صناع محتوى الفيب على منصة YouTube مجبرين إما على تصنيف منتجات الفيب على أنها “ضارة وخطيرة” أو مواجهة عقوبات تصل الى غلق القناة.

صناع محتوى Vape مهددين بحذف قنواتهم بالكامل إذا شاركوا أي محتوى يتعلق بالفيب دون التحذيرات الجديدة المطلوبة.

ناقشت مجلة RegWatch في حلقة تم نشرها على منصة YouTube القيود الجديدة التي ستتخذها المنصة ، حيث يخاطر منشئو محتوى الفيب بحذف قنواتهم بالكامل إذا شاركوا أي محتوى دون ذكر التحذيرات الجديدة المطلوبة التي هي في الحقيقة غير دقيقة.

منذ عام 2018 وصناع محتوى الفيب يعانون ، حيث تم الإبلاغ عن عدد من القنوات التي تقدم مراجعات منتجات الفيب والتي تمت إزالة محتواهم بالكامل وفي بعض الحالات تم حذف قنواتهم. وقد تم العمل على هذه الإجراءات لمنع أي تسويق لمنتجات الفيب بحجة انها قد تكون مغرية للقصر.

في ذلك الوقت ، ناضلت منظمة (New Nicotine Alliance) بالفعل من أجل الدفاع عن حقوق أصحاب هذه القنوات ، ليكونوا قادرين على مواصلة مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم مع جمهورهم من مستخدمي السجائر الإلكترونية. في الوقت الذي كانت قوانين الـ TPD تهدد بفرض حظر على تسويق هذه المنتجات الى العالم.

ما علاقة التبغ بالفيب

تم مراجعة 29 دراسة بهذا الصدد ، كانت النتائج تشير إلى أن التعرض للتبغ ومنتجات السجائر الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك. نُشرت الدراسة في JAMA Pediatrics ، وتتألف من تحليل لاستطلاعات رأي أكثر من 139000 مشارك في هذه الدراسات ، الذين ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية والجنسيات و بمختلف منصات التواصل الاجتماعي. أشارت البيانات التي تم تحليلها إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على محتوى يتعلق بالتبغ كانوا أكثر من قام باستهلاك هذه المنتجات.

قال مؤلف الدراسة سكوت دونالدسون ، وهو باحث في كلية Keck للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا

“لقد اطلعنا على شبكة واسعة من الدراسات المتعلقة باستهلاك التبغ وعلاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي و قمنا بتلخيص العلاقة باستنتاج واحد وهو أن هناك علاقة قوية بينهما ولها آثار على الصحة العامة على مستوى السكان”

كل هذه الدراسات خاصة بمنتجات التبغ إذا ما علاقة الفيب بالامر؟ ببساطة احتواء بعض منتجات الفيب (السوائل تحديدا) على النيكوتين. تحاول الكثير من الجهات المتنفذة ان تجعل الفيب ومنتجات التبغ سيان ، بالرغم من الدراسات العديدة التي تثبت الاختلاف الكبير بينهما. الفيب يعتمد على تسخين السائل لتوليد البخار اما التبغ يعتمد على الاحتراق الذي يولد الآلاف من المواد السامة. قمنا ببيان الفرق بين الاثنين في مقالات سابقة.

سؤال بسيط يكفي ان تسأله لنفسك لتعرف مدى التضليل الذي يستخدم ضد الفيب : من هي الجهة المستفيدة من جعل منتجات الفيب والتبغ من نفس الفئة؟ وبالتالي يطبق عليها نفس القوانين.

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