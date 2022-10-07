ماهو الفرق بين الفيب والتدخين؟

يأتي الاختلاف الرئيسي بين السجائر الإلكترونية و سجائر التبغ من طريقة عملها. أن غالبية مخاطر التدخين تأتي من عملية احتراق التبغ والمواد الكيميائية المرتبطة به ، في حين ان هذه العملية غائبة تمامًا في الفيب. ولهذا السبب ، يوجد الآن إجماع علمي حول حقيقة أن الفيب أقل ضررًا بكثير من التدخين. صرحت وزارة الصحة البريطانية ان الفيب بإمكانه تقليل المخاطر بنحو 95٪.

السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بنسبة 95٪ من التدخين

منذ بضع سنوات حتى الآن ، أصبحت السيجارة الإلكترونية شائعة في جميع أنحاء العالم ، لدرجة أنها أصبحت أكثر أدوات الإقلاع عن التدخين استخدامًا. ولكن ما هي الاختلافات الحقيقية بينها وبين سيجارة التبغ؟ هل السجائر الإلكترونية حقا أقل خطورة؟ الجواب بالتأكيد نعم ، و سنشرح السبب.

النيكوتين غير ضار بالصحة

من أجل أن نشرح هذا الأمر بطريقة علمية ، فإن أول شيء يجب فهمه. هو أن النقطة المشتركة الوحيدة بين السيجارة الإلكترونية و سيجارة التبغ هي النيكوتين. على الرغم من سمعته السيئة ، إلا أن هذا المركب لا يشكل خطورة مباشرة على الصحة خاصة عند الجرعات المستخدمة في الفيب. يمكن مقارنة تأثير النيكوتين على صحة الانسان بالكافيين. والفرق الوحيد بينهما هو أن النيكوتين أكثر إدمانًا. من أجل معرفة المزيد عن هذه المادة الغير واضحة بالشكل الصحيح لدى عامة الناس ، ندعوك للرجوع إلى مقالتنا التي تهدف إلى معرفة كل شيء عن النيكوتين.

هناك احتراق ، إذا فهناك خطر

الآن بعد أن علمنا أن النيكوتين هو النقطة المشتركة الوحيدة بين التدخين والسجائر الإلكترونية. دعونا نرى الاختلافات بينهما ، وبشكل أكثر دقة.

مع التجاهل المتزايد بمخاطر السجائر في عصرنا ، فإن قلة من الناس يعرفون حقًا ماهي هذه المخاطر اصلا. ومع ذلك ، فإن الإجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية : الاحتراق هو أخطر ما في التدخين. في الواقع ، عندما يكون هناك احتراق التبغ ، تطلق هذه النبتة المخلوطة بأكثر من 4000 مادة تتم إضافتها إليها. 70 نوع من هذه المواد معترف بها رسميًا على أنها مواد سامة ومسرطنة.

هنا يكمن الاختلاف الرئيسي بين السجائر الإلكترونية و سجائر التبغ. مع الفيب ، لا يوجد احتراق. وهكذا ، بغياب هذا الخطر ، تسمح السيجارة الإلكترونية لأي مدخن أن يستهلك النيكوتين الذي يحتاجه ، ولكن من دون المخاطر المرتبطة باحتراق التبغ.

هذه العملية هي التي تجعل اجهزة الفيب مختلفة تمامًا ، وهو ما دفع وزارة الصحة البريطانية إلى إجراء دراسة عميقة حول هذا الموضوع والتي خلصت إلى أن الفيب أقل ضررًا بنسبة 95 ٪ من التدخين.