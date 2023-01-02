يعتبر عام 2022 بالنسبة لـ VAPORESSO عامًا مليء بالجوائز ، الشركة الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية حصلت على الكثير من الجوائز في جميع أنحاء العالم. ترفع شعارها Move Beyond Ordinary ، اتبعت العلامة التجارية مبدأ الخروج عن المعتاد والسعي وراء التميز ، مما مكنها من الفوز بأكثر من 70 جائزة في عام واحد.

حصلت الشركة على استحسان الهيئات الصناعية مثل جائزة التصميم الأمريكية MUSE ، وجوائز التصميم الألمانية ، وجوائز Red Dot ، بالإضافة إلى جوائز CMF للتصميم في الصين في العام السابق.

تعطي VAPORESSO الأولوية للمنتجات المبتكرة والموثوقة بناءا على فلسفتها المتمحورة حول العميل او المستخدم. يعتبر تصميم جهاز LUXE X الاستثنائي القادم من المستقبل قفزة نوعية ، الذي يعكس قدرة العلامة التجارية على الابتكار ، ويرفع معايير الصناعة لتصميم المنتجات وجمالياتها.

فازت الشركة في العام السابق بجائزة Red Dot للتصميم ، عن جهاز البود VAPORESSO XROS 2 الذي يأتي للمرة الاولى بنظام مفتوح. أشاد مجلس التصميم الألماني في ديسمبر الماضي ، بجهاز XROS 3 والإصدار المحدث من XROS 2, بالإضافة إلى ZERO S و LUXE X, بما تقدمه من ميزات التصميم المريحة.

كرمت هيئة التصميم الأمريكية المرموقة علامة VAPORESSO كونها شركة عالمية رائدة في التصميم الإبداعي في أكتوبر ، ومنحت الشركة ست جوائز في تصميم المنتجات (جائزتان ذهبيتان لـ VAPORESSO LUXE X و ZERO S ، وأربع جوائز فضية لـ XROS 3 و XROS NANO و GEN 200 ، وجيل 80). في نوفمبر 2021 ، حظيت تصاميم VAPORESSO بجوائز CMF Design في الصين كذلك.

تميزت شركة VAPORESSO على مدار السنوات الأخيرة بتصاميم أجهزتها. حيث حصلت العديد من منتجاتها على أكثر من 60 جائزة من قبل المؤسسات الاعلامية المختصة بقطاع الفيب. علاوة على ذلك ، كانت تقييمات الاجهزة إيجابية بشكل واضح خاصة جهاز XROS 3 و LUXE X و LUXE QS على معظم مواقع الفيب الشهيرة. حصل بود XROS 3 و LUXE X على تقييمات شبه مثالية في عدد من المراجعات ، وقد ذكرت العديد من مواقع الفيب الإعلامية أن LUXE QS هو واحد من أفضل أجهزة MTL Pods المتوفرة اليوم.

قال سيمون لاي ، الرئيس التنفيذي لشركة VAPORESSO: “بالنسبة إلى VAPORESSO ، يعد الفوز بالجوائز هذا العام بمثابة تقديرا لجهودنا الأمر الذي يدفعنا لمواصلة الاستماع إلى آراء عملائنا”. “نحن ملتزمون بالاستمرار في طريقنا نحو الابتكار حيث نتطلع إلى خلق أفضل تجربة فيب للمستخدم وبأعلى مستوى.”