تعاون يجمع بين Geekvape و Cloud Vaping

أعلنت شركة Geekvape عن الإطلاق الرسمي لمتجرها بالتعاون مع Cloud Vaping ، في باريس. تقع متاجر Cloud Vaping في مناطق مختلفة من العاصمة باريس مثل La Défense و Gare de l’Est ، وهي من المناطق التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة. التي تضم عددًا كبيرًا من مستخدمي الفيب.

إلى جانب هذا التحالف ، فاجأت Geekvape أيضًا محبيها في باريس بإطلاق حملة مع Cloud Vaping تسمى Geekvape Opening Week ، والتي استمرت من 10 إلى 24 سبتمبر 2022. خلال هذه الفترة ، تمكن مستخدمي الفيب من الحصول على بود Geekvape Sonder U مجانًا عند شراء جهاز Geekvape Legend 2 في المتجر ، بالإضافة إلى مزايا أخرى عديدة. عند شراء أي منتج من منتجات Geekvape ، يمكنك أيضًا الحصول على قميص من نوع “تي شيرت” أو قبعة.

ربما تكون اجهزة Geekvape’s Legend Kit ، هي الاجهزة التي زادت من شهرة Geekvape. وتعتبر سلسلة Legend أجهزة أسطورية (اسم على مسمى) ، التي تتميز بتقنية Tri-proof. وهي مقاومة الماء والغبار IP67 و IP68 ، التي اصبحت الآن أكثر مقاومة للصدمات وأكثر متانة. سوف تكون قادرًا على الشعور بمدى المتانة و الراحة بين يديك بمجرد حمل هذه السلسلة من الأجهزة.

أولاً وقبل كل شيء ، نحن سعداء وفخورون جدًا بالشراكة مع شركة عريقة مثل Geekvape ، نحن نثق ببعضنا البعض ، سيكون لهذا التعاون تأثير كبير ، شركة Geekvape لها تواجد لا مثيل له في فرنسا ، منتجاتهم محبوبة من قبل المستهلكين الفرنسيين ، كما يعزز اتحادنا مكانتنا في فرنسا ، وفي المستقبل ، سنوفر لمستخدمي الفيب منتجات أفضل وتجربة أفضل احد مدراء Cloud Vaping

هذه المرة نرى أيضًا قطعة جديدة من الأجهزة ، حيث أصدرت Geekvape بود جديد يسمى Sonder U ، والذي وفقًا لوصف الشركة الرسمي ، سيكون هو البود المثالي لهذه السنة. سهل الاستخدام ويقدم نكهات مثالية. صغير الحجم ويمكن التحكم فيه بين يديك. تتيح لك البطارية التي تبلغ قوتها 1000 مللي أمبير في الساعة التي ستوفر فترة استخدام طويلة. يبدأ الفصل التالي من مغامرة Geekvape بهذا الجهاز الصغير الذي يتميز بجودته العالية واهتمام الشركة المصنعة بأدق التفاصيل. أحد الأشياء المميزة هو أن بود Sonder U يوفر تجربة فيب رائعة ويسمح بإنتاج ثابت للطاقة يصل إلى 20 واط.