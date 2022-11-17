عقدت شركة Geekvape الخميس الماضي 10 نوفمبر 2022 ، ندوة عبر الإنترنت حول استكشاف آفاق تكنولوجية جديدة في تطوير تقنية اجهزة الفيب. كانت الندوة تقنية بمعنى الكلمة ، حيث تمت مناقشة الكثير من النقاط التقنية الأساسية.

قمنا بإجراء مقابلة مع السيد بوتي لان ، المدير التسويقي في شركة Geekvape ، والذي أجاب فيها عن مجموعة من الاسئلة المهمة التي قد تلخص مجريات الندوة.

نود معرفة المزيد عن ندوة التكنولوجيا التي نظمتها شركة Geekvape؟

في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، عقدنا ندوة عبر الإنترنت حول تكنولوجيا السجائر الإلكترونية بعنوان “قفزة تكنولوجية أخرى”. تناول فيها خبراء في الصناعة الموضوعات الرئيسية الأربعة للندوة ، والتي تضمنت متطلبات المستخدمين ، والتصميم الهيكلي للتانكات ، وخلايا البطاريات والرقائق أو الشرائح الالكترونية ، والتطوير المستقبلي. هذا هو الرابط الخاص بالندوة: https://youtu.be/OFD777x5qbQ

لماذا تركز Geekvape بشكل خاص على مشاكل التسريب المتعلقة بتانكات الـ clearomizers؟

في الوقت الحاضر ، تم تحسين مشكلة التسريب بشكل كبير على منتجات العلامة التجارية الرائدة. لقد نجحنا بتطبيق تقنيات حديثة لتجنب مشكلة التسريب. على سبيل المثال ، في Geekvape ، نستخدم مطاط السيليكون عالي الدقة LSR الذي يتميز بأداء مثالي في منع التسرب ومقاومة درجات الحرارة العالية ، وبالطبع تقنية انظمة تدفق الهواء العلوي التي حدت من المشكلة ايضا.

كان هناك اختلاف حول فهم الفرق بين تصميمات تدفق الهواء العلوية والسفلية. لماذا قمتم بهذه التجربة؟

في الواقع ، تستخدم Geekvape تصميم تدفق الهواء العلوي منذ فترة. هذه المرة ، نريد تحديد الاختلاف باستخدام تجارب المحاكاة العملية ، وقد فوجئنا بأن تصميمات تدفق الهواء لكل من الهياكل العلوية والسفلية سلسة من حيث مرور الهواء ، ويبدو أن مقاومة الهواء متماثلة. ومع ذلك ، فإن تصميم تدفق الهواء العلوي ، يتمتع بكفاءة أكبر من تصميم تدفق الهواء السفلي ، مما يمكّنه من تبخير السائل بشكل كامل ، مما ينتج عنه بخار أكثر ونكهة أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، تساهم بنية هذا الهيكل بشكل كبير في منع التسريب.

هل يمكن أن تخبرنا عن التجارب المخبرية التي أجريت على الشريحة الالكترونية؟ ولماذا يتم إجراء هذه الاختبارات؟

في البداية ، أود أن أوضح أن الفيب هو تجربة شاملة. يعتبر التانك والكويل من العناصر الاساسية لأنهما يؤثران على النكهة بشكل مباشر. في الوقت ذاته ، تعتبر الرقاقة الالكترونية والبطارية أساسيان أيضا للحفاظ على توصيل نكهة متسقة وثابتة. لهذا السبب نريد إجراء اختبار لفحص مدى تأثير البطارية والشريحة على تجربة الفيب للمستخدم.

كيف تثبت أن البطاريات والشرائح يمكن أن تعزز تجربة الفيب؟

لقد طلبنا من مركز الأبحاث لدينا معرفة كيفية تأثير الرقائق و خلايا البطارية على تجربة المستخدم. أوضح المختبر أن النكهة و عملية تبخير النيكوتين يتأثران بشكل مباشر بالطاقة التي تخرج من الجهاز. لذلك فإن مستوى الطاقة واستقرارها مهمان للغاية. لقد تم إثبات أن استقرار التيار في اجهزة Geekvape متفوق بشكل واضح على باقي الاجهزة من خلال مقارنته بالتيار والطاقة للأجهزة الأخرى مع استخدام نفس قيمة الكويل. عند استخدام نفس البطارية ، فإن أجهزة Geekvape قادرة أيضًا على المنافسة بشكل لا يصدق من حيث التحكم في استهلاك الشريحة للطاقة.

كيف ترى تكنولوجيا السجائر الإلكترونية في المستقبل؟

كما نعلم جميعًا ، هناك العديد من الأجهزة والكويلات الجديدة كل يوم ، مثل كويلات السيراميك ، وتقنية التسخين بدرجة حرارة منخفضة ، والرقاق الفائقة. من الرائع رؤية العديد من الشركات تواصل الابتكار و تحقق طفرات في مجالاتها الخاصة.

ومع ذلك ، أود أن أسلط الضوء على حقيقة ، بالرجوع إلى التجربة الشاملة. النجاح في بعض التقنيات غير كافٍ ، فنحن بحاجة إلى دمج كل هذه الاختراعات التقنية بحيث يمكن للناس بالفعل الاستفادة منها.

أخيرًا ، ذكرت في الندوة “VPU”. هل يمكنك توضيح هذا المفهوم المثير للاهتمام؟

على غرار ما أكدته بالفعل ، فإن اجهزة الفيب عبارة عن نظام. تمامًا مثل الهاتف الذكي ، له نظامه الخاص ، والذي سأشير إليه باسم VPU – vaping processing unit ، أو وحدة معالجة الفيب. تنظم VPU اداء الجهاز. وهي قادرة على إدارة البطارية والتحكم في درجة الحرارة وتحديد الطريقة المثلى لإخراج الطاقة ، وهذا مانراه الـ VPU للسوق المستقبلي.