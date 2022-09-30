تعتبر شركة Jam Monster الأمريكية واحدة من أفضل الشركات التي المنتجة للسوائل الإلكترونية التي يتم بيعها في جميع أنحاء العالم. حيث يتم تصنيع النكهات بعناية فائقة و باستخدام أفضل المكونات. تميزت الشركة بنكهات مربى الفاكهة + الزبدة + نكهة الخبز المحمص.

تشتهر تشكيلة Jam Monster بنكهات المربى الأصيلة المذهلة ، وهي من بين الأفضل على الإطلاق ومن ضمنها (الفراولة, التوت الأحمر, العنب, التوت الأسود والتوت الازرق) جميعها تتميز بنكهة الزبدة الممزوجة مع نكهة الخبز المحمص.

من المحتمل أن تكون نكهة التوت الأزرق – Blueberry هي الافضل بالنسبة لنا ، كون الطعم هو الأقرب لنكهة المربى الفعلي ، خاصة استخدامه على تانك RDA.

في الشهيق ، تحصل على الطعم الحلو والحامض للتوت الأزرق الطازج وفي الزفير يبرز طعم الزبدة الرائع اللذيذ مع لمسة الخبز المحمص. نكهة رائعة ، قد ابدعت Jam Monster!

تحتل نكهة التوت الأزرق – Blueberry مركز الصدارة فهي الأبرز بينما تعمل نكهات الزبدة والخبز المحمص كنكهات ثانوية. على الرغم من أن نكهة الخبز المحمص بالزبدة ممتعة ولذيذة للغاية ، لكن تمنينا لو كان طعم التوت الأزرق أكثر كثافة ، وكانت نكهات الخبز المحمص / الزبدة أخف قليلا.

Blueberry Jam Salt هو الخيار الأمثل لمحبي نكهة مربى التوت الازرق. يمكن استخدامه على مدار اليوم من دون ملل.

الخصائص :

النكهة: مربى توت أزرق + زبدة كريمية + الخبز المحمص

مصنوع من 75 VG و 25 PG

متوفر بالنيكوتين العادي والسالت