عودة الأسطورة

المواصفات التقنية

قطر التانك 22 ملم طول التانك 33,7 ملم سعة التانك 3,7 مل وزن التانك 50 غرام نظام التعبئة من الاعلى نوع المستخدم يحتاج الى القليل من الخبرة قاعدة البناء كويل واحد نظام تدفق الهواء من الاسفل نطاق الاستخدام بحسب قيمة الكويل المبسم – Drip tip 510 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

قطع غيار

كويلات

المبسم – Drip tip

دليل المستخدم

تانك متكامل

اثنان في واحد



تانك للفيب غير المباشر:

يعد اسم Pioneer من الأسماء المهمة في عالم تانكات الـ RTA. تشتهر العلامة التجارية بالتانكات ذات القدرة العالية على توصيل النكهات الدقيقة والتصاميم المثالية ، وتعود إلى منتجها الرائد من خلال تزويدنا اليوم بنسخة “محسّنة” من تانك Pioneer. اشتهر هذا التانك بالفيب غير المباشر – MTL في البداية ، ولا يتوقف الإصدار الجديد Pioneer 1.5 عند هذا الحد. يوفر الإصدار الجديد أنماط فيب تبدأ من الفيب غير المباشر المقيد وصولا الى الفيب المباشر المقيد – DLR ويأتي بسعة 3.7 مل ، ليوفر خيارات متعددة لكل مستخدم.أول ما ستلاحظه في تانك Pioneer v1.5 هو جودة الصنع والتشطيبات. بدءًا من الجزء السفلي من التانك ، نجد النقوش المعتادة ، اسم العلامة التجارية ، والطراز ، والمعايير. وكذلك برغي التوصيل طويل بما يكفي لاستخدامه في اي مود ميكانيكي هجين ، للمستخدمين الأكثر خبرة ، مما يزيد من الأمان عند الاستخدام.يتم ملء خزان تانك Pioneer v1.5 من خلال فتحة موجودة تحت الغطاء العلوي ، والتي تعمل بآلية خاصة.ببساطة ، يوجد جزء صغير قابل للإزالة بين الغطاء والجزء العلوي من التانك. عليك فقط فك الغطاء العلوي ، عن طريق دفع الغطاء باتجاه معين للوصول الى فتحة اعادة التعبئة.يجدر بنا الإشارة إلى أنه يمكن استخدام التانك بدون هذا الجزء ، ما عليك سوى فك الغطاء العلوي و إزالة هذه القطعة المعدنية ولكن سيتوجب عليك في كل مرة تريد ملء الخزان إزالة الغطاء العلوي بالكامل.يأتي مع التانك اثنان من الـ Drip tip. تقدم الشركة المصنعة الصينية نمطين للفيب في تانك واحد. بعكس الإصدار الأول ، الذي يتطلب شراء مبسم خاص للفيب المباشر – DL ، هنا يتم توفير كل شيء في هذا الإصدار.يمكن ضبط تدفق الهواء عبر الحلقة الموجودة في الجزء السفلي من التانك. هناك نوعان من فتحات الهواء ، أحدهما بفتحة واسعة تسمى cyclope ، والآخر على شكل ثقوب دائرية. باختصار ، أحدهما مخصص للفيب غير المباشر ، والآخر للفيب المباشر المقيد.

تانك Pioneer v1.5 في الاصل مصمم للفيب غير المباشر. في العلبة ، نجد 5 براغي مختلفة ، ويوجد برغي سادس ، لكننا سنتكلم عنه لاحقا.

فتحات البراغي تتراوح من 1 ملم وصولا الى 2.9 ملم. عمل هذه البراغي هو توفير سحبة مناسبة لكل مستخدم وأيضا لتوفير دِقَّة إضافية لنظام تدفق الهواء.

تم تصميم البراغي بمقاس 1 و 1.2 و 1.5 ملم للفيب غير المباشر ، في حين البراغي بمقاس 2 ملم و 2.9 ملم مناسبة بشكل أفضل للفيب المباشر المقيد.



تانك للفيب المباشر:

بفضل القطع المختلفة الموجودة في العبوة ، من الممكن تحويل Pioneer v 1.5 إلى تانك مخصص للفيب المباشر المقيد. للقيام بذلك ، يجب عليك تغيير المدخنة او انبوب البخار بأخرى أقصر ، والتي يكون فيها حجرة البخار أعمق ، وهنا يأتي دور البرغي السادس ، قطره 4 ملم وهو غير مخصص للتحكم بكمية الهواء ، بل عمله هو ضمان التوصيل بالقطب الموجب DL الموجود في العبوة.



بعد أن تختار نمط الفيب المناسب لك ، يمكنك الآن الوصول الى قاعدة بناء تعمل مع كويل واحد فقط وهي بحجم ممتاز ، كبيرة كفاية لتركيب كويل بقطر 3 ملم دون أي مشكلة.



عند استخدام التانك في نمط الفيب المباشر ستلاحظ انخفاض بسيط بتوصيل النكهات ، وهذا الشي طبيعي و منطقي بسبب زيادة حجم حجرة البخار التي تسمح بدخول كمية هواء اكبر.

