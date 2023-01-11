تتفق الدراسات العلمية على أن مخاطر السجائر الالكترونية لا تتجاوز 5٪ من مخاطر دخان التبغ [1]. في عام 2016، أظهرت دراسة (تتعلق بنموذج محدد للسجائر الالكترونية) انخفاض تركيز المواد السمية بنسبة تصل إلى 99٪ مقارنةً بالسيجارة التقليدية [2].

ما هي مخاطر السجائر الالكترونية؟



بسبب التطور السريع للأجهزة والمنتجات الجديدة التي تظهر كل أسبوع، من الصعب إعطاء إجابة واضحة لهذا السؤال. تركز أغلب الدراسات التي أجريت على السجائر الالكترونية على نوع محدد من الاجهزة، في حين أن هناك عدة آلاف من المنتجات في السوق العالمية. لكن ما يمكن قوله هو أن غالبية الدراسات تتفق على أن الخطر الذي تشكله السجائر الالكترونية أقل من خطر سجائر التبغ. منذ عام 2015، كانت وزارة الصحة البريطانية تتحدث عن تقليل الضرر “بنسبة 95٪ على الأقل“. وهو رقم يعاد تأكيده كل عام منذ ذلك الحين.

منتجات جديدة

لا تحدد بعض الدراسات المخاطر المحتملة للتدخين الإلكتروني على المدى البعيد. يرى آخرون أن السيجارة الالكترونية أقل خطورة بنسبة 95٪ من السيجارة التقليدية، فإن الـ 5٪ المتبقية تمثل تقديرًا متحفظًا للمخاطر المحتملة التي تشكلها النكهات والمكونات على المدى الطويل [3]. لا يزال البعض يصر على حقيقة أنه من المستحيل تقديم استنتاجات مؤكدة ونهائية.

ووفقًا لإحدى هذه الدراسات، كشفت غالبية النماذج المختبرة عن مستويات منخفضة من المواد السامة، وبالتالي لن تشكل خطرًا على المستخدم. ومع ذلك، أوضح الباحثون أن هذا ليس معيارًا موثوقًا به، نظرًا للعدد المتزايد من نماذج ومنتجات السجائر الالكترونية والسوائل المتاحة في السوق، والتي لم يتم اختبارها بعد [4]. أخيرًا، بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، من المحتمل أن السجائر الالكترونية أقل سمية من التبغ، ولكن لا يوجد دليل على فعاليتها في الإقلاع عن التدخين – وفقًا لها.

يتعارض هذا الرأي مع النتائج التي حصلت عليها منظمة كوكرين الشهيرة، التي اثبتت ان الفيب فعالًا في الإقلاع عن التدخين بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة ببدائل النيكوتين الأخرى (لصاقات، علكة، إلخ). في النهاية، يمكن أن تختلف نتائج هذه الدراسات ويتم تفسيرها بطرق مختلفة، لكن جميعها تقريبًا تتفق على نقطة واحدة: النتائج الحالية مشجعة للغاية.

انخفاض ملحوظ في السمية بالنسبة الرئة

تتفق جميع الدراسات التي بحثت في المركبات الموجودة في بخار السجائر الالكترونية على أنها مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في دخان التبغ. تنبع المخاطر العديدة للتدخين من المركبات السامة التي تنتج عند حرق التبغ. ونظرًا لعدم وجود التبغ في السيجارة الالكترونية وتشغيلها لا ينطوي على الاحتراق، فإن الغالبية العظمى من هذه المركبات الضارة غائبة أثناء التدخين الإلكتروني – الفيبينج Vaping. نتيجة لذلك، تقل مخاطر الإصابة بالسرطان أو الرئة بشكل كبير.

في الختام، السيجارة الالكترونية تقلل من الخطر بشكل كبير.

يجب أن يقتصر استخدام السجائر الالكترونية على فئة معينة من المستهلكين. فهي تستخدم كبديل للسجائر التقليدية، حيث تقلل بشكل كبير من الضرر الذي يسببه التبغ للمدخنين، مع امكانية تقدم مستويات النيكوتين المماثلة لتلك الموجودة في السجائر [5]. ولذلك فإن استخدامها أفضل بكثير من منتجات التبغ التقليدية.

ومع ذلك، عند استخدامها من قبل غير المدخنين، يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا من نفعها، نظرًا لأن نسبة أكبر من السكان ستتعرض لسميتها المحتملة، مما يؤدي إلى تحويل جهاز مخصص للإقلاع عن التدخين إلى منتج استهلاكي يومي [6]. هذا هو بشكل خاص حالة الجزيئات المعدنية المنبعثة أثناء إنتاج “البخار”، وهي ضئيلة مقارنة بالسجائر التقليدية، ولكنها تمثل مصدر خطر غير ضروري لغير المدخن [7].

السجائر الإلكترونية لا تخلو تمامًا من المخاطر الصحية، مهما كانت ضئيلة، ويمكن تقليلها في المستقبل من خلال للوائح وقوانين الاستخدام، وكذلك من خلال التطور التكنولوجي لمكوناتها [8].

المعلومات الرئيسية التي يجب تذكرها سيكون خطر السيجارة الإلكترونية أقل بكثير من خطر التدخين. يجب أن يقتصر استخدام السيجارة الإلكترونية على المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

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