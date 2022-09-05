مباشرة من قلب الطبيعة ، مزيج مذهل من مشروب الكشمش الأسود البري الممزوج بدوامات من حلوى غزل البنات اللذيذة. يأتي بنسبة جلسرين VG أعلى من 70%. السائل متوفر بالنيكوتين العادي وملح النيكوتين أيضا.

يجمع سائل Pink Panther بين الفاكهة والحلوى والصودا معا. يمثل الكشمش الأسود نكهة الفاكهة ، ويمتزج بسلاسة مع حلوى غزل البنات اللذيذة في قاعدة من الصودا الغازية المنعشة.

سائل Pink هو من سلسلة The Panther Series المشهورة والحائزة على جوائز عالمية ، ومن انتاج شركة Dr Vapes. تتكون هذه السلسلة من 5 نكهات مميزة : Pink, Purple, Blue, Black و Gold.

نكهة متوازنة

عند معرفة أن السائل يحتوي على نكهة حلوى غزل البنات سيتبادر إلى ذهنك مباشرة ان النكهة حلوة جدا ، ولكن لا. استطاعت الشركة المصنعة من جعل نسب النكهات متوازنة بشكل رائع.

عند الاستنشاق ستشعر بطعم حلوى غزل البنات بنسبة معتدة وغير مزعجة على الاطلاق ، اما نكهة الكشمش الأسود او التوت الاسود تكون واضحة أكثر عند الزفير. بعد عدة سحبات ستبدأ بتذوق المزيج الرائع في فمك. طعم الصودا الغازية لم يكن واضحا كفاية.

متوفر بنسب نيكوتين مختلفة : 3 ملغ ، 6 ملغ ، 12 ملغ و 18.

المكونات: