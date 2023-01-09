في يناير 2023 ، أعلن نادي باريس سان جيرمان عن شراكته مع العلامة التجارية الشهيرة عالميًا Geekvape ، وهي المرة الثانية التي يوقع فيها الطرفان اتفاقية التعاون.

كشركة رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية ، تواصل Geekvape التركيز على الرياضة وتعزيزها مع تقديم بدائل صحية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. أصبحت Geekvape الشريك الرسمي لباريس سان جيرمان في عام 2021. وسع هذا التحالف من روح “Geek” من خلال الأحداث الرياضية الرائعة التي اجتذبت جمهورًا دوليًا واسعًا.

قال الرئيس التنفيذي للشركة الين يانغ : “يسعدني أن شراكتنا كانت ناجحة للغاية في العام الماضي ، وإنه لشرف كبير أن نحافظ على روح الرياضة مع نادي باريس سان جيرمان ، تماشياً مع أهدافنا المشتركة. السعي لتحقيق التميز لموسم جديد رائع ومثير “.

“من خلال تشكيل تحالفات مع أحد أنجح وأعظم أندية كرة القدم في العالم ، تعمل Geekvape على توسيع نطاق التسويق الرياضي ودفع صناعة السجائر الإلكترونية نحو آفاق جديدة. تعتزم Geekvape الاستفادة من الشعبية الهائلة لكرة القدم من أجل نشر حب الرياضة ومفهوم البدائل الصحية للناس في جميع أنحاء العالم “، أضاف الين يانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Geekvape Technology. لاعبو كرة القدم من الطراز العالمي مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار جونيور يلعبون مع باريس سان جيرمان ، الذي يتوافق موقفه الرياضي المتفائل ورغبته في دفع نفسه إلى أقصى الحدود مع روح Geekvape.

في المستقبل ، سيستمر الطرفان في العمل معًا لتفسير قوة استكشاف “Geek” ، والعمل معًا لبناء علاقة قوية مع المعجبين حول العالم ، وفي الوقت نفسه ، إرسال رسالة مهمة إلى العالم مفادها أن هناك المزيد من الاحتمالات في مجال التسويق الرياضي.