تداول ناشطون الأسبوع الماضي خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر التدخين في الجامعات الأردنية. نشرت جامعة أهل الهمة الأردنية يوم الأحد الماضي في صفحتها على الفيسبوك تعميماً يقضي بمنع التدخين داخل الجامعات ومرافقها.

ضل الخبر بين مؤيد ومعارض لعدة أيام. حيث ذكر البعض أنّ قرار منع التدخين في حرم الجامعة، جاء بسبب انتشار ظاهرة تدخين السجائر بكثرة بين الطلاب والطالبات. بينما انتقد آخرون القرار تحت مزاعم أنّ على الجامعة الاهتمام بالواقع العلمي أولاً وأن التدخين حرية شخصية.

خاصة وان آخر التقديرات لوزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. تفيد بأن استهلاك التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 9 آلاف أردني كل عام.

الخبر بين الحقيقة والإشاعة

خابت آمال مؤيدي القرار وفرح المعارضين منهم. بعد أن نفى الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب قيام الوزارة بإصدار قانون المنع داخل حرم الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة.

كان للقرار ان يكون خطوة جريئة من أجل تقليل نسبة المدخنين في الأردن. خاصة وأن عدد كبير من الجامعات العربية قد سنت قوانين منع التدخين داخل الجامعات من قبل.

منها جامعة بغداد التي أصدرت توجيهات صارمة لمنع التدخين في جميع الكليات. و قرّرت حظر بيع التبغ داخل الجامعة من قبل النوادي والكافيهات الموجودة فيها.

أما في مصر. كانت قد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من العقوبات على من يقوم بالتدخين داخل الحرم الجامعي. من بينها دفع غرامات مالية ، وصولا إلى الإحالة الفورية لمجلس التأديب.

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