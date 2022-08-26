الـ Dead Rabbit V3 RTA هو الإصدار الثالث من تانكات ديد رابت الشهيرة لشركة Hellvape الصينية. تانك قابل لأعادة البناء مخصص للفيب المباشر ، يعمل بشكل مثالي مع مستويات الطاقة المرتفعة.

تانك متميز

عادت Hellvape بقوة مع الاصدار الثالث من تانك Dead Rabbit V3 RTA. مُجهز ، مثل سابقاتها ، بلوحة مخصصة للعمل بكويل مزدوج ونظام تدفق هواء علوي ، بأختصار تانك متكامل. مصمم للفيب المباشر ، يتيح لك نظام تعديل تدفق الهواء الخاص به الانتقال من الفيب المباشر DL مقيّد قليلاً إلى مفتوح للغاية دون فقدان النكهة. الجانب السلبي الوحيد هو صغر حجم لوحة البناء.

المواصفات التقنية

القطر 25 ملم الارتفاع 50,5 ملم نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل نظام تدفق الهواء من الاعلى لوحة البناء كويل مزدوج المبسم – Drip Tip 510 سعة التانك 3,5 / 5,5 مل وزن التانك 59 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج

محتويات العلبة :

خزان اضافي

قطع غيار

كويلات

ادوات

دليل المستخدم

خالي من العيوب

يعلوه مبسم -drip tip بقياس 810 ومصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة delrin ، تسمح الشقوق الصغيرة الموجودة في الغطاء العلوي بأعطاءه قبضة مثالية عند الفتح. توجد حلقة ضبط تدفق الهواء تحت الغطاء العلوي مباشرة. تحتوي الحلقة على 7 ثقوب على كل جانب و بأبعاد 3 × 1 ملم.

التانك بالكامل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. تتم عملية اعادة تعبئة الخزان من خلال فتحتين على شكل بيضوي. حجم الفتحات يسمح باستخدام معظم زجاجات السائل الإلكتروني. قناة مخروطية الشكل تمنع التدفق الزائد أثناء التعبئة. يوجد حلقات مطاطية – O-ring بين الغطاء العلوي وجسم التانك لمنع التسريب. في الأصل ، تم تركيب Dead Rabbit V3 RTA بخزان زجاجي مستقيم بسعة 3.5 مل. يتوفر خزان آخر في العلبة ويسمح لك بزيادة سعة التانك لتصل إلى 5.5 مل.

حجرة البخار منقوش عليها شعار الأرنب الذي تشتهر به هذه التانكات. حجم الجزء الداخلي من حجرة البخار يكون اصغر من الأعلى مما يسمح بتركيز ممتاز للنكهات. يمر تدفق الهواء عبر الجوانب ويدخل إلى لوحة البناء من خلال فتحتين كبيرتين موجودتين في الجزء السفلي.

يبلغ قطر قاعدة التانك 25 ملم ولكنه يتوسع ليصل إلى 27 ملم. قد يشكل هذا الشكل المخروطي مشكلة في اختيار المود. يبرز القطب الموجب للموصل 510 بدرجة كافية للاستخدامه مع المودات الميكانيكية الهجينة.

لوحة البناء صغيرة بعض الشئ

لوحة البناء من النوع الذي لا يحتوي على أعمدة – postless. ومجهزة بـ 4 براغي مسطحة ذات نوعية جيدة جدا. تتوفر 4 براغي BTR في قطع الغيار المرفقة بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الحلقات المطاطية البديلة ومفك براغي مسطح ومفتاح BTR.

BTR : براغي سداسية أو ما يطلق عليها اللينكي

تكمن قوة تانك Dead Rabbit V3 RTA في نظام إعادة توجيه تدفق الهواء. الذي يسمح للهواء بالمرور فوق جوانب وأسفل الكويلات في الوقت ذاته. بالاضافة الى حجرة البخار الصغيرة التي تجعل التانك يقدم بخار كثيف وغني بالنكهات.

تثبيت الكويلات بسيط للغاية. ما عليك سوى قص الأرجل باستخدام دليل القطع المرفق وإدخالها في الفتحات المخصصة لها ثم أحكام البراغي . توصي شركة Hellvape بقص ارجل الكويل بطول 5 ملم وهو الطول المثالي.

نقطة الضعف الوحيدة في هذا التانك هي صغر حجم لوحة البناء. حتى بعد تمكننا من تركيب كويلات بقطر 3 ملم ، لكن واجهتنا بعض الصعوبات بسبب صغر الحجم. في الواقع ، نظرًا للمسافة القليلة بين فتحات تدفق الهواء ، فإن الكويلات تكون تقريبًا متلامسة ، مما يعيق مجرى الدوران الهواء. الأمر الذي يعطي شعورا بضعف التهوية في بعض الأحيان.

عند استخدام كويلات كبيرة فإن وضع القطن داخلها سيكون معقدًا أيضًا. حجم القنوات التي تتسع للقطن ضيقة للغاية. لذلك من الضروري اختيار كويلات أصغر وعدم وضع الكثير من القطن داخلها.

يمكن أن تكون هذه العملية معقدة بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين في إعادة البناء ، لذلك ننصح بأستخدام كويلات بقطر 2.5 ملم.

عند أستخدام كويلات بقطر 2.5 ملم ، يدور الهواء بشكل أفضل. تقديم النكهات كان افضل بكثير وأصبحت التجربة أكثر متعة. كذلك وضع القطن اصبح اسهل إلى حد كبير.

تجربة اداء تانك Dead Rabbit V3 RTA

يقدم تانك Dead Rabbit V3 RTA أداء ممتاز. جربناه مع مود ميكانيكي وقمنا باستخدام زوج من الكويلات 3 x 28/38 في Ni90 عند 0.12 أوم وتدفق هواء مفتوح بالكامل ، كان إنتاج البخار رائع, دافئ وكثيف. توصيل النكهات ممتاز. قمنا بتجربته ايضا مع زوج من كويلات clapton 2 x 27/38 Ni80 عند 0.18 أوم و 60 واط على مود الكتروني ، وتدفق الهواء نصف مغلق ، كانت النتيجة ممتازة ايضا. لا تزال كثافة البخار جيدة والنكهات موجودة وبوضوح.

المميزات

جودة الصنع

سهل الاستخدام خاصة مع كويلات 2.5 ملم

إنتاج البخار ممتاز

نكهات ممتازة

العيوب