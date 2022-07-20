طقم Gen Fit 40 هو من أحدث أجهزة شركة Vaporesso. مخصص للفيب المقيّد سواء كان غير المباشر أو مباشر ، ببساطة هو جهاز مثالي للمبتدئين أو أولئك الأكثر خبرة الذين يبحثون عن جهاز فيب إضافي أو احتياطي.

طقم بوزن الريشة

بوزن 108 جرام فقط ، يأتي طقم Gen Fit 40 بحجم صغير جدًا. تبلغ سعة التانك 3.5 مل. بفضل بطاريته المدمجة التي تبلغ 2000 مللي أمبير في الساعة ، فإنه يوفر ساعات طويلة من الاستخدام دون الحاجة إلى إعادة الشحن. مع إمكانية استخدامه أثناء الشحن.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 70 * 32 * 22,5 ملم وزن المود 66,5 غرام سعة البطارية 2000 مللي امبير الشحن منفذ الـ USB-C الطاقة القصوى 40 اقصى قطر تانك يمكن تثبيته 20 ملم انماط الطاقة واط , فولت ابعاد التانك 20 * 47 ملم سعة التانك 3,5 مل وزن التانك 40 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى نطاق الاستخدام من 8 الى 26 واط

محتويات العلبة :

المود

تانك الـ Clearomiseur

خزان احتياطي

قطع غيار

كابل الـ USB

كويلات

دليل المستخدم

مود صغير وأنيق

في الجزء العلوي من المود ، يسمح لك الموصل من النوع 510 بتلقي تانكات بقطر أقصى يبلغ 20 ملم ، موصل الـ 510 مرفوع بمقدار 3 ملم عن باقي أجزاء المود. تحته مباشرة ، نجد شاشة من نوع OLED أحادية اللون بمقاس 0.42 بوصة توفر معلومات الجهاز الأساسية : قيمة المقاومة ، عداد السحبات ، عمر البطارية المتبقي ونمط الطاقة.

على جانب الجهاز ، أسفل الشاشة مباشرة ، يوجد زر التشغيل. خمس ضغطات متتالية لتشغيل المود أو إيقاف تشغيله. من الممكن أيضًا تغيير إعدادات الطاقة عن طريق الضغط 3 مرات متتالية.

تحت زر التشغيل ، في الجزء السفلي من مود Gen Fit 40 ، يوجد ازرار التحكم بالاعدادات بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C.

نطاق القوة الكهربائية للشريحة هو 5-40 واط. تتوفر ثلاثة أوضاع للفيب : Variable Wattage و Smart VW و Variable Voltage. يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط في نفس الوقت على زر زائد وناقص. يتم اختيار النمط بعدها بالضغط على زر التشغيل. مزود بوسائل حماية ضد قصر الدائرة الكهربائية للمقاومة ، حماية لتجنب التفريغ العميق للبطارية وكذلك الجهد الزائد على منفذ USB-C.

تانك iTank X

ليكتمل الطقم ، اختارت Vaporesso التانك الجديد iTank X clearomiser ، الذي يتمتع بسعة تتراوح بين 2 الى 3.5 مل حسب زجاجة الخزان التي تستخدمها. يوجد في العلبة الزجاجتين.

يأتي التانك بمبسم من نوع 510. يمكن فتح غطاء التعبئة عن طريق إدارته ربع دورة. عند فتح الغطاء يوجد قطعة من السيليكون مثقوبة بفتحتين متقابلتين. من ناحية أخرى ، أما الفتحة الموجودة في الوسط فهي مخصصة لخروج البخار.

في الجزء السفلي من التانك ، تتيح لك الحلقة الدوارة ضبط تدفق الهواء. يتم استبدال الكويل عن طريق فك هذه الحلقة لتتمكن بعدها وبكل سهولة من سحب الكويل القديم واستبداله بأخر جديد.

يأتي مع الطقم 2 من الكويلات. الأول شبكي من نوع GTX و بقيمة 0.6 أوم (مثبت مسبقًا) يمكن استخدامه بين 20 و 26 واط ، والاخر ايضا من نوع GTX و بقيمة 1.2 أوم ويمكن استخدامه بين 8 و 12 واط.

تجربة الفيب ، وجدنا ان طقم Gen Fit 40 هو جهاز رائع. وجود بطارية مدمجة بحجم 2000 مللي أمبير في الساعة شيء رائع و مريح جدا عن الاستخدام لفترات طويلة حتى مع كويل الـ 0.6 أوم عند 24 واط. تعد الشريحة الالكترونية سهلة الاستخدام مثالية خاصة للمبتدئين في الفيب. النكهات التي يقدمها تانك iTank ممتازة سواء عند استخدامه للفيب المباشر أو غير المباشر. بالاضافة الى ان شركة Vaporesso جعلت تانك iTank X متوافق مع جميع كويلات الـ GTX ، والتي تأتي باختيارات متعددة لترضي جميع أنواع المستخدمين.

المميزات

جودة الصنع

سعة البطارية

سهل الاستخدام

طقم خفيف و بحجم صغير

جودة النكهات

العيوب