لطالما كانت سلسلة اجهزة XROS من شركة VAPORESSO المبتكرة محبوبة في مجتمع مستخدمي الفيب لتصميمها الأنيق وأدائها الموثوق. ولهذا لا ينبغي أن تتفاجأ أن يكون جهاز بود XROS 2 ، هو نجم سلسلة XROS ، الذي قد تم اختياره للتو من قبل لجنة تحكيم دولية لتلقي جائزة 2022 Red Dot لأفضل تصميم خارجي والأداء كذلك. الامر الذي يزيد من قيمة هذه الجائزة كون الـ XROS 2 هو البود الوحيد الذي حصل على الجائزة في عام 2022.

التصميم الخارجي والأداء في تناغم تام

قال ممثل فريق XROS 2: “لا ينبغي أن يقتصر جهاز البود الجيد على المظهر فقط”. “نعلم أن المستخدمين يريدون المزيد.” التزم فريق VAPORESSO بمفهوم أن المنتج الرائع يجب ألا يكون حسن المظهر فحسب ، بل سهل الاستخدام وعملي أيضًا. والنتيجة النهائية كانت جهاز بود يتميز بمزيج مثالي بين الشكل الخارجي الرائع والأداء المثالي.

طريقة عرض ديناميكية ، تتغير مع كل سحبة

مع XROS 2 ، نرى خروجًا عن المألوف ، خاصة في تصميم المنتجات السابقة لـ VAPORESSO مثل الشاشة وضوء العرض ثلاثي الألوان. في هذا الجهاز ، نرى شاشة عرض ومؤشر بطارية جديد وأنيق ، يتألف من 4 مصادر إضاءة منفصلة. المفهوم بسيط: مع كل ضوء يمثل 25٪ ، تشير جميع المصابيح الأربعة إلى الطاقة الكاملة ، حتى 25٪ عند إضاءة ضوء واحد فقط. لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الوظيفة الثانوية لهذا النظام. عند أخذ سحبة من XROS 2 ، ستضيء مجموعة المصابيح ديناميكيًا استجابةً لقوة سحب المستخدم. الأمر الذي يجعل طريقة العرض بسيطة وأنيقة وعملية عند الاستخدام.

فتحات تدفق الهواء على شكل قطرة الماء ، لدقة أكثر

لن نرى في XROS 2 تصميم تدفق الهواء القديم ذي الثلاث فتحات لدخول هواء ، بل تصميم جديد على شكل قطرة ماء ، مما يتيح للمستخدمين تحكمًا أكثر دقة في تدفق الهواء. الآن ، يمكن للمستخدمين التحكم بالهواء للحصول على النكهة المثالية ، بغض النظر عن قيمة الكويل في الكبسولات المختلفة. كما تعودنا ، يتم وضع مدخل الهواء في الجزء الخلفي من الجهاز ، ويمكن تعديل مجرى الهواء بسهولة عن طريق تحريك العتلة ببساطة إلى اليمين أو اليسار.

الغاية من التصميم

تم تصميم هيكل XROS 2 بقمة الحرفية. الألومنيوم المستخدم هو نفس نوع المعدن الذي تصنع منه هياكل الطائرات مما اعطى جهاز البود هيكلًا خفيف الوزن ، مع طريقة الطلاء بالالوان المتدرجة ، حصلنا على منتج نهائي مثالي من ناحية الشكل الخارجي ومريح عند الإمساك به أيضا.

اتقان وصولاً إلى أدق التفاصيل

كما ذكر أحد مصممي XROS 2 ، “لا ينبغي تجاهل التفاصيل الصغيرة. في الواقع ، تلك التفاصيل الصغيرة هي التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام “. ينبع اهتمام VAPORESSO بالتفاصيل مع XROS 2 إلى أعلى درجات الدقة. بدلاً من الزوايا الحادة ، استخدمت VAPORESSO طريقة قطع عالي الدقة لإنشاء منحنى مصقول بمقدار 150 درجة يعطي مظهرًا أكثر تناسقًا وقبضة أكثر راحة.

تخطي الحدود

من خلال سعيها نحو المستوى المثالي من الحرفية والتطبيق العملي ، سرعان ما أصبح XROS 2 أكثر البودات مبيعًا في الأسواق و في غضون عام منذ إطلاقه. وفي الوقت نفسه ، تواصل VAPORESSO من تطوير منتجاتها ، حيث تعمل على مواصلة تحسين سلسلة XROS وإنشاء منتجات أخرى عالية الجودة. في سبتمبر ، أطلقت VAPORESS خط ألوان جديد لـ XROS 2 و XROS MINI و XROS NANO ، جنبًا إلى جنب مع خراطيش جديدة لـ XROS MINI و NANO ، مما يوفر تنوعًا أكبر ومتعة للمستخدمين.