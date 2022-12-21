تعود شركة Suicide Mods البريطانية و بقوة مع تانك التقطير Ripsaw RDA. يأتي هذا التانك الرائع بقطر 28 ملم مع نظام إعادة توجيه لتدفق الهواء مما يجعله مثالي في تقديم النكهات.

نظام مبتكر لتدفق الهواء

بالرغم من أن قطره 28 ملم ، إلا أن تانك Ripsaw الذي يعمل بكويل مزدوج مقيد او صغير نسبيًا. لذلك ، و لتجنب التسخين المفرط ، لا تقم بتركيب كويلات بقيمة أقل من 0.12 أوم. كعادتها Suicide Mods تهتم كثيرا بالتشطيبات النهائية. خزان التانك عميق مما يجعله سهل الاستخدام ، ويقدم النكهات بشكل رائع.

المواصفات التقنية

القطر 28 ملم الارتفاع 31 ملم الوزن 70 غرام متوافق مع اجهزة الـ BF نعم صعوبة الاستخدام بسيط نسبيا عدد الكويلات كويل مزدوج فتحات تدفق الهواء في الاعلى نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل المبسم – Drip Tip 810 الخامات المستخدمة الفولاذ المقاوم للصدأ و البلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

التانك

قطع غيار

برغي التغذية السفلية – BF

دليل المستخدم

تانك متكامل

تانك Ripsaw RDA مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ و متوفر بأربعة ألوان. وهو مجهز بمبسم قياس 810 ويأتي باللون الأسود ومصنوع من الـ delrin. يستقبل الغطاء العلوي ، المكون من قطعتين ، نظام ضبط تدفق الهواء. الجزء السفلي مثقوب بفتحات 2 × 5 تواجه بعضها البعض والتي يتم التحكم بها عن طريق تدوير الجزء العلوي على نفسه عبر المبسم.

داخل الغطاء العلوي ، تعيد الثقوب توجيه تدفق الهواء إلى سطح الكويلات. في الوسط ، نجد قطعة من السيليكون تضمن عدم رجوع السائل من الخزان.

يحتوي الغلاف من الداخل على العديد من الشقوق و النتوءات التي تضمن ثباته على لوحة البناء وتمسك الغطاء العلوي. الآلية تعمل بشكل ممتاز.

النقش الذي يمثل شكل الجمجمة مصنوع بشكل مثالي وموضع جيدًا في الوسط. كما أن التشطيبات الخارجية لا تشوبها شائبة.

في الجزء السفلي لتانك Ripsaw RDA ، نجد النقوش المعتادة كشعار الشركة المصنعة والرقم التسلسلي للمنتج. نجد في القاعدة أيضا اثنين من البراغي السداسية. تُستخدم هذه تثبيت قاعدة الـ 510 إذا كنت لا ترغب في استخدامه مع اجهزة التغذية السفلية. البرغي بارز بشكل كافٍ للاستخدام التانك مع مود ميكانيكي هجين. نجد في قطع الغيار برغي اخر مثقوب يسمح بأستعمال التانك مع اجهزة الـ BF.



لوحة بناء مدهشة

ممكن ان نقول ان تانك Ripsaw RDA مثير للإعجاب بكل بساطة. الخزان بعمق 5.6 ملم ، تجعله يتحمل كمية كبيرة من السائل الإلكتروني. النتوءات الموجودة على حافة لوحة البناء تجعل من الممكن وضع الغطاء بشكل مثالي ومنعه من الدوران. برغي الـ 510 مرفوع قليلاً كي يمنع السائل الإلكتروني من الرجوع إلى خزان السائل الموجود في مود التغذية السفلية.

تم تصميم القطب الموجب في تانك Ripsaw RDA بشكل مدهش. الفتحة العلوية ، التي يبلغ قطرها 6.3 ملم ، ملامسة لقطعة السيليكون الموجودة في الغطاء العلوي مما يمكنها من تحقيق عزل مثالي. الثقوب المصنوعة في هذا الجزء لها وظيفتان. أولا تركيز وتوجيه البخار مباشرة وبدون ضياع للنكهة إلى المبسم. وهذا ما يجعل هذا التانك قادرا على تقديم نكهات رائعة. ثانيا ، هو إجبار السائل على الوصول الى الكويل والقطن عند التقطير خلال المبسم.

اعمدة الأقطاب مزودة ببراغي مسطحة مقاس 2.5 ملم. عملية تركيب الكويلات بسيطة للغاية. ما عليك سوى قص ارجل الكويلات بطول 4 ملم ووضعها بشكل مثالي أمام الفتحات. وضع القطن بسيط جدًا أيضًا. لوضع كمية كافية من القطن ننصح بترك 1٫5 سم على كل جانب بذلك تضمن وصول القطن الى قاع الخزان.

تجربة الفيب مع تانك Ripsaw RDA هي متعة حقيقية. اختبرناه مع كويلات من نوع ni90 (3 × 27/38) بقيمة 0.14 أوم. مع تدفق للهواء مفتوح بالكامل ، السحب مقيد بعض الشيء. البخار دافئ وكثيف. النكهات مثالية ودقيقة للغاية.

اختبرناه أيضًا مع كويلات بقيمة منخفضة (0.12 أوم). النكهات ممتازة ، ولكن درجة حرارة التانك كانت أكثر من المعتاد. لذلك لا تحاول النزول أكثر من ذلك.