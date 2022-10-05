طقم جديد من الشركة الصينية Innokin ! التي أثارت الكثير من الضجة قبل إصدارها طقم Coolfire Z60 . يتكون الجهاز من مود مزود ببطارية مدمجة مع قدرة على توفير 60 واط و تانك clearomizer جديد بأسم Zlide Top ، أول تانك يعمل بنظام تدفق الهواء العلوي للعلامة التجارية. مجموعة متكاملة تحتوي على كل شيء يحتاجه المستخدم.

الاختلاف

يحمل طقم Coolfire Z60 الكثير من التطور مقارنة بالاجهزة السابقة كـ Z50 و Z80. يتميز بفترة تشغيل طويلة فهو مجهز ببطارية مدمجة بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة ، المود سهل الاستخدام وله وظائف مثيرة للاهتمام خاصة تلك المتعلقة بزيادة عمر الكويلات. بالاضافة الى تانك Zlide Top الجديد الخاص بالشركة المصنعة ، والذي يأخذ جهاز Coolfire Z60 إلى مستوى آخر.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 75 * 36,6 * 27,2 ملم وزن المود 128,5 غرام البطارية مدمجة سهة 2500 مللي امبير الشحن منفذ الـ USB-C الطاقة القصوى 60 واط اقصى قطر تانك يمكن تثبيته 25 ملم انماط الطاقة واط , فولت ابعاد التانك 50,5 * 24,5 ملم سعة التانك 3 مل وزن التانك 66 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى نطاق الاستخدام من 9 الى 40 واط

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك Zlide Top

خزان احتياطي

قطع غيار

كابل الـ USB

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

مود عملي

يحتوي الجزء العلوي من مود Coolfire Z60 على موصل 510 مجهز بنابض. تم تصميمه ليكون متوافقا مع تانك Zlide Top المرفق مع الجهاز. ولكن من الممكن استخدام اي تانك بشرط ان لا يتجاوز قطره إلى 25 ملم وقوة استخدام قصوى تبلغ 60 واط.

يقع زر التشغيل في الجزء الأمامي من الجهاز فوق الشاشة. الزر مرتفع بحوالي 1 ملم عن جسم الجهاز. عند النقر ، يكون متحفظًا ولكن الصوت مرتفع بدرجة كافية لسماع الكبسة. التشطيبات ممتازة ، وبدون أجزاء حادة.

في الجزء الامامي من طقم Coolfire Z60 ، بالاضافة لزر التشغيل ، توجد شاشة ملونة و ازرار “+” و “-” بالإضافة إلى منفذ USB-C مخصص للشحن السريع. تصميم مثالي ويتماشى مع تصاميم الاجهزة الحديثة.

أسفل المود ، نجد منقوشا شعار الشركة المصنعة وحجم البطارية المدمجة 2500 مللي أمبير. سعة البطارية متوافق مع تنسيق المود وكافية جدا لاستخدام تانك Zlide Top سواء في الفيب المباشر DL أو الغير مباشر MTL. بالتأكيد ، عند الفيب المباشر DL ، ستحتاج الى إعادة شحن البطارية أكثر. زر التشغيل / الإيقاف موجود أيضًا في الجزء السفلي ويسمح لك بإيقاف تشغيل الصندوق الخاص بك في لحظة. إنه عملي جدا و تستغرق العملية بضع ثوانٍ فقط.

يمكن الوصول إلى الإعدادات عن طريق الضغط في نفس الوقت على الزرين “+” و “-“. طقم Coolfire Z60 متكامل ويحتوي على قوائم مختلفة مثل الواط ووظيفة التحديث وقائمة Coil + (لقوائم القوة الكهربائية والفولتية). تعمل وظيفة التحديث على المحافظة على الكويلات والتقليل من رواسب السائل الإلكتروني من خلال التسخين المسبق. استعمال جهاز Coolfire Z60 بسيط جدا خاصة للمبتدئين.

تانك خال من التسريب

يعتبر تانك Zlide Top مفاجأة رائعة في طقم Coolfire Z60. وهو أول تانك يعمل بنظام تدفق الهواء العلوي من Innokin. بعيدًا عن المصطلحات التقنية ، فهو تانك رائع وموثوق به وخالٍ من التسريب في الاستخدام اليومي. مدخل الهواء الوحيد موجود في الجزء العلوي من Zlide Top.

