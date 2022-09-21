كشفت شركة VOOPOO هذا الشهر عن اثنين من منتجات سلسلة DRAG الجديدة ، DRAG H80S و DRAG E60. منذ أن أصدرت VOOPOO سلسلة DRAG ، حظيت باهتمام كبير من عشاق الفيب حول العالم. مقارنةً بمنتجات سلسلة DRAG السابقة مثل منتجات DRAG X و DRAG S الشهيرة ، فإن اجهزة DRAG H80S و DRAG E60 الجديدة أكثر انسيابية في التصميم وتقدم تجربة فيب افضل.

تصميم متكامل ، من أجل الاستمتاع بجهاز احترافي

إعادة تصميم الشكل الخارجي ، حيث أصبح الترس الدوار لتعديل تدفق الهواء وفتحة ملء السائل وغطاء البطارية المغناطيسي جزء من جسم الجهازين الجديدين ، مما اعطى الجهازين مسكة محكمة وأكثر راحة في اليد. تصميم متكامل ، بحجمه الصغير وجسمه المعدني المغطى بالجلد يجعل بود DRAG H80S أصغر بنسبة 15٪ من بود DRAG E60 .

يتميز بود DRAG H80S و DRAG E60 بنظام تدفق الهواء قابل للتعديل ، ما عليك سوى لف البود لضبط تدفق الهواء. على عكس اجهزة DRAG S و DRAG X ، ليست هناك حاجة لإزالة التانك أو ازالة غطاء السيليكون ، فقط قم بفك غطاء المبسم واملأ السائل الإلكتروني من خلال فتحات مخصصة لإعادة التعبئة.

نظام جديد لتغذية الطاقة لإعطاء قدرة أكبر وفترات تشغيل أطول

نظرًا لوجود بطارية كبيرة مدمجة تبلغ سعتها 2550 مللي أمبير في الساعة ، يلبي DRAG E60 احتياجات مستخدميه لفترات طويلة. اما بالنسبة لجهاز DRAG H80S فهو يعمل مع بطارية خارجية واحدة بحجم 18650.

يتميز كلا المنتجين بوضع ECO أو الوضع الاقتصادي المبتكر. يمنحك تجربة فيب تدوم لفترات أطول. يؤدي تنشيط وضع ECO إلى زيادة عدد سحبات الفيب بنسبة 10٪ ، وهو مثالي عندما تكون سعة البطارية منخفضة.

عند بقاء 40٪ فقط من سعة البطارية ، تشير الواجهة إلى زر الوضع الاقتصادي بشكل تلقائي. ويمكنك اختيار تفعيله أو لا.

ابتكارات متعددة ، بخار أكثر ونكهة أفضل

تم تصميم خزانات DRAG H80S و DRAG E60 في الأصل بهيكل يشبه الحوض ، والذي يجمع تدفقًا سلسًا ومتساويًا للهواء.

تم تحسين تصميم هيكل كويلات PnP الجديدة ، حيث تعمل تقنية Dual in One على تسريع ارتفاع درجة الحرارة و تبخير السائل إلكتروني بشكل فعال لتكوين بخار كثيف وغني بالنكهات. في الوقت نفسه ، يعمل على تحسين كفاءة الامتصاص مما يجعله يستهلك كمية أقل من السائل الإلكتروني.

جائت اجهزة البود DRAG H80S و DRAG E60 لتغيير انطباعك عن سلسلة DRAG من النظرة الأولى لتنقل تجربة الفيب الخاصة بك إلى مستوى آخر!

حول شركة VOOPOO

تم إنشاء شركة VOOPOO في عام 2017 ونمت بسرعة كبيرة خاصة مع منتجات DRAG ، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم في وقت قصير. كمؤسسة ذات تقنية عالية مع أنشطة البحث والتطوير والتصميم والتصنيع ، تمتلك VOOPOO أربع سلاسل منتجات رئيسية – ARGUS و DRAG و VINCI و V. حاليًا ، VOOPOO موجودة في أكثر من 70 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

موقع الشركة : https://www.voopoo.com/

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/voopooglobal

قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/VOOPOO

حساب التيكتوك: https://www.tiktok.com/@voopoofans

المتجر： https: //shop.voopoo.com/