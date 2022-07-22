تعود الشركة الألمانية Svoëmesto لتقدم لنا تحفة جديدة ، تانك Kayfun X. تانك مخصص للفيب الغير مباشر – MTL. تانك Kayfun الجديد عملي اكثر من التانكات السابقة عند الاستخدام. اكتشاف رائع لعشاق تانكات الـ MTL الراقية!

الفخامة

الفيب بأستخدام تانك Kayfun يعني حصولك على نكهة فائقة الدقة. يأتي التانك بقطر 24 ملم ، وهذا يعني ان تانك Kayfun X ، يشبه التانك السابق Kayfun Lite Plus في هذه النقطة. لكنه أسهل بكثير في الاستخدام اليومي ، والتانك خالي تماما من التسرب.

المواصفات التقنية

القطر 24 ملم الارتفاع 58 ملم نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل نظام تدفق الهواء من الاسفل لوحة البناء كويل واحد المبسم – Drip Tip 510 سعة التانك 4 مل وزن التانك 84 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ

محتويات العلبة :

التانك

قطع غيار

المبسم Drip tip

قطع غيار

دليل المستخدم

صناعة ألمانية

يتكون تانك Kayfun X ، عند تفكيكه بالكامل ، من أجزاء كثيرة. جميع القطع تتلاءم معًا بشكل مثالي. تم تصميم كل قطعة لتجعل تانك Kayfun X عملي لتقديم أفضل أداء. تستغرق عملية تفكيك التانك بشكل كامل بضع دقائق فقط. وهذا الأمر مثالي لتنظيف التاك بشكل كامل.

اسفل التانك نجد النقوش المعتادة مثل الماركة واسم الموديل والرقم التسلسلي … إن الشكل المسنن حول القاعدة هو ما يميز هذا التانك. هذه القطعة لها وظيفة عملية للغاية ومدروسة.

عند سحب الغطاء العلوي ، ترتفع القطعة المسننة من Kayfun X بشكل طفيف جدًا في نفس الوقت. عندما ترفع القاعدة المسننة ، فإنها تضغط على قاعدة لوحة البناء لمنع تسرب السائل ، وذلك عن طريق المحافظة على الضغط داخل الخزان. لذلك يمكنك ملء التانك دون الخوف من تسرب السائل عبر فتحات تدفق الهواء. للإغلاق ، ما عليك سوى الضغط بشكل عكسي ليعود كل شيء الى مكانه. ماهو مميز بهذه القطعة ، انها تدور. من الممكن ، في حالة استخدام جهاز مود يكون التانك مغمورآ داخله (SBS) ، يمكنك إدارة التانك في الاتجاه المطلوب.

حجرة البخار ضيقة وتركز البخار الناتج من أجل الحصول على أفضل نكهة. إنه مثقوب بالعديد من الثقوب للسماح للسائل الإلكتروني بالتدفق نحو الكويل. الخزان مصنوع من مادة بلاستيكية ، لا يحتاج إلى الحلقات المطاطية المانعة للتسرب في أجزائه العلوية والسفلية.

على الغطاء العلوي ، نجد حرف X محفور بدقة وعمق. بالاضافة الى الشكل الجميل الذي يضيفه النقش لتانك Kayfun X ، فهو يعطي ملمسا خشنا يمنع انزلاق الجزء المعدني عند فتح غطاء إعادة التعبئة. بسيط وعملي!

عند الضغط على حرف X ، يمكنك الوصول إلى فتحة التعبئة. بالنسبة إلى تانك بقطر 24 ملم ، تعتبر الفتحة كبيرة ويمكنك استخدام معظم رؤوس زجاجات السائل الإلكتروني. لإغلاق الغطاء العلوي ، حرك القطعة إلى مكانها الأصلي. غطاء التعبئة متين جدا ، ولن تقلق من فتح الغطاء العلوي من تلقاء نفسه.

نظام تهوية عالي الدقة

لوحة البناء ، مخصصة لكويل واحد. عند استخراج لوحة البناء ، يمكنك رؤية الثقوب التي تسمح للهواء بالمرور داخل اللوحة. مرة أخرى ، ولا غلطة.

لا يتم ضبط تدفق الهواء عن حلقة للتحكم بكمية الهواء الداخل. حيث يعمل برغي الـ 510 بمثابة نظام لتدفق الهواء. نظام Aerokon بسيط جدا و لكنه فعال للغاية. عند تدوير هذا البرغي الطويل الى اليمين يبدأ بتقليل كمية الهواء التي تدخل تحت الكويل عند الاستنشاق. على العكس من ذلك ، يسمح فك البرغي بمرور كمية أكبر من الهواء لتبريد الكويل. تقول الشركة المصنعة ان الفتحة يتراوح قطرها من 0 إلى 1.8 ملم.

بعد ان تقوم ببناء الكويل ، يتم ضبط البرغي حتى يتم الحصول على كمية الهواء المطلوبة. تانك Kayfun X اصبح مناسبا لعدد اكبر من محبي ومستخدمي الفيب الغير مباشر – MTL. قد يبدو هذا ، في البداية ، مملًا بعض الشيء ، لأنه يتعين عليك فك التانك من المود للتحكم بفتحة تدفق الهواء. ولكن بمجرد العثور على الفتحة المناسبة ، لن تحتاج الى تغييره بشكل متكرر.

نظام الـ Aerokon يقدم اداء رائع ، ستحصل على تجربة فيب ثابتة ومليئة بالنكهات دائمًا.

لوحة البناء هي نفسها في معظم تانكات Kayfun. قطبان متقابلان لوضع الكويل فوق مدخل الهواء مباشرة. بسيط و فعال وعملي. خلال اختباراتنا ، اخترنا كويل Ni80 بقطر 2.5 ملم بقيمة استقرت عند 0.72 أوم. يتوجب عليك وضع القطن بعناية كما هو الحال مع أي RTA MTL.

تجربة الفيب ، كانت مثالية! يقدم Kayfun X نكهة أي سائل إلكتروني بدقة فائقة. تفاجئنا بإعادة اكتشاف بعض نكهات السوائل لأن توصيل النكهات يختلف من تانك الى آخر. لا ترتفع درجة حرارة التانك عند الفيب وهو خالي تماما من التسريب. سعة التانك كبيرة 4 مل فلن تحتاج الى اعادة ملء التانك بشكل متكرر خلال اليوم. تجربة رائعة واداء مثالي لهذا التانك الذي يعتبر الأفضل ضمن هذه الفئة.

المميزات

جودة الصنع

خالي من التسريب

نظام إعادة تعبئة عملي للغاية

نكهات ممتازة

تصميم رائع

العيوب