طال انتظار اصدار طقم Aegis Touch T200 kit من Geekvape. ها هو اليوم قد أصبح متاحا. جهاز يعمل باللمس بالكامل ، مكون من مود ممتاز بقوة 200 واط. يعلوها تانك رائع يعمل بنظام تدفق الهواء العلوي وهو مصمم لإنتاج كميات كبيرة من البخار ، ببساطة يمكن أن نطلق عليه طقم العام.

العودة لشاشات اللمس

عادة ما تحظى الأجهزة التي تعمل باللمس بمؤيدين ومعارضين. آراء المعارضين دائما ما تكون مبنية على ان الشاشة حساسة ، قابلة للكسر وغير فعالة بشكل خاص. لكن جاء مود Aegis Touch T200 ليغير قواعد اللعبة. بدءا من التصميم الخارجي والتشطيبات التي لا تشوبها شائبة ، بالاضافة الى كون الجهاز مريح جدا عند الاستخدام. توفر الشاشة أيضا العديد من القوائم التي يمكن الوصول إليها في بضع ثوانٍ.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 90,1 * 54,6 * 31,3 ملم وزن المود 168 غرام البطارية 2 * 18650 الشحن منفذ الـ USB-C و الشاحن الخارجي الطاقة القصوى 200 واط اقصى قطر تانك يمكن تثبيته 26 ملم انماط الطاقة واط , فولت , التحكم الحراري , تلقائي , المنحني , التجاوز Bypass ابعاد التانك 26 * 42,5 ملم سعة التانك 5,5 مل وزن التانك 68 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى نطاق الاستخدام من 5 الى 200 واط

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك الـ Zeus Sub Ohm

خزان احتياطي

قطع غيار

كابل الـ USB

كويلات

أدوات

دليل المستخدم

جهاز مود بسيط ومريح

عند أخذ مود Aegis Touch T200 في متناول اليد ستشعر مباشرة بالجودة. التشطيبات ، المواد المستخدمة ، اللحامات ، البراغي … من الصعب أن تجد غلطة لهذا الجهاز الأنيق. في الجزء العلوي ، يقبل الجهاز تانكات تصل لـ 26 ملم دون أي مشكلة (كالتانك المرفق). يمكنك زيادة قطر التانك قليلاً ولكن محيط المنصة محاط بطبقة من السيليكون و بحواف مائلة. عند تركيب تانك بقطر 28 ملم ، على سبيل المثال ، ستلاحظ بروز طفيف على جانب الشاشة.

في قاعدة مود Aegis Touch T200 ، يوجد زر لفتح باب البطارية. السطح بالكامل مغلف بطبقة من السيليكون السميك لمنع الخدوش. عند وضع المود على سطح مستو ، يبقى ثابتا ولا ينقلب ، حتى عند تركيب التانك.

بمجرد فتح باب البطارية ، ستعرف انه متين. ثابت ولا يتحرك ويؤدي واجبه بشكل مثالي. يشار إلى أقطاب البطاريات بشكل واضح ويتمتع المود بنظام حماية في حالة الانعكاس في اتجاه وضع البطاريات. المود مجهز بنظام حماية IP68 ضد الماء والغبار ، لكن نظام الحماية ، يأتي على حساب فتحات تفريغ الغاز. يعمل الجهاز ببطاريتين من نوع 18650.

على أحد الجوانب ، نجد زر التشغيل وأسفله مباشرة ، منفذ USB-C يستخدم للشحن السريع و تحديث شريحة الجهاز الالكترونية. زر التشغيل مريح ولا يصدر صوتًا مزعجا.

على الجانب الآخر ، تم نقش اسم العلامة التجارية فوق زر القفل. عند سحبه ، نقوم بحظر إعدادات الجهاز وزر التشغيل كذلك. أصبح هذا الزر الصغير مألوفًا في اجهزة Geekvape في الاونة الاخيرة ، وهو عملي جدًا. يستغرق قفل مود Aegis Touch T200 وإلغاء قفله ثانية واحدة فقط دون الحاجة إلى لمس أي إعدادات أو الضغط على مجموعة من الأزرار. بسيط وعملي!

الجزء الخلفي من المود مغطى بغطاء جلدي سميك ، يبدو ذو جودة عالية وهو مريح جدا في اليد.

