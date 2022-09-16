كوبانو من شركة VGOD, احد اكثر النكهات مبيعا في المتاجر العربية والعالمية. النكهة عبارة عن سيجار كوبي كامل النكهة مع لمسة من الفانيليا الناعمة. نكهة مميزة ، ومناسبة للفيب طول اليوم.

سيجار كوبي ناعم مع لمسة من نكهة الفانيليا الكريمية التي لن تفسد جوهر السيجار الكوبي الأصيل الطازج والغني!

عند فتح العلبة ، تتوقع أن تأتي منه رائحة التبغ القوي ولكن بدلاً من ذلك ستلاحظ رائحة الفانيليا اولا. نكهة متوازنة ، تدفعك لاستخدامها طيلة اليوم.

كانت تجربة Cubano لأول مرة مفاجأة بعض الشيء لأننا قد توقعنا شيئًا مختلفًا إلى حد ما. عادة عند رؤية السيجار ، يتبادر إلى الأذهان مباشرة نكهة قوية جدًا. تتميز هذه النكهة بالتأكيد ببعض تلك الخصائص من حيث نكهة السيجار الكوبي الكلاسيكي. لكنها تميل إلى أن تكون بشكل أساسي في الخلفية. النكهة الأكثر وضوحًا في جميع الأوقات والتي من الواضح أنها في المقدمة هي الفانيليا الكريمية الحلوة. نكهة الفانيليا هي الاخرى موزونة بعناية دون أن تكون مزعجة على الإطلاق. قد تم تصميم هذا المزيج للتخفيف من حدة نكهة التبغ.

نكهة التبغ موجودة بالتأكيد وطعمه طبيعي ، بدلاً من النكهات الاصطناعية المروعة. عند الفيب بين السحبة و الاخرى ، ينجح التبغ بالفعل في شق طريقه بعيدًا عن الفانيليا اللذيذة ، وفي تلك اللحظات يمكنك بوضوح ان تشعر بطعم أوراق التبغ القوية.

ضع في اعتبارك أنه حتى مع وجود نكهة الفانيليا الكريمية الخفيفة ، ستشعر بضربة قوية في الحلق. كان إنتاج البخار جيدًا للغاية ، لذا لن يكون لديك أي شكاوى في هذا الجانب.

نكهات لكل الاذواق

حرصت شركة VGOD على توفير نكهة كوبانو بعدة نسخ أو اطعمة لترضي جميع الاذواق. مع الحفاظ على قاعدة تبغ السيجار الكوبي بالتأكيد.

بالاضافة الى نكهة كوبانو الكلاسيكية ، نجد :

نكهة الكوبانو سيلفر – SILVER وهو عبارة عن خليط التوباكو (السيجار) و كريمة الكاسترد ، مع لمسة من التوابل والسكر البني الحلو بالكراميل والعسل.

وهو عبارة عن خليط التوباكو (السيجار) و كريمة الكاسترد ، مع لمسة من التوابل والسكر البني الحلو بالكراميل والعسل. نكهة الكوبانو بلاك – BLACK جاءت هذه النكهة لإرضاء محبي طعم تبغ السيجار القوي. زيادة في نكهة السيجار الكوبي القوية الممزوجة مع لمسات خفيفة من الكاسترد الكريمي الغني.

جاءت هذه النكهة لإرضاء محبي طعم تبغ السيجار القوي. زيادة في نكهة السيجار الكوبي القوية الممزوجة مع لمسات خفيفة من الكاسترد الكريمي الغني. نكهة الكوبانو كوكو – COCO عبارة عن مزيج من تشيز كيك جوز الهند الكريمي مع نكهة تبغ خفيفة وسلسة مع لمسات من طعم قشر الليمون. كوكو هي نكهة حلوى غنية ولذيذة يمكن الاستمتاع بها طوال اليوم!

جميع النكهات متوفرة بحجم 60 مل للسوائل ذات النيكوتين العادي , وتكون نسبة النيكوتين فيه 0 – 3 – 6 mg. تتوفر كذلك نسخة السالت نيكوتين – Salt Nicotine بنسب تتراوح بين 25 – 50 mg , وتكون العلب بحجم الـ 30 مل.