يُطلق على هذا الإجراء “الأكثر تناقضا حتى الآن”. حيث لا تزال هذه المنتجات تنتج نفس السموم مثل السجائر التقليدية ولكنها بنسب منخفضة من النيكوتين.

في حين أن معظم المدخنين لا يزالون مضللين بشأن مخاطر النيكوتين ، فقد أكد خبراء الصحة العامة مرارًا وتكرارًا أن القطران والمواد الكيميائية الأخرى المسببة للسرطان الموجودة في السجائر هي التي تسبب الأمراض وليس النيكوتين.

على الرغم من معرفتها بهذه الحقيقة ، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل أيام مجموعة 22nd Century الحق في تسويق سجائر VLN King و VLN Menthol King كمنتجات تبغ منخفضة المخاطر. وصف خبير الحد من أضرار التبغ ، كليف بيتس ، في مدونته, هذه الخطوة بأنها “الأكثر تناقضا حتى الآن” ، حيث لا تزال هذه المنتجات تنتج الدخان المحمل بآلاف المواد السامة كالسجائر التقليدية ولكنها بنسب نيكوتين أقل.

“الذريعة هنا ، أن هذه المنتجات قليلة النيكوتين ، وخلصت إدارة الغذاء والدواء إلى أن أي شخص يرغب في تدخينها سيواجه تعرضًا أقل للنيكوتين. لكننا نعرف منذ وقت طويل أن “الناس يدخنون من أجل النيكوتين لكنهم يموتون بسبب القطران” (مايك راسل). هذا منتج يقلل من النيكوتين و لكنه يحافظ على القطران ، “قال بيتس.

تقليل نسبة النيكوتين لا يعني تقليل من المخاطر

في مقال مماثل في مجلة The Well ، أوضح الدكتور براد رودو ، أستاذ الطب والباحث في أضرار التبغ أن العديد من الخبراء يتساءلون عن كيف استطاعت سجائر VLN من تلبية معايير MRTP الصارمة الخاصة بإدارة الغذاء والدواء ، التي تلزم المنتجات بأن تحد بشكل كبير من الضرر وخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ مع مراعاة صحة مستخدمي منتجات التبغ والأشخاص الذين لا يستخدمون منتجات التبغ من حولهم.

وأوضح أن تقليل نسبة النيكوتين لا تقلل من المخاطر على الإطلاق. حيث أن النيكوتين لا يسبب السرطان أو أي من الأمراض الأخرى المرتبطة بالتدخين. من ناحية أخرى ، لم يتم تقليل المواد الكيميائية التي تسبب فعليا هذه الأمراض على الإطلاق.

أشار رودو إلى حقيقة أشار إليها بيتس ايضا. “لقد دعمت إدارة الغذاء والدواء و المعاهد الوطنية للصحة الشركة المنتجة ماديا عن طريق شراء سجائرها ، واستخدام منظمات الأبحاث والمحققين المستقلين في الولايات المتحدة لتقديم الأدلة لدعم قضيتها”.

اجراء مخجل

وقال البروفيسور عند البحث في قاعدة بيانات تمويل المعاهد الوطنية للصحة و باستخدام مصطلح “سيجارة منخفضة النيكوتين”. نجد 698 مشروعًا بلغ مجموعها 286 مليون دولار في آخر عشر سنوات. أوضح الدكتور رودو : “هذا لا يعني أن كل الأموال قد تم استثمارها في منتجات VLNCs. ولكن على الأقل يجعلنا هذا نفهم أن جملة “منتج تحت إشراف الباحثين”. ما هي إلا وسيلة للحصول على دعم مالي فيدرالي كبير”.

في نبرة ساخرة ، ذهب رودو للإشارة إلى سخافة هذه الخطوة. “في الأساس ، تعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تعزيز هدف الحكومة المتمثل في” إنشاء عالم خالٍ من استخدام التبغ (والنيكوتين). “من خلال إنفاق مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب لتمويل الأبحاث. حتى تتمكن من السماح لشركة خاصة بالسجائر (التبغ) للمنفعة المزعومة بالحفاظ على صحة المدخنين وعامة السكان “.