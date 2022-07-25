المنامة، 6 يوليو / منح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط ​​الدكتور أحمد المنظري اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة التدخين جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2022.

وأشار المنظري إلى المستوى المتقدم الذي حققته البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال الرعاية الصحية والطبية. ودور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على دعمهم من خلال المستوى المتقدم للرعاية الصحية خلال جائحة كورونا COVID-19.

وقال إن هذه الجائزة تأتي نتيجة جهود المملكة في تنفيذ برامج متسقة مع الخطة الوطنية لمكافحة التبغ (2018-2030) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطلاق عيادات الإقلاع عن التدخين في مرافق الرعاية الصحية.

وأشاد المنظري بجهود مملكة البحرين في مكافحة التدخين وجهود اللجنة للسيطرة على مخاطر التبغ في المملكة.

الفيب في البحرين

يشهد قطاع الفيب في البحرين ازدهارا غير مسبوق. يعود هذا الازدهار الى تطبيق المملكة لتشريعات وقوانين تشبه تلك المطبقة في المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة. يوجد اليوم المئات من متاجر الفيب المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. توفر هذه المتاجر احدث منتجات الفيب, الأمر الذي ساعد الكثير من المدخنين الانتقال الى السجائر الالكترونية.

بالإضافة إلى استضافة مملكة البحرين لمعرض Middle East Vape Show. الذي يقدم فرصة للشركات المنتجة في قطاع الفيب في البحرين لعرض أحدث التقنيات والمنتجات للزوار. يبذل منظموا المعرض جهودًا تسويقية مكثفة لاستقطاب الجماهير. حيث تم الاهتمام بعناية ليكون مناسبا لاصحاب الأعمال في في هذا القطاع والمستخدمين النهائيين كذلك.

يقترب عدد مستخدمي الفيب من الـ 100 مليون المستهلك حول العالم. خاصة بعد إعلان هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) رسميًا أن السجائر الإلكترونية 95٪ أكثر أمانًا من التدخين. بالإضافة إلى العديد من الدراسات الاخرى التي أثبتت فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين. تمثل هذه الدراسات والبحوث بصيص أمل لملايين المدخنين حول العالم وخاصة في عالمنا العربي.