النتائج الواضحة والمقنعة في هذا المجال ، لا تزال فعالية السجائر الإلكترونية كأداة مساعدة في الإقلاع عن التدخين موضع نقاش لبعض الباحثين. في عام 2020 ، بدأت منظمة كوكرين مراجعة العديد من الدراسات العلمية حول هذا الموضوع وخلصت إلى أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية في الإقلاع عن التدخين بمقدار الضعف مقارنة ببدائل النيكوتين الأخرى (اللاصقات ، العلكة ، إلخ). قبل أيام قليلة ، توصلت دراسة فرنسية جديدة (1) ، نُشرت في مجلة Preventive Medicine Reports ، إلى استنتاج مقارب : أن استخدام السيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين سيكون أكثر فاعلية من الطرق “التقليدية” الأخرى. كما ستكون السيجارة الإلكترونية أكثر فاعلية في الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.

تشير نتائجنا إلى أن ، السجائر الإلكترونية قد أثبتت فاعليتها في الإقلاع عن التدخين على المدى القصير والمتوسط ​​وربما طويل الأمد ، في حين أن استخدام العلاج ببدائل النيكوتين يكاد يكون غير مرتبط بالإقلاع عن التدخين.

إقتباس من الدراسة

يلبي الفيب احتياجات المدخنين بشكل أفضل

البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تلك الخاصة بمقياس الصحة الفرنسي لعام 2017 ، وهو مسح مقطعي أجرته هيئة الصحة العامة في فرنسا. بعد استبعاد المشاركين الذين لم يستوفوا معايير البحث ، كانت العينة المتبقية 2،783 شخصًا.في استنتاجاتهم ، يشير القائمون على هذه الدراسة إلى “دراستنا تظهر أن استخدام السيجارة الإلكترونية – دائما ما يكون مرتبطا بالإقلاع عن التدخين ، في حين أستخدام العلاج ببدائل النيكوتين لا يكون مرتبطا دائما بنفس الهدف”.

طرح الباحثون عدة فرضيات لشرح هذه النتيجة:

استخدام السجائر الإلكترونية يحاكي التدخين بشكل كبير ويمكن أن يقلل من الحاجة إلى تدخين التبغ. حيث يوفر الفيب حاجة المدخن النفسية عبر تقديم البخار الذي يشبه الدخان وكذلك الحركات كالاستنشاق وغيرها. يميل المدخنون عند الإقلاع إلى تقليل استهلاك التبغ ، وبالتالي ينتهي بهم الأمر بالاستعانة ببدائل النيكوتين للتعويض وهذا يعني الاستمرار في التدخين. في حين بإمكان السجائر الإلكترونية تعويض استهلاك النيكوتين هذا ، وبالتالي توفير احتياجات المدخن الحقيقية دون الحاجة الى تدخين التبغ. أظهرت دراسات سابقة أن الفيب يساعد في الإقلاع عن التدخين ، حتى عندما لا يرغب المدخنين في ذلك ، بمعنى اخر ، استخدام السجائر الالكترونية حتى إن لم يكن بهدف الإقلاع عن التدخين سيجعلك تقلع عنه. استخدام بدائل النيكوتين التقليدية ، مثل اللاصقات وغيرها ، قد يعود بمردود سلبي اكبر وقد لا تلبي الاحتياجات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتدخين.



(1) Fekom, M., ElAarbaoui, T., Guignard, R., Tarik, Andler, R., Quatremère, G., Ducarroz, S., Nguyen-Thanh, V., & Melchior, M. (2022, November 12). Use of tobacco cessation aids and likelihood of smoking cessation: A French population-based study. Preventive Medicine Reports. Retrieved December 7, 2022, https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.102044