البطارية هي من الأجزاء الرئيسية في عمل اي السيجارة الإلكترونية. يواجه البعض من المستخدمين مشكلة وهي ان بطارية جهاز الفيب لم تعد تشحن. لكن ، قبل استبدال الجهاز أو اخذه الى قسم الصيانة ، عن طريق إجراء بعض الاختبارات ستتمكن من تحديد أساس المشكلة.

ماذا يجب أن تفعل لو بطارية جهاز الفيب لم تعد تشحن؟

لإصلاح أي مشكلة يجب في البداية تحديد وإيجاد المسبب. ستحتاج إلى إجراء سلسلة من الاختبارات لإيجاد سبب المشكلة ، ثم سيكون إيجاد الحل أمرًا بسيطًا للغاية. لذلك ننصح باتباع الخطوات القليلة التالية :

1- تغيير كابل الـ USB

ابدأ بالتحقق من أن مشكلة شحن البطارية لا ترجع إلى خلل في كابل USB. بعض الاجهزة لا تعرض اي شيء عند الشحن كرسالة تنبيه او اضاءة. في معظم الأحيان ، يكون لديك ضوء وامض أو شاشة عرض على الشاشة تخبرك بأن البطارية بدأت بالشحن.

للتحقق من أن سبب المشكلة هو كابل USB او لا ، ببساطة حاول إعادة شحن جهازك بكابل آخر.. إذا تم شحن البطارية بنجاح ، فهذا يعني أن الكابل لا يعمل ويمكنك التخلص منه واستبداله بأخر.

2- تغيير محول التيار – AC adapter أو مصدر الطاقة

يمكنك تغيير محول التيار الذي قد يكون سبب العطل. إذا قمت بشحن سيجارتك الإلكترونية عبر جهاز كمبيوتر ، فحاول توصيل كابل USB بمنفذ آخر.

جرب استبدال محول التيار أو استخدم منفذ USB آخر في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا نجح الأمر وبدأت البطارية بالشحن ، فقد حددت سبب المشكلة. يمكنك بسهولة العثور على محولات طاقة USB في السوق ، ولكن يفضل اختيار محولات شحن 1 أمبير أو 2 أمبير أفضل.

ملاحظة إعادة الشحن باستخدام جهاز الكمبيوتر أبطأ بكثير.

3 – حاول شحن جهاز آخر

إذا لم تنجح جميع الخطوات السابقة ، فحاول استخدام كبل USB لشحن جهاز آخر ، جهاز الهاتف على سبيل المثال ، بدلاً من السيجارة الإلكترونية. إذا نجح الشحن ، فإن بطارية سيجارتك الإلكترونية هي المشكلة وهنا يجب عليك الاتصال بالبائع او خدمة الصيانة لاستبدالها.

إن كنت ترغب في تغيير جهاز الفيب الخاص بك ، فلا تتردد في الرجوع إلى اختياراتنا لأفضل السجائر الإلكترونية لهذا العام.