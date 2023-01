نواصل العمل على القسم الخاص بتأثيرات السجائر الإلكترونية على الصحة. بالنسبة للجهاز التنفسي، فإن الفيب – vaping أقل سمية بكثير من التدخين.

ما هي الآثار الصحية للسجائر الإلكترونية؟



في عام 2021، أشار بحث أمريكي كبير في استنتاجاته إلى أن الـ vaping لا يسبب أي إجهاد مؤكسد، والذي يعد العامل الرئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية التي يسببها التدخين.



في عام 2022، لاحظت دراسة أخرى أجريت على 24000 شخص انخفاضًا بنسبة 92.8٪ في أمراض القلب والأوعية الدموية في مجموعة مستخدمي الفيب ، مقارنة بمجموعة المدخنين.



أخيرًا، إذا كان من المستحيل معرفة الآثار الدقيقة للسجائر الإلكترونية على الصحة، وخاصة على الرئتين ، فإن هناك العديد من الدراسات التي تقدم نتائج مشجعة.

آثار طفيفة للفيب على وظائف الرئة

لوحظ عند استخدام السجائر الإلكترونية من قبل أشخاص أصحاء لمدة 5 دقائق انخفاضًا في مستوى أكسيد النيتريك (NO) و زيادة مقاومة مجرى الهواء (1) مما يجعل من الممكن حدوث تأثير مهيج على الجهاز التنفسي، وقد يؤدي إلى بعض الخدوش في الأغشية المخاطية أو تقلص العضلات الملساء أو زيادة إنتاج الإفرازات الرئوية استجابة للبخار.

أبلغت دراسة أخرى عن انخفاض في أكسيد النيتروجين بعد استنشاق البخار، مع أو بدون النيكوتين، بدرجة مماثلة لتلك التي يسببها دخان السجائر التقليدي (2). ومع ذلك، وجد أن استخدام السجائر على المدى القصير ليس له أي تأثير على مؤشرات قياس التنفس لوظيفة الرئة ووجدت دراسة أخرى عدم وجود فرق في الأحداث المبلغ عنها خلال 12 أسبوعًا من استخدام السجائر (3).

الآثار قصيرة المدى مطمئنة

الآن نحن بعيدين عن معرفة ما إذا كانت هذه الآثار قصيرة المدى للسجائر الإلكترونية على الشعب الهوائية ستترجم إلى أضرار طويلة المدى. إضافة إلى ذلك، ولأن الإقلاع عن التدخين يرتبط بانخفاض أعراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي (4، 5)، فمن المرجح أن يُحسن العديد من المدخنين الذين يتحولون إلى السجائر الإلكترونية من مشاكل الجهاز التنفسي.

يتضح هذا في دراسة تمت على مجموعة صغيرة من مرضى الربو، حيث لوحظ تحسن في الأعراض ووظائف الرئة بعد الانتقال من تدخين التبغ إلى التدخين الإلكتروني – الفيب (6). وبالتالي فإن هذه الملاحظات مطمئنة بشأن الاستخدام قصير المدى للسجائر الإلكترونية فيما يتعلق بالآثار التنفسية السلبية.

غياب أول أكسيد الكربون، يقل الضرر بشكل كبير

تم الإبلاغ عن تأثير بخار السجائر الإلكترونية في مقاومة العدوى وقد يؤخر الشفاء من عدوى الأنفلونزا، في نموذج حيواني (8)، وذلك على الرغم من عدم وضوح صحة هذه النتائج وما هي آثارها على الإنسان. منذ ذلك الحين، ركزت العديد من الدراسات في تأثيرات السجائر الإلكترونية على الاوعية القلبية.

في عام 2021، خلص بحث أمريكي (9) إلى أن السجائر الإلكترونية لا تسبب الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية التي يسببها التدخين. في عام 2022، أشارت دراسة جديدة (10) إلى أن مجموعة من مستخدمي الفيب أبلغت عن 41 مرضًا من أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بـ 569 لمجموعة المدخنين، بانخفاض قدره 93٪ تقريبًا. وبالتالي فإن تأثير السجائر الإلكترونية على الصحة سيكون أقل بكثير.

أبلغت دراسة اخرى عن امكانية وجود مواد مسرطنة بعد تحليل عينات من بول المشاركين بعد استخدام السجائر الإلكترونية أو سجائر التبغ. مستويات أقل بكثير من NAST والبنزين و الهيدروكربونات متعددة العقد مع السجائر الإلكترونية (11)، والتي من شأنها أن تظهر الامتصاص الجهازي لهذه المواد المسرطنة. وبالتالي درجة معينة من مخاطر الإصابة بالسرطان محتملة، على الرغم من أنها أقل بكثير من تلك المرتبطة عمومًا بالتدخين.

ماذا عن التأثيرات طويلة الأمد؟

حتى اليوم، لم تجرى دراسة كبيرة تسمح لنا بمعرفة تأثيرات هذه السوائل و مكونات السجائر الإلكترونية حيث كانت أطول مدة هي 12 شهرًا (12)، حتى لو تم تقدير المخاطر، كما يتكرر سابقًا، على أنها أقل بكثير مقارنة بتلك التي تشكلها سجائر التبغ. لذلك من المهم أن تضع في اعتبارك أن السجائر الإلكترونية لا تخلو من الضرر على المدى الطويل.

على سبيل المثال، من غير المعروف ما إذا كانت النيتروز أمينات الخاصة بالتبغ (NASTs، بخلاف تلك الموجودة في أوراق التبغ) تتشكل أثناء إنتاج “البخار” (13). في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، نشر الدكتور ريكاردو بولوزا أول دراسة متابعة طويلة المدى (14) تركز على الحالة الصحية لمستخدمي السجائر الإلكترونية الجدد الذين لم يكونوا مدخنين أبدًا. في هذه الدراسة ، تقدم إجابات مطمئنة للغاية لمستخدمي أجهزة الفيب حيث لم تسجل آثار سلبية على المدى الطويل.

تستند استنتاجات الدراسات الرئيسية إلى ما نعرفه حاليًا عن مكونات البخار وعليه يتم اقتراح الفرضيات مثل: قد يؤدي الاستنشاق المتكرر لجزيئات البخار والمواد المؤكسدة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة واضطرابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية. بالرغم من انها مجرد فرضية الى ان العديد من المؤسسات تقوم ببناء رأي صحي مفاده إمكانية الاصابة بسرطان الرئة على المدى الطويل. هذه نسب صغيرة جدًا مقارنة بالمخاطر التي يسببها استهلاك التبغ، ولكن حتى بدرجات أقل لا يمكن تجاهلها، خاصة وأن هذه الآثار ستستغرق وقتًا لدراستها.

المعلومات الرئيسية التي يجب تذكرها سواء على المدى القصير أو الطويل، فإن الدراسات المتاحة حاليًا مطمئنة. ولكن حتى لو كانت السيجارة الإلكترونية لها بعض الأضرار، فقد ثبت علميًا الآن أن تأثيرها على الجسم أقل بكثير من تأثير التدخين.

