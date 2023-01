تبرعت VAPORESSO ، الشركة الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية ، بـ 1000 جهاز بود من نوع XROS 3 MINI إلى La Vape du Coeur (LVDC) ، وهي منظمة فرنسية تهدف إلى مساعدة المزيد من المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة.

مساعدة المدخنين على الإقلاع من خلال المؤسسات الصحية

شهدت فرنسا انخفاضًا غير مسبوق في معدلات التدخين بين عامي 2014 و 2019 وأكدت الدراسات استمرارية الانخفاض في عام 2020. مؤخرًا ، أعلنت وزارة الصحة العامة الفرنسية أنها ستعيد إطلاق حملة قريبًا لتشجيع الناس على الإقلاع عن التدخين.

كجزء من VAPORESSO CARE 2022, وهو برنامج عالمي لرعاية البيئة والإنسانية الذي أطلقته VAPORESSO ، تهدف التبرعات التي قدمتها VAPORESSO إلى LVDC إلى المساعدة في الإقلاع عن التدخين في فرنسا من خلال التعاون مع المتخصصين في المجال الصحي. تأسست LVDC في عام 2014 ، وهي متخصصة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية أثناء محاولتهم الإقلاع عن التدخين. بالإضافة إلى برنامج المركز الجامعي للمستشفى (CHU) ، فإنه يعمل أيضًا مع دائرة التقاعد maison de retraite و SOS Solidarités و SOS. من خلال هذه المنظمات ، يمكن لـ VAPORESSO و LVDC التواصل مع الأطباء والمرضى لغرض زيادة الوعي والتقدم في هذا الهدف بمرور الوقت.

بدأت التبرعات في 15 ديسمبر من عام 2022 ، وقد وصلت اجهزة XROS 3 MINI من VAPORESSO إلى برنامج CHU التابع لـ LVDC في جميع أنحاء فرنسا ، مع 260 متخصصًا في الإقلاع عن التدخين في المستشفيات العامة قادرين على التوصية بالأجهزة لمرضاهم مجانًا. تسعى VAPORESSO جاهدة لضمان امكانية الاعتماد على جميع منتجاتها وخدماتها وستظل على اتصال وثيق مع LVDC ، بالإضافة إلى الأطباء المعنيين لتقديم نتائج حول تقدم مرضاهم بمرور الوقت.

تم الإشادة بأجهزة XROS 3 MINI ، وعلى نطاق واسع من قبل المستخدمين و منظمة مكافحة التدخين الفرنسية – LVDC. تم اختيار XROS 3 MINI ، بود الفيب الغير مباشر MTL (من الفم إلى الرئة) من VAPORESSO ، والذي توفر بطاريته يومين من الاستخدام قبل ان تحتاج الى اعادة شحنه ، هذا التبرع بإمكانه أن يساعد المدخنين التقليديين على تغيير عادات التدخين تدريجياً. نظرًا لجميع الصعوبات التي يتم مواجهتها عند التحول من السجائر إلى السجائر الإلكترونية ، فقد طورت VAPORESSO قطعة فم (مبسم) مسطحة تناسب بشكل أفضل مدخني السجائر التقليدية لمنح المدخنين تجربة فيب مماثلة للتدخين التقليدي. اتبعت VAPORESSO إستراتيجية تركز على المستخدم من الألف إلى الياء لتضمن تطوير جميع المنتجات بناءً على احتياجات المستخدم وتجاوز توقعات الـ Vapers.

قال الرئيس التنفيذي LVDC Xavier : “إن تبرع VAPORESSO بهذه الاجهزة في الوقت المناسب للجمعية يضمن امكانية مساعدة الأشخاص المحتاجين ، من الناحية المالية والصحية”. “هذا تعاون جيد ، ونأمل في فرص تعاون أخرى طويلة الأمد للعمل مع VAPORESSO CARE.”

من المقرر أن يستمر مشروع التبرع حتى النصف الأول من عام 2023 ، مع تقديم المزيد من المساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد من خلال الاتصال المباشر بالمستشفيات والمؤتمرات والمعارض وغيرها.

VAPORESSO CARE: تهتم بالعالم ، وتهتم بك

مع هدف الاهتمام ، أطلقت الشركة VAPORESSO CARE ، برنامج الاهتمام بالمستهلك العالمي ، في عام 2020. تبذل العلامة التجارية كل ما في وسعها لمساعدة المحتاجين من خلال خطط وأنشطة ترد فيه الشركة الجميل في جميع أنحاء العالم ، الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للعلامة التجارية ووضع معايير الصناعة المبنية على الاهتمام.

تركز نسخة 2022 من VAPORESSO CARE على البيئة والرعاية الإنسانية ، وتهدف إلى نشر فلسفتها المتمثلة في الاهتمام حول العالم ، والاهتمام بك كمستهلك ، بالإضافة إلى تصميمها على تحسين حياة الناس. يتضمن VAPORESSO CARE 2022 أربعة برامج ، التبرع لـ LVDC ، برنامج “Caring in Motion” ، برنامج “Recycle for One Earth” ، وبرنامج العمل الفني الخيري.

في أوائل ديسمبر ، أطلقت الشركة مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركة ، VAPORESSO CARE 2022 ، في فرنسا مع برنامج “Caring in Motion” الذي تم إطلاقه في 40 منفذًا مخصصًا حيث سيتم منح العملاء باقات الرعاية. استمرت المبادرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من خلال برنامج “إعادة التدوير للأرض الواحدة” في أكثر من 130 متجرًا للبيع بالتجزئة بهدف تقليل التأثير البيئي عن طريق إبقاء السجائر الإلكترونية خارج مدافن النفايات. لرفع مستوى الوعي بين عشاق الفيب ، من خلال برنامج “Recycle for One Earth” ، يشجع VAPORESSO المزيد من الأشخاص على المشاركة في النشاط وكسب مكافآت الأعمال الصديقة للبيئة. لجعل الحدث أكثر تميزًا ، ستقوم VAPORESSO بجمع التوقيعات من الشركاء المشاركين على مستوى العالم وإنشاء أعمال فنية بناءً على هذه التواقيع للعرض الخيري لتكريم مساهمتهم المستمرة في الصالح العام.

قالت تاليا تشينج ، رئيسة التسويق في VAPORESSO: “ندعو المزيد من الأشخاص للانضمام إلى VAPORESSO CARE لمساعدة المزيد والمزيد من الأشخاص على مستوى العالم وتقديم المزيد من المساهمات للمجتمع والعالم ككل”.

حول VAPORESSO

تأسست VAPORESSO في عام 2015 وهي مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. استنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ورقابتها الصارمة للجودة والتزامها الكبير ، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السجائر الإلكترونية.