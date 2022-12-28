بعد ان اصدر مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية بالإنابة سليمان الفهد في وقت لاحق ، تعليمات جمركية مفادها تأجيل الضريبة الجمركية المطبقة على السجائر الإلكترونية والسوائل التي تحتوي على النيكوتين.

التعليمات رقم 72 لسنة 2022 تنص على إيقاف تطبيق الضريبة الجمركية على اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد المحتوية على النيكوتين. وقد شملت التعليمات ايضا ، السوائل الالكترونية التي تحتوي على النيكوتين سواء كان منكهة ام لا.

1 يناير 2023 بدلا من سبتمبر 2022 هو الموعد الذي حدده الفهد للبدء بتطبيق ضريبة بنسبة 100% على اجهزة ومعدات الفيب. تم تصنيف هذه المنتجات الى 4 أصناف :

– الخراطيش ذات الاستخدام الواحد و المحتوية على نيكوتين – منكهة.

– الخراطيش ذات الاستخدام الواحد و المحتوية على نيكوتين – غير منكهة.

– السوائل الالكترونية المحتوية على نيكوتين – منكهة.

– السوائل الالكترونية المحتوية على نيكوتين – غير منكهة.

وتأتي هذه التعليمات تطبيقا للبند الرئيسي رقم 2404 من الفصل 24 من نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. هل ستشهد دول الخليج قوانين موحدة بشأن منتجات السجائر الإلكترونية في المستقبل … شاركنا رأيك