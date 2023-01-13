طقم Endura Apex من Innokin’s هو جهاز فيب اسطواني مخصص للمبتدئين. بسيط ومتين ، و يوفر تجربة فيب جيدة. يتكون جهاز مود اسطواني يعمل ببطارية مدمجة وتانك مخصص للفيب غير المباشر – MTL ، منتج مثالي للمبتدئين في عالم السجائر الإلكترونية.

سهولة الاستخدام

لا يتطلب طقم Endura Apex الكثير من الخبرة لاستخدامه ، مع زر تشغيل واحد وحلقة دوارة في اسفل الجهاز للاختيار بين نمطين فقط. يعلو البطارية تانك Clearomizer مخصص للفيب غير المباشر (وضع الاستنشاق مشابه لوضع سيجارة التبغ). هذه المجموعة سهلة الاستخدام وفعالة.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 22 * 83,6 ملم وزن المود 63 غرام الشحن USB C البطارية مدمجة بسعة 1800 مللي امبير الطاقة القصوى 16,5 واط انماط الفيب واط القطر 22 ملم سعة التانك 3 مل وزن التانك 44,8 غرام نطاق الاستخدام من 14,5 الى 16,5 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

جهاز المود

قطع غيار

كابل USB

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

شكل اسطواني

جسم البطارية أو المود أسطواني الشكل. يمكن تثبيت التانك في الجزء العلوي من الجهاز. بقطر يبلغ 22 ملم ، يمكن استخدام المود مع جميع انواع التانكات بفضل الموصل 510 المربوط على نابض. ولكن من الناحية العملية ، فإن المود مصمم للاستخدام مع تانك Endura Apex المرفق مع الجهاز.

في الجزء السفلي من المود يوجد منفذ USB-C للشحن السريع ، سعة البطارية 1800 مللي أمبير. كنا نفضل المزيد من السعة مقارنة بالمنتجات المنافسة التي تبلغ حوالي 2000 مللي أمبير في الساعة. ومع ذلك ، يظل استهلاك الطاقة ، مع التانك المرفق مقبول للغاية. بأختصار ، لن تحتاج الى إعادة شحن الجهاز عدة مرات في اليوم.

في قاعدة المود ، توجد حلقة دائرية تسمح لك باختيار قوة الفيب. العملية ليست معقدة نظرًا لوجود مستويين للطاقة فقط ، يرمز إليهما بإضاءة LED دائرية تضيء أثناء التشغيل. وضع الطاقة القصوى باللون الأحمر والذي يمثل 16.5 واط. وما يسمى بالطاقة المنخفضة فهو يضيء باللون ألاخضر ويمثل 14.5 واط. جهاز بسيط وعملي.

زر التشغيل منخفض وبالكاد يبرز من جسم الجهاز (أقل من 0.2 ملم). وهو محاط بمؤشر LED يشير إلى أن الجهاز يعمل ويشير أيضًا الى مستوى البطارية المتبقي. صوت الزر عند الضغط واضح. التشطيبات لاتشوبها شائبة وجودة الصنع واضحة.

تانك مخصص للفيب غير المباشر MTL

سعة تانك Apex Endura هي 3 مل. وهي كمية مناسبة من السائل خاصة مع أسلوب الفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). للوصول إلى فتحة إعادة التعبئة ، قم بفك الجزء العلوي من تانك الـ Clearomiser. يسمح الثقب الكبير بإدخال معظم رؤوس زجاجات السائل الإلكتروني.

جسم الخزان بالكامل مغطى بغلاف معدني والذي يقدم حماية ممتازة للزجاج. في حالة السقوط ، يكون الخزان الزجاجي محميًا. بالمقابل ، لا يزال التعرض للسقوط بقوة يشكل خطرا على الخزان الزجاجي الذي لا يمكن استبداله. لذلك عليك الحفاظ على هذا الجزء ، في حالة الكسر ، يتوجب استبدال التانك بالكامل. يأتي التانك مع مبسم – Drip tip مخصص للفيب الغير مباشر ومن نوع 510 يمكن استبداله.

في قاعدة خزان Endura Apex ، توجد الحلقة الدوارة المسؤولة عن ضبط تدفق الهواء. نظام تدفق الهواء مكون من أربعة ثقوب صغيرة. بفتحة واحدة فقط ، تقترب جدا من سحبة سيجارة التبغ. ضيق مع بخار فاتر. مع الفتحات الأربعة المفتوحة ، يكون Endura Apex Tank أكثر تهوية لعشاق الفيب غير المباشر المفتوح. على الرغم من أن المجموعة مخصصة للفيب غير المباشر ، إلا أنه من الممكن الحصول على سحب مباشر مقيد للغاية عندما يكون نظام تدفق الهواء مفتوح بالكامل. في النسخة التي قمنا باختبارها ، كان دوران حلقة ضبط الهواء ثقيلة ولا تدور بسهولة!

يتم توفير اثنان من الكويلات في العلبة. الأول Prism S المصنوع من Kanthal بقيمة 0.9 أوم والثاني Prism S بقيمة 0.8 أوم. نطاق التشغيل بين 14.5 و 18 واط.

النكهات واضحة بغض النظر عن السائل المستخدم. اعتمادًا على وضع الطاقة المحدد وعدد الفتحات المختارة مع حلقة تدفق الهواء ، يتم الحصول على بخار فاتر إلى حد ما و سحب مقيد. يجب تكييف هذه الإعدادات وفقًا لأحتياج المستخدم.

يعد طقم Endura Apex جهازًا جيدًا للبدء بالفيب أو استخدامه كجهاز الإضافي لغير المبتدئين. خال من العيوب في التصميم العام للجهاز ، باستثناء حلقة تدفق الهواء التي تكون صلبة بعض الشيء عند الدوران.