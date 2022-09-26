بعد النجاح الذي حققه بود Luxe X ، عادت شركة Vaporesso ، تقدم لنا بود Luxe QS ، جهاز بود بدون إعدادات وسهل الاستخدام لجميع مستخدمي الفيب.

البساطة اولا

هذه الايام ، لا توجد حاجة للأنظمة المعقدة لأستخدام أحد أجهزة الفيب. يعمل بود Luxe QS بشكل تلقائي عند الاستنشاق. يوفر البود نمطين للفيب مع خراطيش بسعة 2 مل التي يمكن التخلص منها. سواء كنت تريد فيب مباشر او غير مباشر ، فإن الخراطيش المرفقة ستوفر لك ذلك.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 91,9 * 16,5 * 26 ملم الوزن 65 غرام نطاق الاستخدام تلقائي الشحن منفذ USB-C البطارية 1000 مللي امبير سعة التانك 2 مل

محتويات العلبة :

البود

خزان

كابل USB

دليل المستخدم

الكفاءة

بود Luxe QS جهاز متين. مصنوع من المعدن ومادة البلاستيك القوية ويأتي بألوان متعددة. لا يحتوي على زر إعدادات ولا يمكن التحكم بتدفق الهواء. مجهز بمصباح LED صغير موجود في مكان خفي أسفل الغلاف يضيء أثناء التشغيل وأثناء الشحن. أسفل البود ، نجد اسم الطراز بالإضافة إلى سعة البطارية ، وهو 1000 مللي أمبير في الساعة. بود Luxe QS ليس كبيرًا جدًا لذلك سيكون من الصعب إضافة بطارية أكبر إليه.

المواد المستخدمة في التصنيع

على الجوانب ، بود Luxe QS مصنوع من المعدن. الجزء الأمامي والخلفي للجهاز مصنوع من البلاستيك الملون. القطع البلاستيكية تعكس الضوء لتعطي ألوانا مختلفة اعتمادًا على الإضاءة المحيطة. مجهز بمنفذ USB-C مخصص للشحن السريع.

على كل جانب من بود Luxe QS ، هناك فتحة تسمح بدخول الهواء من تحت الخرطوشة. ليتم إعادة توجيه الهواء إلى الكويل في الخزان لتبريده. لا يمكن تعديل مصدر الهواء هذا. وهي ليست بمشكلة ، فالكويلات تم تصميمها لتعمل بشكل مثالي. نرى على جوانب الخرطوشة ، مناطق محززة لتسهيل إزالتها من البود عند تغيرها او عند اعادة التعبئة.

يتم تثبيت الخزان بواسطة قطع من المغناطيس. التثبيت ممتاز ، فمن المستحيل أن تنفصل الخرطوشة عن الجهاز الا ان كنت تريد ذلك. المبسم مريح جدا عند الاستخدام وهو مناسب لهذا النوع من الأجهزة.

لأعادة تعبئة خزان Luxe QS ، تقوم بفصل المبسم عن بقية الخزان. ثم نتمكن من الوصول إلى فتحة مغطاة بغشاء سيليكون. يأتي بود Luxe QS بخزان سعة 2 مل. ننصح باستخدام أطراف الزجاجة الرفيعة لملء الخزان لتفادي خروج السائل.

الكويلات المرفقة

يتم توفير خرطوشتين في العلبة. الأولى تأتي بكويل من نوع Corex بقيمة 0.6 أوم والثانية 1 أوم. كويلات Corex تقدم عمر استخدام 50٪ أكثر بالإضافة إلى توفير نكهات افضل. يصعب قياسه اعتمادًا على السائل المستخدم ، لكن خلال اختباراتنا ، لم نشعر بخيبة أمل. البخار ذو نوعية جيدة والنكهات رائعة. لم نلاحظ أي تسرب ، ولا حتى تكثف قطرات السائل.

الفيب على كويل الـ 1 أوم مناسب جدا للفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). اما مع كويل الـ 0.6 أوم ، فيمكن استخدامه للفيب المباشر المقيد.

يعمل بود Luxe QS أيضًا عند استخدام خراطيش من طراز Luxe Q (0.8 أوم و 1.2 أوم). النقطة السلبية الوحيدة هي ، لابد من التخلص من الخراطيش بعد التلف وعدم إمكانية تغيير الكويل.

المميزات

جودة التصنيع

نكهات ممتازة

خال من التسريب

خاصية التشغيل التلقائي

تنوع انماط الفيب

العيوب