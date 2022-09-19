صار الابتكار والتطوير في مجال الفيب اصعب ، وبشكل أكثر تحديدًا في مجال البودات ، التي يقوم بإنتاجها المصنعون على نطاق واسع في الفترات الأخيرة. لكن Aspire خاضت هذا التحدي ، وقامت بطرح جهاز فريد من نوعه.

الابداع

جاء بود Vilter Pro ليجيب على السؤال التالي “كيف تتميّز في عالم البودات؟ ولكن بطريقة ذكية جدا : اولا تقديم شيء جديد ، و ثانيا أن يلبي هذا الشيء طلبًا حقيقيًا. وهو طلب تقدم به بعض المستخدمين الجدد ، بأنهم يفضلون أن يكون الفيب ليس بعيدًا عن عاداتهم القديمة.

اولئك الذين يريدون الإقلاع عن السجائر ولكنهم يخشون الابتعاد عن محاكاة عادة التدخين لديهم وبالتالي فشل عملية الانتقال الى الفيب وترك التدخين. كان رد Aspire لذلك ، طرح جهاز بود مجهزًا بشاحن خارجي – Power bank خاص به. بالاضافة الى مبسم يمكن استبداله بأخر ورقي. كل ذلك مع الحفاظ على بساطة الجهاز وفعاليته.

من المؤكد أن يتبادر إلى ذهنك سؤال : هل يعمل الجهاز بشكل جيد؟ والجواب نعم بالتأكيد.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 37 * 21 * 124 ملم الوزن 147 غرام نطاق الاستخدام تلقائي الشحن منفذ USB-C سعة التانك 2 مل

محتويات العلبة :

البود

خزانات

قطع غيار

كابل USB

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Vilter Pro بالتفصيل

ينقسم بود Vilter Pro إلى جزأين: البود ، حيث يتم إدخال خرطوشة قابلة لإعادة التعبئة ويمكن التخلص منها ، وشاحن خارجي – Power bank. يتم تثبيت البود بالشاحن بشكل مغناطيسي ، إما من الجانب أو من الأسفل.

تبلغ سعة بطارية الشاحن الخارجي 1600 ميللي أمبير في الساعة ، ومزود بمنفذ USB-C على الجانب لإعادة شحنه ، وزرًا مخصص لشحن البود. يغطي الجلد معظم جسم الشاحن ، مما يضيف شكلا أنيقا للجهاز.

يمكن إعادة تعبئة الخرطوشة عن طريق رفع غطاء السيليكون. الخزان شفاف مائل إلى الأسود لكنه يسمح لك برؤية مستوى السائل المتبقي بشرط وجود ضوء كافٍ.

تكمن الفرادة في المبسم – drip tip : حيث يمكن استبدال المبسم البلاستيكي المرفق بأخر ورقي ليحاكي سيجارة التبغ. استخدام سائل بنكهة التبغ ، وبفضل السحب المحكم إلى حد ما ، تكون محاكاة الاحساس بسيجارة التبغ مثالي تقريبًا. لا يوجد ازرار ، البود أوتوماتيكي بالكامل ، يتم إنتاج البخار عند الاستنشاق.

المأخذ الوحيد على أسباير هو اختيارها الخراطيش محكمة الغلق بدلاً من نظام الكويلات القابلة للتبديل ، ربما كان السبب صغر حجم الجهاز!

المميزات

جهاز فريد و يقدم اداء ممتاز

نكهات ممتازة

جودة الفيب

سهولة الاستعمال

العيوب