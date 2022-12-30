وصفت شركة Filter القمة التي عُقدت هذا العام في 17 مايو بأنها “ربما تكون الأكثر انتقائية في مكافحة التبغ” ، والتي حضرها دعاة حماية المستهلك ، وأصحاب شركات السجائر الإلكترونية ، والباحثون في مجال الحد من أضرار التبغ ، والمنظمون ، والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة.

بالنسبة للكثيرين ، قد أتاح هذا المؤتمر فرصة نادرة لطرح الكثير من الأسئلة على صناع القرارات السياسات. هذا العام ، انهالت الأسئلة على مدير مكتب العلوم في مركز منتجات التبغ (CTP) التابع لإدارة الغذاء والدواء ، ماثيو هولمان ، وكاثلين كروسبي ، مديرة مكتب التواصل والتعليم الصحي في CTP ، قرارات إدارة الغذاء والدواء. حيث قد قامت مؤخرا بمنح بعض منتجات السجائر الإلكترونية شهادة (PMTA), الأمر الذي ترك الجمهور في حيرة حول ما الذي تغير.

أكد اثنان من أبرز المتحدثين ، ديفيد أشلي ، المدير السابق لمكتب العلوم في CTP نفسه ، وفوغان ريس ، مدير مركز مكافحة التبغ في هارفارد ، أن الفيب قد لعب دورًا رئيسيًا في خفض معدلات التدخين. تساءلوا “ما هي أخلاقيات إدارة الغذاء والدواء – هل هي تضليل الناس لتغيير السلوك؟”

لوائح النيكوتين الصناعي

في هذه الأثناء ، بعد تشريع جديد تم سنه في 15 مارس ، يمكن لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الآن تنظيم منتجات التبغ التي تحتوي على النيكوتين من أي مصدر الطبيعي منه والصناعي.

دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 14 أبريل ، ومفاده “يجب على مصنعي وموزعي و مستوردي وتجار التجزئة لمنتجات التبغ التي تحتوي على نيكوتين الصناعي (NTN) – أي النيكوتين غير المصنوع أو المشتق من التبغ ، ضمان الامتثال للمتطلبات المعمول بها بموجب القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (قانون FD & C) ، ومن ضمن هذه التعليمات: