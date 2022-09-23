استمتع مع سائل Asap Grape بخليط من النكهة الرائعة للعنب الاسود الممزوج مع خليط التوت ولمسة الصودا المنعشة. لتعطي مزيجا منعشا وطبيعيا.

توازن النكهات

تقدم شركة Nasty Juice في هذا السائل عنبًا أسودًا طازجًا ويتم خلطه مع حفنة من التوت الناضج اللذيذ. في الاختبارات التي أجريناها على نكهة ناستي عنب ، نتذوق نكهة العنب اللذيذة التي يمكن أن تجدها في مشروبات العنب الغازية. في الاستنشاق ستحصل على نكهة العنب القوية والحلوة. وفي الزفير ستشعر بطعم التوت ، في المحصلة ستشعر بنكهة ستذهلك! نكهة التوت هنا ليس قوية و واضحة ، فهي ممزوجة بشكل جيد مع نكهة العنب لتقديم نكهة رائعة!

نكهة العنب مع التوت مع لمسة من الصودا تجعلنا نشعر وكأننا نشرب مشروبًا غازيًا حقيقيًا. نكهة ممتعة حقًا حتى آخر قطرة. مستوى الحلاوة ليست قوية ومزعجة.

نكهة العنب الطازجة Asap Grape من Nasty Juice جوس رائع و بنكهات متوازنة سيعشقها محبي نكهة العنب.

المواصفات