سعة التانك 3 مل ، ويعتبر Zlide Top مثاليًا للاستخدام في الفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). الخزان الثاني المرفق في العلبة ، يأتي بسعة 4.5 مل وفي شكل فقاعة ، ملائم أكثر للفيب المباشر (مباشرة إلى الرئتين). نجد أيضًا في العلبة مبسمين (drip tip) مخصصين لنوعي الفيب.

تتم عملية اعادة تعبئة تانك Zlide Top عن طريق تحريك الجزء العلوي من منه الى الامام. يمكنك بعد ذلك الوصول إلى فتحة مغطاة بختم مصنوع من السيليكون ويسمح لطرف زجاجة السائل الإلكتروني بالمرور من خلاله. يشير المثلث الصغير المحفور على الغطاء العلوي إلى الاتجاه الذي يجب دفع الغطاء. بسيط وعملي!

نظام تدفق الهواء في تانك Zlide Top فريد من نوعه. كبر حجم الفتحة يسمح له بالتبريد الأمثل مهما كانت طريقة الفيب. عند تحويل الحلقة الدوارة إلى اليمين ، يتم تقليل كمية الهواء. بسبب شكل الفتحة الذي يتسع بشكل تدريجي ، يضمن الحصول على تدفق الهواء انسيابي ومتوازن. والنتيجة هي دقة فائقة سواء كنت من محبي الفيب الغير مباشر او المباشر. دوران الحلقة التحكم بالهواء سهلة الاستخدام ودقيقة جدا.

لتغيير الكويل ، ما عليك سوى فك قاعدة التانك. طريقة تركيب الكويل سهله جدا وتسمح بدخول الكويل فقط باتجاه واحد. الخطأ مستحيل. مرة أخرى ، يهدف هذا الطقم إلى تسهيل استخدامه إلى أبعد الحدود.

الكويلات

يأتي في العلبة اثنان من الكويلات ، من ضمنها الـ Z-Coil الجديد عند 0.6 أوم. سواء كان الكويل عند 0.3 أوم أو 0.6 أوم ، كلاهما يعمل بتقنية Duo Prime. وهو نظام كويلات شبكي مزدوج يعزز من امتصاص القطن للسائل الإلكتروني. النظام فعال جدا: خلال الاختبارات التي أجريناها ، قمنا بالفيب بوتيرة سريعة ومتكررة على كلا الكويلين. لم نلاحظ أي جفاف في القطن. وهي نقطة جيدة!

ينصح باستخدام المقاومة 0.3 أوم بين 30 و 40 واط بينما تتطلب المقاومة 0.6 أوم قوة تتراوح بين 9 و 13 واط ، وبالتالي فإن Zlide Top مناسب لكل من الفيب غير المباشر والمباشر وإنتاج البخار حتى 40 واط.

تانك Zlide Top متوافق مع مجموعة Z-Coil بأكملها ، أي 8 أنواع من الكويلات المختلفة أي أنه مناسب لجميع أنماط الفيب.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن Zlide Top هو تانك رائع. سهل الاستخدام ، ينتقل من الفيب الغير مباشر الى المباشر بكل سهولة. ضبط تدفق الهواء فعال ودقيق. النكهات رائعة ، ويمكنك من خلال تعديل تدفق الهواء ، الحصول على فيب دافئ أو أكثر برودة. أداء تانك Zlide Top كان ممتازا مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه أو النعناع ، ولكن أيضًا مع النكهات المعقدة كنكهة الحلويات دون نسيان نكهات التبغ طبعا. إن تعدد استخداماته وعدم وجود تسريبات يجعله رفيقًا مثاليًا للمبتدئين في الإقلاع عن التدخين وكذلك المستخدمين الأكثر خبرة الذين يريدون منتجًا بسيطًا وفعال.

مود Coolfire Z60 مجهز بأحدث تقنيات شركة Innokin من أجل تقديم أداء عالي مع المحافظة على سهولة الاستخدام.

المميزات

تانك متعدد الاستخدامات

مود متكامل وبسيط

جودة الصنع

تعدد الكويلات

جودة الفيب

العيوب