شاشة عملاقة

الميزة الرئيسية لجهاز Aegis Touch T200 هي شاشته الضخمة التي تعمل باللمس و بمقاس 2.4 بوصة. يعد الوصول إلى القوائم أمرًا صعبا بعض الشيء عند الاستخدام الأول ، ولكنه لا يستغرق سوى بضع دقائق من التعلم للتنقل بين الاعدادات المختلفة دون أي صعوبة. المعلومات المتاحة واضحة بدرجة كافية لاستخدامها في ضوء الشمس القوي. الجهاز متكامل ويحتوي على وضع “ذكي” الذي يوفر القوة الأكثر ملاءمة للكويل المستخدم. هناك أيضًا القوة الكهربائية المتغيرة والتحكم في درجة الحرارة ووضع التجاوز والمنحنيات.

هذه القائمة كاملة وتحتوي على جميع أنماط الفيب لمن يرغب بجهاز قوي قادر على توفير 200 واط.الوان الشاشة يمكن تغييرها عن طريق الاختيار من عدة ثيمات.

مع كل ضغطة على زر التشغيل ، نرى بعض الرسومات التي تتحرك في الشاشة. يعطي الجهاز جانبًا ممتعًا عند الاستخدام. يكون مستوى البطارية مرئيًا تمامًا والأمر ذاته لباقي المؤشرات الأخرى. تجربة الفيب ، كانت رائعة للغاية. المود مريح في متناول اليد ، والإعدادات سهلة و سرعان ما ستعتاد عليها. نقطة مهمة على شاشة اللمس … الحساسية. تتفاعل الشاشة مع اللمس بسهولة ولكنها ليست حساسة للغاية. لدينا شعور بأننا نحمل هاتفًا ذكيًا من الفئة الراقية بين أيدينا. عند تغيير الواط ، يمكنك التحكم في التمرير واختيار القيمة من البداية إلى النهاية. من 5 إلى 200 واط في بضع ثوانٍ. المود لا يستهلك الكثير من الطاقة على الرغم من شاشته العملاقة.

تانك مثالي

يعمل تانك Zeus Sub Ohm 2021 بنظام التدفق العلوي للهواء: وجود مداخل الهواء في الجزء العلوي من التانك. يتم إعادة توجيه الهواء إلى الأسفل لتصل الى الكويل. ميزة هذا التانك هي استحالة حدوث تسرب. تعتبر Geekvape من الشركات المصنعة الرائدة في هذا النظام وهو مريح جدا في الاستخدام اليومي.

لأعادة تعبئة التانك ، قم بفك الجزء العلوي (الغطاء العلوي) ربع دورة للوصول إلى فتحات التعبئة. إنها واسعة وتسمح باستخدام جميع أطراف زجاجة السائل الإلكتروني تقريبًا. توجد قناة صغيرة ، عند ملء التانك بسرعة كبيرة ، تسمح باستعادة فائض السائل لإعادة توجيهه نحو فتحات التعبئة الرئيسية.

تفتح حلقة تدفق الهواء على نافذتين تسمحان لتدفق الهواء بالمرور باتجاه الكويل. تم تصميم تانك زيوس ساب أوم 2021 للفيب المباشر فقط (مباشرة في الرئتين). يأتي المبسم – drip tip بقياس 810 ويمكن استبداله بآخر حسب الرغبة. المبسم المرفق مناسب للفيب القوي دون التعرض لخطر تناثر السائل في الفم.

يأتي مع الطقم اثنان من الكويلات. الأول 0.4 أوم من نوع Z وهو مخصص للاستخدام بين 50 و 60 واط و الاخر 0.15 أوم من نوع ZXM للأستخدام بين 70 و 85 واط. الكويلات ممتازة. سواء كنت تستخدمها للفيب المباشر المعتدل أو إن كنت تبحث عن إنتاج كميات ضخمة من البخار ، في كلا الحالتين النكهات واضحة و رائعة. يعتبر تانك Zeus Sub Ohm 2021 مرجعًا في فئة تانكات الفيب المباشر – DL. إنه دقيق وخالي من التسرب ، وهو خيار ممتاز لمحبي البخار الكثيف.

المميزات

جودة الصنع

إعدادات مختلفة تناسب جميع المستخدمين

شاشة كبيرة و واضحة

فعالية خاصية اللمس

تانك ممتاز

العيوب