جهاز سحبة السيجارة Moti Pop أحدث اجهزة الشركة الصينية Moti ، الشركة المعروفة بتعاونها الأخير مع شركة Vaporesso الرائدة. موتي بوب – جهاز يستخدم لمرة واحدة وهو خفيف للغاية ، يتميز بشكله المسطح الفريد من نوعه.

مسطح الشكل

جهاز Moti Pop عريض ولكنه مسطح ونحيف للغاية. بسمك أقل من 15 ملم ، فهو صغير لدرجة كافية لاستخدامه في أي مكان وأي موقف. يأتي بنكهات لذيذة للغاية و ويوفر بخارًا رائعًا.

المواصفات التقنية

الوزن غرام الشحن غير قابل لأعادة الشحن البطارية 650 مللي أمبير سعة الخزان 2 مل عدد السحبات 800 سحبة

محتويات العلبة

جهاز سحبة السيجارة Moti Pop

دليل المستخدم

تصميم فريد

موتي بوب جهاز فريد من نوعه. يمكن تمييزه من بين مئات الاجهزة بشكله المسطح وقطعة السيليكون الصغيرة الموجودة في القاعدة. يشبه إلى حد كبير المثلجات ذات القطعة الخشبية. ولكن الى ان شكله و اسمه يوحي الى المثلجات ، إلا أنه كباقي منتجات الفيب ، مخصص حصريًا للبالغين.

يأتي Moti Pop في عبوات بلاستيكية فردية محكمة الغلق داخل صندوق من الورق المقوى مغلق بالكامل. مكتوب على الصندوق عدد النفخات (800) ، ومستوى النيكوتين 2٪ والنكهة ، بالإضافة إلى تحذيرات السلامة.

يُظهر الجزء الخلفي من الصندوق حجم الجهاز ، وسعة البطارية 650 مللي أمبير ، وسعة السائل الإلكتروني 2 مل ، والطاقة البالغة 8 واط وان الجهاز يستعمل لمرة واحدة فقط. يعني مستوى الطاقة هذا أن Moti Pop مخصص حصريًا للفيب غير المباشر (الفم ثم الرئة ، مثل سيجارة التبغ). وهو فعال جدا عند الانتقال من التبغ المدخن إلى الفيب ، حيث أن مستوى الطاقة والسحبة المحكمة مثاليان. عند 8 واط ، ينتج بخارًا معتدلًا.

المبسم – Drip tip

ليس لقطعة السيليكون الموجودة في الجزء السفلي من Moti Pop وظيفة حقيقية. إنه يضيف فقط إلى مظهر الجهاز : باستثناء احتوائها على مصباح LED يضيء عند الفيب. يمكنك محاولة حمل او مسك الجهاز من هذه القطعة ، لكنها ليست مريحة للغاية لأنها قصيرة بعض الشيء.

لا يحتوي Moti Pop على مبسم – drip tip بارز. يؤدي الثقب الصغير الموجود في الأعلى هذا الدور. ببساطة تضع شفتيك على هذا الطرف و تستنشق البخار.

الأمر الذي يجعله سهل الاستخدام للغاية ، خاصة أنه لا توجد إعدادات لضبطها. بمجرد نفاد البطارية أو نفاد السائل الإلكتروني ، يمكنك التخلص من جهاز Moti Pop وشراء آخر جديد.

تجربة الفيب مع Moti Pop رائعة. النكهات لذيذة وليست حلوة للغاية. السحب الضيق يناسب المبتدئين الذين يبحثون عن إحساس مماثل لتدخين سيجارة التبغ. يوفر Moti Pop كمية بخار معقولة ، وهي متناسبة مع جهاز بقوة 8 واط. بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 650 مللي أمبير في الساعة ، يمكنك الحصول على 800 سحبة تقريبًا. أثناء اختباراتنا ، نفد السائل لدينا قبل نفاد البطارية.

مع تصميمه الممتع والملون وفعاليته ، سيضيف جهاز Moti Pop المزيد من المرح لرحلتك في الإقلاع عن التدخين. إنه يعمل بشكل رائع.

المميزات

تصميم مميز

نكهات رائعة

متعة سهولة الاستخدام

عدد السحبات متوافقة مع عمر البطارية

صغير الحجم

العيوب