صغير الحجم

يأتي طقم Cosmo Nebula kit بحجم صغير جدا. يتكون من جهاز مود في داخله بطارية مدمجة بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة و تانك Clearomizer بسعة 2 مل ، يقدمان معا داءا رائعا سواء في الفيب الغير مباشر – MTL او المباشر المقيد. تم تصميم الطقم للمبتدئين الذين يبحثون عن منتج بسيط ، وذلك عن طريق الغاء جميع الإعدادات المعقدة.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 69 * 28,2 * 22,6 ملم وزن المود 48,6 غرام سعة البطارية 1500 مللي امبير الشحن منفذ الـ USB-C الطاقة القصوى 25 اقصى قطر تانك يمكن تثبيته 18,5 ملم انماط الطاقة تلقائي ابعاد التانك 18,5 * 54,15 ملم سعة التانك 2 مل وزن التانك 39 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى نطاق الاستخدام من 8 الى 25 واط

محتويات العلبة :

المود

تانك الـ Clearomiseur

قطع غيار

كابل الـ USB

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

سهل الاستخدام

بالرغم من ان طقم Cosmo Nebula تم تصميمه ليعمل مع تانك الـ clearomizer المرفق في العلبة. إلا أنه يمكن تركيب تانك بقطر يصل إلى 18.5 ملم. موصل الـ 510 أعلى قليلاً من الجزء العلوي للجهاز وذلك لتجنب الخدوش عند فك او تركيب التانك.

يوجد أسفل المود منفذ USB-C مخصص لشحن بطارية 1500 مللي أمبير في الساعة بسرعة. أثناء الشحن ، يومض مؤشر LED في المقدمة. يتوافق عمر البطارية مع مكونات الجهاز ، حيث لا تستهلك الكويلات الكثير من الطاقة.

في الجزء الأمامي يوجد زر التشغيل وهو مقعر قليلاً. المود مصنوع من البلاستيك الشفاف يمكنك من خلاله رؤية أجزاء الجهاز الإلكترونية. وزن طقم Cosmo Nebula هو 48 جرام تقريبا ، مما يجعل وضعه في الجيب أو الحقيبة امرا سهلا. يوجد تحت زر التشغيل زر ثانٍ يستخدم لضبط القوة. هناك ثلاثة خيارات: منخفض أو متوسط أو عالي. يرمز لكل مستوى للطاقة بمصابيح LED مختلفة. ابسط ما يمكن.

تانك متعدد الاستخدامات



يعتبر التانك المرفق مع طقم Cosmo Nebula kit بسيطًا جدا ولكنه فعال. يتم توفير اثنين من الـ Drip tips في الصندوق. تم تصميم أحدهما للفيب المباشر إلى الرئة والآخر ضيق وهو خاص للفيب الغير مباشر من الفم إلى الرئة ، مثل سيجارة التبغ. وهي اضافة رائعة بالنسبة لجهاز صغير وبتكلفة بسيطة لتقديم نمطين للفيب دون أي تغيير كبير في المعدات.

في قاعدة التانك يوجد اثنان من مداخل الهواء في مواجهة بعضهما البعض لتبريد الكويل. على احد الجوانب ، تتيح الفتحتين الأصغر إمكانية الضبط الدقيق لدخول الهواء للحصول على فيب غير مباشر – من الفم إلى الرئة. الفتحة الأخرى لا تحتوي على فتحات صغيرة. يدور الخزان عند ضبط تدفق الهواء ، وليس الحلقة فقط.

يتم الوصول إلى فتحات ملء الخزان عن طريق تدوير الجزء العلوي من التانك. النقوش العميقة الموجودة حول حافة التانك العلوية تجعل من السهل فك وتركيب الغطاء. تكون فتحات اعادة تعبئة التانك بالسائل الإلكتروني بحجم مناسب. سعة التانك 2 مل وهي متوافقة مع الاستخدام المعتدل الذي لا يستهلك الكثير من الطاقة. عند استخدام الطقم للفيب المباشر إلى الرئة و بأقصى طاقة ، فأنك تحتاج إلى اعادة ملء التانك أكثر مرة خلال اليوم.

الطقم يأتي مع اثنان من الكويلات. هذه ميزة رائعة تمكن المستخدم من تجربة نمطين من الفيب بمجرد تغيير الكويل. يأتي الكويل الأول بقيمة 0.6 أوم ومن نوع C6. مخصص للاستخدام بين 15 و 23 واط بينما الكويل الثاني بقيمة 1.6 أوم من نوع C1S مخصص للاستخدام بين 7 إلى 12 واط. يمكنك اختيار الطاقة من بين ثلاث اختيارات لتناسب إنتاج البخار ودرجة حرارة البخار الذي تريده. النكهات التي يتم تقديمها رائعة لكل من السوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه والنكهات المعقدة أيضا.

يعد إنتاج البخار في وضع الفيب المباشر أمرًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة إلى جهاز بهذا الحجم. يعتبر طقم Cosmo Nebula kit مثالي للبدء بتجربة الفيب أو كجهاز احتياطي. الإعدادات بسيطة وعملية لتقديم نكهة ممتازة.

المميزات

سهل الاستخدام

يقدم أنماط مختلفة للفيب

نكهة ممتازة

جودة الصنع

حجم صغير

العيوب