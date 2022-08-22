تستمر شركة Aspire في إنتاج البودات التي تعمل مع كويلات الـ Flexus الخاصة بها. الأحدث في المجموعة ، بود Riil X ، الذي أرادت الشركة المصنعة أن يكون جوهرة صغيرة. بالمعنى الحرفي …

جوهرة صغيرة

بود Riil X

مع مجموعة الكويلات Flexus الخاصة بها ، تقدم Aspire أداء مثالي. بخار لطيف مليء بالنكهات ، مع جهاز متين للغاية ، فإنه يتغلب بسهولة على معظم الاجهزة المنافسة.

Flexus Stik ، Blok ، Q ، مجموعة من الكويلات التي تلائم جميع الأذواق. من المفترض أن يكون بود Riil X بديلاً جديدًا لأولئك الذين يحبون التنوع ، أو لم يجدوا مايبحثون عنه في الاجهزة الاخرى ، أو ببساطة لبدء تجربة الفيب مع جهاز مثالي.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 74 * 43 * 21 ملم
الوزن 86 غرام
نطاق الاستخدام 12 الى 18 واط 
الشحن منفذ USB-C
البطارية 700 مللي امبير
سعة التانك 2 مل

 

محتويات العلبة :

  • البود
  • خزانات
  • كويلات
  • قطع غيار
  • كابل USB
  • اكسسوارات
  • دليل المستخدم

جهاز لامع

الخزان او الخرطوش

يتكون Riil X من جزئين : بطارية بسعة 700 مللي أمبير ، وخزان أو خرطوش ، حيث يتم وضع الكويل. يتم ملء الخزان بعد إخراجه من البطارية ، من خلال ثقب مغلق بواسطة سدادة مصنوعة من السيليكون. النظام الكلاسيكي الذي اعتدنا عليه.

بمجرد وضع الخزان في مكانه ، فإنه يبقى ثابتاً ولا يتحرك ، مع وجود الأختام المصنوعة من السيليكون فلن تقلق من أي تسرب.

الخطاف

يأتي مع البود خطافًا يتم ربط سلسلة به ليتم حمله حول الرقبة. احدى الاكسسوارات التي توفر حل عملي ومريح لمن يتحرك كثيرا ولا يرغب بوضع البود في الجيب.

زر التحكم بتدفق الهواء

الزر الوحيد الموجود في بود Riil X هو زر التحكم بتدفق الهواء ، كون الجهاز يعمل بشكل تلقائي عند الاستنشاق. يتراوح تدفق الهواء من الفيب غير المباشر المقيد إلى الفيب المباشر المقيد ، وهو لطيف للغاية عند الاستخدام. اما بالنسبة الى آلية العمل التلقائي ، فالجهاز يستجيب بشكل سريع ودقيق.

الكويلات

يأتي في العلبة ، اثنان من الكويلات الشبكية من نوع Flexus AF ، أحدهما 1 أوم للفيب الغير مباشر ، والآخر 0.6 أوم للفيب المباشر. النكهات هي نقطة القوة لهذه الجوهرة الصغيرة ، يوفر الجهاز نكهات قوية، واضحة ودقيقة للغاية.

منفذ الـ USB-C

لن ننسى بالتأكيد خاصية الشحن السريع ، حيث يتم إعادة شحن الجهاز في وقت قياسي عبر منفذ الـ USB-C. يضيء كذلك شعار Aspire باللون الأخضر أو ​​البرتقالي أو الأحمر لتتمكن من معرفة مستوى شحن البطارية.

المميزات

  • جودة الصنع
  • كويلات متنوعة
  • استهلاك قليل للطاقة والسائل
  • نكهات ممتازة
  • جودة الفيب
  • سهولة الاستعمال

العيوب

  • لايوجد
التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
استهلاك السائل
تجربة الاستخدام
الخلاصة
بود Riil X عبارة عن جهاز صغير وفعال للغاية. يتميز بخيارات متنوعة من كويلات Flexus الممتازة. سرعة الاستجابة في الية التشغيل التلقائي ، استهلاك قليل للطاقة والسائل بشكل ملحوظ. بالرغم من كونه جهاز مصمم للمبتدئين ، فإن جودة الفيب والنكهات ستقنع بلا شك المستخدمين ذوي الخبرة ايضاً. كما هو الحال دائمًا مع شركة Aspire ، فإن جودة الصنع لا تشوبها شائبة.
4.9
المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
https://ar.vapingpost.com/
مدير نشر - صحفي في موقع Vaping Post

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