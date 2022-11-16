تضم شركة Yihi فرد جديد الى عائلتها ، طقم Sx Mini Vi Class. وهو عبارة عن مجموعة تتألف من جهاز مود خفيف الوزن وخزان مصمم للفيب المباشر المقيد. الشرائح الإلكترونية عالية الجودة التي تشتهر بها الشركة المصنعة ، تضعها اليوم في جهاز من نوع AIO للحصول على فيب عالي الجودة.

جهاز خفيف للغاية

تم عرض طقم Sx Mini Vi Class للمرة الاولى في معرض Vapexpo في باريس 2022. نبدأ الوصف بالقول أن الجهاز بوزن الريشة فعليا. لكن خفة الوزن لا تأتي على حساب جودة المواد على الاطلاق. الغلاف مصنوع من المعدن ، الشرائح الالكترونية موثوقة وسهلة الاستخدام ، خرطوشة سهلة التعبئة ، كلها عناصر ترفع من قيمة فئة الاجهزة Vi مثل AIO في نهاية هذا العام. منتج يستحق منك التجربة فعلا.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 48 * 22 * 82,2 ملم وزن المود 77 غرام الشحن USB C او شاحن خارجي البطارية واحدة من نوع 18650 الطاقة القصوى 60 واط انماط الفيب واط, التحكم الحراري, المنحنيات, الوضع المانع للـ dry hit سعة التانك 2,5 مل نطاق الاستخدام من 35 الى 45 نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

جهاز المود

الخراطيش

كابل USB

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

مود Vi Class

في أسفل المود نجد اسم المنتج Vi Class ، وتحته بعض النقوش والتحذيرات بالإضافة إلى منفذ USB-C يستخدم لإعادة شحن بطارية الـ 18650 ، أو لتحديث الشريحة الالكترونية. من الممكن شحن البطارية عبر منفذ USB-C ، الا اننا ننصح باستخدام شاحن خارجي.

المود مغلف بطبقة من المعدن تغطي الهيكل الرئيسي بالكامل ، باستثناء بعض الفتحات المخصصة للشاشة والخرطوشة. تصميم Vi Class بسيط للغاية الأمر الذي يجعل حجم الجهاز صغير بشكل خاص. استخدام المعدن لا يعني أن يكون وزن الجهاز ثقيلا ، حيث يزن 125 جرام مع بطارية و 77 جرام من دونها! وزن يسمح بحمل واستعمال طقم Vi بكل سهولة.

عندما تقوم بإزالة الغلاف المعدني ، سيكون هناك جانبين. ستجد في الأول الشاشة والأزرار. بالنسبة لزر التشغيل فهو بارز بمقدار 0.4 ملم عن جسم المود. ليس بالبروز الكبير ، لكن يكفي أن تشعر به تحت إصبعك وبالتالي يسمح لك بالضغط دون النظر إلى المود. سواء كنت تستخدم يدك اليمنى أو اليسرى ، فإن القبضة ممتازة. الأزرار الخاصة بضبط الاعدادات مخفية عندما يكون الغلاف المعدني في مكانه. قد يكون هذا التصميم مقبول للبعض و غير مقبول للبعض الآخر. عند الاستخدام ، هذا الأمر ليس مزعجًا حقًا ، بمجرد اختيارك للإعدادات التي تناسبك ، لن تحتاج الى استخدام هذه الأزرار. بل على العكس قد تكون ميزة تمنع الضغط وتغيير الاعدادات عن طريق الخطأ.

أما الجانب الآخر من الجهاز نجد حجرة البطارية وتكون مخصصة لبطاريات الـ 18650 وجانب الخزان ، سنعود إلى هذا لاحقا.

يحتوي جهاز Vi على العديد من القوائم البسيطة. الشاشة أحادية اللون وصغيرة ، ولكنها متوافقة مع حجم المود. تقدم شريحة Yihi’s SX 505 العديد من الوظائف مثل التحكم في درجة الحرارة والمنحنيات والقوة الكهربائية المتغيرة وقائمة خرطوشة مخصصة ، وضع Pure. الوضع الأخير مخصص لتجنب ظاهرة الضربة الجافة – dry hit عندما تكون الخرطوشة شبه فارغة. خلال اختباراتنا ، غامرنا بإفراغ الخزان بالكامل. وضع Pure فعال جدا ويحمي المستخدم من أي إحساس بطعم الحرق عند الفيب.

فيب عالي الجودة

يتم تثبيت الخرطوشة في موقعها بشكل ممتاز. الاتصال الكهربائي يتم من خلال موصلات صغيرة في قاعدة الخزان. بسعة 2.5 مل إلى 4 مل اعتمادًا على قيمة المقاومة ، الوصول إلى فتحة إعادة التعبئة يتم بالشكل التقليدي ، عن طريق رفع غطاء صغير. عندما يكون الغلاف المعدني في مكانه ، لا يزال من الممكن ملء الخرطوشة بسهولة. يُفضل استخدام زجاجات السوائل الإلكترونية ذات الأطراف الدقيقة لمزيد من الراحة. توجد فتحة في الغطاء المعدني تعمل كنظام تدفق الهواء . هذه الفتحة غير قابلة للتعديل. خلال اختباراتنا ، لم نشعر بالحاجة الى تعديل تدفق الهواء. حجم الفتحة مناسب لتوفير فيب مباشر المقيد.

يأتي مع الجهاز في العلبة مبسمين – Drip tips. أحدهما مخصص للفيب المباشر بينما الثاني ، بفتحة أصغر ، مخصص للفيب غير المباشر. يتم تركيب المبسم عن طريق الدوران كالبرغي ليرتبط بالخرطوشة ، يمسك المبسم الخزان بقوة. ليس من الضروري استخدام ملحقات إضافية لهذه العملية.

تأتي مع الطقم خرطوشتين. الاولى من نوع P40 ، الكويل مصنوع من ss 316L ، بقيمة 0.4 أوم. يتم استخدامها بين 35 و 45 واط ، مخصصة للفيب المباشر المقيد. الخرطوشة الثانية ، بقيمة 1 أوم من نوع P15 مخصصة للفيب غير المباشر. سيتم إطلاق خرطوشة جديدة بقيمة 0.8 أوم قريبًا.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن طقم Vi Class ممتاز. يجمع بين خفة في الوزن وسهولة في الاستخدام. الشريحة الالكترونية ممتازة وسريعة الاستجابة ولم تفشل أبدًا بتوفير الطاقة المطلوبة. النكهات ممتازة والبخار مثالي.

يمكن لجهاز Vi Class أيضًا العمل مع خراطيش Dot AIO عن طريق تركيب تحويلة يمكن شراؤها بشكل منفصل.