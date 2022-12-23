تقوم المملكة المتحدة كل عام بمراجعة الدراسات الجديدة الخاصة بالسيجارة الإلكترونية ليخرج عنها تقرير سنوي. ضم التقرير الرسمي لعام 2022 العديد من النصائح باستخدام الفيب للإقلاع عن التدخين.

الحكومة البريطانية تجدد ثقتها بالفيب

في عام 2015 ، أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن نتائج الدراسات المختلفة التي أجرتها بشأن درجة السمية الموجودة في السجائر الإلكترون ية وتأثيراتها المختلفة على الصحة ، مقارنةً بالتدخين. في ذلك الوقت ، أعلن لأول مرة أن الفيب “أقل ضررًا بنسبة 95٪ على الأقل” من التدخين. كل عام منذ ذلك الحين ، يتم اصدار تقرير في المملكة المتحدة ، من أجل مواصلة البحث حول هذا الموضوع. أشرف على إصدار تقرير 2022 أكاديميون من King’s College London ، وهي مؤسسة جامعية مرموقة مصنفة من بين أفضل 20 جامعة في العالم. في الأسبوع الماضي ، نتائج النسخة الثامنة من التقرير.

الفيب ، لا يزال أقل ضررًا بكثير من التدخين

استنتاجات التقرير لايمثل الفيب سوى “جزء صغير من المخاطر المرتبطة بالتدخين” ، سواء على المدى القصير أو المتوسط.

الفيب “لا يخلو من المخاطر” ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يدخنوا من قبل.

هناك حاجة لدراسات على مدى فترة أطول من 12 شهرًا لتقييم الآثار طويلة المدى للسجائر الإلكترونية.

من شأن استمرار الدراسات المستقبلية المنهجية أن تحسن تفسير البيانات

الحد من الخطر في السجائر الإلكترونية مقارنة بالمدخنين

بالتفصيل ، كشفت مراجعة الدراسات العلمية المتاحة حاليًا عن “تعرض أقل بكثير للمواد السامة في الفيب مقارنة بالتدخين”. بمعنى آخر ، كان لدى مستخدمي السيجارة الإلكترونية انخفاض كبير في المؤشرات الحيوية المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

لم يجد الباحثون “زيادة كبيرة” في المؤشرات الحيوية السامة لدى الأشخاص المعرضين لبخار السجائر الإلكترونية الذين سواء كانوا من المدخنين او غير المدخنين. دليل إضافي على أن الفيب السلبي غير خطر.

عدد قليل جدًا من القاصرين غير المدخنين يستخدم السجائر الإلكترونية

تظهر البيانات المأخوذة من أحدث استبيان لشباب تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا في المملكة المتحدة أن 6٪ منهم مدخنون. رقم أعلى من عام 2021 (4.1٪) ، لكنه لا يزال أقل مما كان عليه في عام 2020 (6.7٪).

النتيجة 8.6٪ من مستخدمي الفيب هذا العام ، مقابل 4٪ في 2021 و 4.8٪ في 2020.

تنتشر اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد بشكل كبير بين هذه الفئة من السكان كون 5.3٪ منهم يستخدم السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها في عام 2020 ، و 7.8٪ في عام 2021 ، وستكون الآن 52.8٪ في عام 2022.

هذا يعني ان ، 98.3 ٪ من القاصرين في سن 11/18 عامًا الذين لا يدخنون ولم يستخدما الفيب أبدًا.

الاجهزة ذات الأنظمة المفتوحة دائمًا ما يفضلها البالغون

سيكون معدل تدخين البريطانيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بين 12.7 و 14.9٪ ، و وفقًا للاستطلاعات ، سيتراوح معدل مستخدمي الفيب بين 6.9 و 7.1٪. أرقام قد تثير الدهشة في ضوء الترويج الواسع للغاية للسجائر الإلكترونية بين المدخنين في المملكة.

كان من الممكن أن تنتشر اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد في هذه الفئة العمرية أيضًا ، خاصة وان هذه الفئة من الأجهزة هي مايثير الجدل في الوقت الحالي ، لكن النتائج تظهر ان 2.2٪ منهم كان يستخدم الفيب في عام 2021 ، و 15.2٪ هذا العام. ومع ذلك ، فإن ما يسمى الاجهزة ذات الأنظمة المفتوحة تظل هي المفضلة لدى 64.3٪ من هذه الفئة اليوم.

في النهاية ، تظل السيجارة الإلكترونية الأداة الأكثر شيوعًا للإقلاع عن التدخين بين البالغين في المملكة المتحدة.