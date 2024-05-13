تعود شركة BP Mods. هذه المرة، لتقدم لنا تانك Sure S. الذي يعتبر نسخة عن أحد التانكات التي نالت استحسان العديد من المستخدمين، تانك Sure RTA القابل لإعادة البناء ولكن، في إصدار تانك Clearomizer يعمل بالكويلات الجاهزة. الهدف من هذا التانك هو سهولة الاستخدام لجميع انواع المستخدمين مع الحفاظ على النكهات الرائعة.

تانك Sure S .. التركيز على النكهات

في البداية، كانت منتجات BP Mods مخصصة لفئة المستخدمين الخبراء عبر طرحها لتانكات قابلة لإعادة البناء وغيرها من المعدات. ولكن، قررت العلامة التجارية الدخول إلى عالم تانكات الـ Clearomizers وتقديم منتجات جيدة جدًا، مثل Pioneer S وكويلات TMD الخاصة بها.

عملية تحويل تانك Sure RTA القابل لإعادة البناء إلى تانك Clearomizer الذي أطلقت عليه الشركة اسم تانك Sure S يرافقه أيضًا طرح نسخة جديدة من كويلات TMD V2 مع وعود بتقديم أفضل للنكهة وزيادة متانة الكويلات.

المواصفات التقنية

قطر التانك 24 ملم طول التانك 40 ملم سعة التانك 4 مل وزن التانك 40 غرام نظام التعبئة من الاعلى الكويلات TMD نظام تدفق الهواء من الاسفل المبسم – Drip tip 510 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ

محتويات العلبة :

التانك

قطع غيار

كويلات

المبسم – Drip tip

دليل المستخدم

تغيير المسار والحجم وخلق التنوع!

يأتي تانك Sure S مزودًا بقطعتي فم أو – Drip tip، كل منهما مخصص لأسلوب فيب محدد.القطعتان بتنسيق 510 الكلاسيكي. بالنسبة للأولى، نلاحظ الفتحة الداخلية الكبيرة للاستخدام في الفيب المباشر (DL) مع تدفق هواء مفتوح واسع. أما بالنسبة للأخرى، فهي أطول ورفيعة، من أجل توفير فيب غير مباشر أكثر تقييدًا مع مداخل هواء أكثر إحكامًا (MTL وRDL).

الميزة الرئيسية لـ تانك Sure S هي البساطة، حيث تم تصميم كل شيء لتبسيط تجربة المستخدم قدر الإمكان. الجزء العلوي من التانك عبارة عن غطاء فولاذي مثبت في مكانه بواسطة حلقة على شكل حرف O، والتي يمكن إزالتها ببساطة عن طريق السحب.

يحتوي منفذ التعبئة الموجود في الداخل على غطاء من السيليكون. يجب عليك إدخال طرف زجاجة السائل بداخلها لتتم التعبئة بشكل صحيح، الأمر الذي يوفر عملية إعادة تعبئة نظيفة وآمنة.

الخزان في تانك Sure S يأتي بسعة 4 مل، وهو مصنوع من البلاستيك الصلب، متصل بالقاعدة عبر مغناطيس قوي بما يكفي لتثبيته في مكانه. ومع ذلك، التثبيت ليس بالقوة الكافية لمنع الخزان من التحرك أثناء الاستخدام.

على الرغم من وجود الحركة لكن يتم الاحتفاظ بالسائل في الداخل من دون التأثير على تجربة الاستخدام، ولكن خاصة وقد تعودنا على الجودة التي تقدمها العلامة التجارية، فمن المؤسف أنه لم يتم تصحيح هذه النقطة .

ميزة تانك Sure S الرئيسية هي جودة النكهات ودقتها، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجيل الجديد من كويلات TMD V2 التي تقدم أداء ممتاز.

تأتي الكويلات في مجموعة واسعة (من 0.3 أوم إلى 1.2 أوم) التي تشكل نطاق واسع من انماط الاستخدام، الذي يناسب عدد كبير جدا من المستخدمين.

يأتي مع تانك Sure S في العلبة اثنان من الكويلات:

الأول بقيمة 0.3 أوم للاستخدام في الفيب المباشر DL بقوة معتدلة.

والثاني بقيمة 0.8 أوم لاستخدام في الفيب غير المباشر او المباشر المقيد MTL/RDL منخفض الطاقة.

تقدم كويلات TMD في نسختها الجديدة النكهات بشكل ممتاز مع كثافة بخار جيدة حتى عند الطاقة المنخفضة.

يأتي هذا الإصدار من تانك Sure S بقطر 24 ملم. ويتميز بحلقة تعديل الهواء مع فتحتين كبيرتين، وهو مناسب تمامًا للفيب المباشر DL.

من خلال غلق هذه الحلقة بالكامل، يتم إغلاق إحدى فتحاتها الجانبية وتظهر على الجانب الآخر ثلاث فتحات صغيرة مخصصة لضبط تدفق الهواء المنخفض جدًا المخصص للفيب غير المباشر MTL الذي يتناسب مع كويلات (0.8 أوم ، 1 أوم و 1.2 أوم).