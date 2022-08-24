صرحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في أكتوبر الماضي ، أن جميع منتجات الفيب المعتمدة ، ستكون متاحة للأطباء ليتم وصفها كعلاج لترك التدخين. قال وزير الصحة ساجد جافيد: “لا تزال هذه المملكة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية. سواء كان ذلك من خلال طرح لقاح Covid-19 أو إجراءاتنا المبتكرة للصحة العامة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة”.

وأضاف جافيد ، “إن فتح الباب أمام السجائر الإلكترونية المرخصة الموصوفة في NHS يزيد من قدرتنا على معالجة ارتفاع معدلات التدخين في جميع أنحاء البلاد. مما يساعد الناس على الإقلاع عن التدخين أينما كانوا ومهما كانت خلفيتهم”.

قامت مؤسسة GoSmokeFree.co.uk باستجوب اكثر من 1200 شخص بهدف معرفة ارائهم حيال هذا التطور. أيد 35٪ المنتجات المتاحة بوصفة طبية. بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالسجائر العادية. قال 38٪ آخرون إنهم يعتقدون أنه يجب حظرها ، بينما لا يشعر 45٪ أن قوانين مكافحة التدخين المحلية صارمة بما فيه الكفاية.

المملكة المتحدة مستمرة في البحوث والدراسات

في هذه الأثناء ، تحالفت كل من World Vapers ‘Alliance (WVA) و WeVape مؤخرًا للإشادة بحكومة المملكة المتحدة. لتبنيها البحوث والدراسات فيما يتعلق بالحد من أضرار التبغ. بينما تواصل منظمة الصحة العالمية (WHO) شن الحرب على السجائر الإلكترونية وغيرها من بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا. كانت المملكة المتحدة رائدة في الحد من أضرار التبغ وخفض معدلات التدخين عبر سياسات التدخين الإلكتروني التدريجي. لهذا الغرض ، وبينما تثني على نهج المملكة المتحدة ، تدعو المجموعات سلطات المملكة المتحدة إلى حثها على السعي للتأثير على موقف منظمة الصحة العالمية.

“المملكة المتحدة هي الرائدة عالميًا في مجال الحد من الضرر. وتقدم مثالًا ممتازًا لبقية العالم على الإقلاع الفعال عن التدخين من خلال الفيب. اختارت حكومتنا مسارًا أثبت أنه مثمر. قال مارك أوتس ، مدير WeVape ، في الفترة التي تسبق مؤتمر منظمة الصحة العالمية في نوفمبر ، تحتاج المملكة المتحدة إلى تعزيز التزامها بالتدخين الإلكتروني. وتشجيع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه.

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