يعتبر Samdwich RDA الذي تقدمه شركة Across Vape تانك تقطير يغطي حاجة الكثير من مستخدمي فئة تانكات التقطير المصممة للفيب المباشر. بفضل أربعة إعدادات مختلفة لتدفق الهواء ، فإنه ينتقل بسهولة من الفيب المباشر المقيد إلى الى الفيب المباشر المفتوح او عالي التهوية. لوحة بناء كلاسيكية إلى حد ما وسهلة الاستخدام وتسمح باستخدام انواع مختلفة من الكويلات.

تانك RDA متين

تانك Samdwich RDA هو نتيجة التعاون بين الشركات المصنعة الصينية Across و Dovpo. تم تصميم هذا الـ RDA الصغير بقطر 22 ملم ، وهو مخصص للفيب المباشر – DL ، وهو نظريا مصمم ليكون قنبلة صغيرة من النكهات: لوحة بناء تعمل بكويل واحد ، ونظام تحكم بتدفق الهواء متعدد الاستخدامات ومبسم بحجم 510. لكن في الواقع ، تجربة الفيب كانت مخيبة للآمال بعض الشيء. على الرغم من ان التانك سهل الاستخدام ويوفر بخارا كثيفًا ، الا ان تقديم النكهات لم يكن مثاليا خاصة في فئة الـ RDA هذه.

المواصفات التقنية

القطر 22 ملم الارتفاع 27,6 ملم الوزن 35 غرام متوافق مع اجهزة الـ BF نعم صعوبة الاستخدام بسيط نسبيا عدد الكويلات كويل واحد فتحات تدفق الهواء في الاعلى نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل المبسم – Drip Tip 510 الخامات المستخدمة الفولاذ المقاوم للصدأ و البلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

التانك

قطع غيار

برغي التغذية السفلية – BF

كويلات

دليل المستخدم

جودة تصنيع مثالية

مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومتوفر بلونين ، تانك Samdwich RDA خالٍ من أي عيب في التصنيع. يعلوه مبسم 510 delrin ، الغطاء العلوي مثقوب بثقوب مختلفة الحجم على محيطه. تحدد هذه الثقوب إعدادات تدفق الهواء المختلفة. ينفصل الغطاء عن جسم التانك بمجرد سحبه الى الاعلى. يتم ضمان إحكام الجزأين بواسطة ختم او حلقة من السيليكون.

يوفر نظام تدفق الهواء العلوي أربعة إعدادات مختلفة: ثقب واحد بقطر 1.8 ملم ، ثقبان بقطر 1.6 ملم ، أربعة ثقوب بقطر 1.25 ملم أو فتحة كبيرة بحجم 3.6 × 1.8 ملم. كل نوع من هذه الثقوب يسمح بمرور الهواء على جميع جوانب الكويل. نظام تدفق الهواء يقدم امكانية الانتقال بين الفيب المباشر – DL المقيد والفيب المفتوح للغاية. لضبط تدفق الهواء ، ما عليك سوى اختيار الرمز الذي يمثل نوع الثقب الموجود على الغطاء العلوي عن طريق الدوران.

من الداخل ، حجرة البخار المخروطية الشكل صغيرة جدًا. في الجزء العلوي منها ، يوجد ثقبان بمرور تدفق الهواء ليصل إلى الكويل.

قاعدة تانك Samdwich RDA ، منقوش عليها اسم التاك والرقم التسلسلي بالإضافة إلى بعض التحذيرات. يبرز الموصل 510 بدرجة كافية للاستخدام التانك مع المودات الميكانيكية الهجينة. في كيس قطع الغيار الموجود في العلبة ، يوجد برغي مثقوب مخصص لأجهزة المود التي تعمل بنظام التغذية السفلية – BF بالإضافة الى برغي غير مثقوب احتياطي.

لوحة بناء كلاسيكية

على الرغم من أن قطر التانك لا يتجاوز 22 ملم ، لكن يوجد مساحة كبيرة للبناء. مقابل أعمدة البناء يوجد فتحات تسهل عملية تركيب الكويل. يوجد ايضا في قاعدة لوحة البناء قفل يمنع دوران الغطاء بشكل مستمر. التانك مجهز بعدد من الحلقات المطاطية التي تضمن التثبيت المحكم و لتمنع التسريب أيضا.

يوجد في العلبة اثنين من البراغي الاضافية من نوع Philips. تركيب الكويل بسيط ولكن يحتاج الى القليل من الدقة. تسمح الفتحات الموجودة على كل جانب من البراغي باستخدام الكويلات الملفوفة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. وضع القطن بسيط ايضا. فقط اترك طولًا كافيًا بحيث تصل الأطراف الى قاع الخزان.

تقديم النكهات ليس الأفضل ، وكان دون مستوى توقعاتنا.

احببنا اختباره في الفيب الغير مباشر – MTL ، باستخدام كويل alien بقطر 2.5 ملم ، كانت كثافة البخار منخفضة والنكهات ضعيفة للغاية حتى في إعدادات تدفق الهواء الأكثر تقييدًا وفي نطاق الطاقة المثالي لهذا الكويل.

أما الاختبار الثاني كان باستخدام كويل كلابتون مدمج 3 × 28/36 في Ni80 بقطر 3 ملم وكانت النتيجة أفضل إلى حد ما. كان إنتاج البخار كثيف ، لكن تقديم النكهات كان متوسطًا ويفتقر إلى إمكانية تحديد النكهات الدقيقة. نلاحظ أيضًا ان التانك له صوت مرتفع بعض الشيء خاصة مع فتحة تدفق الهواء الكبيرة.