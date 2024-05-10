بينما أنت جالس في المنزل أو في المكتب، ومحاط بأجهزة الكترونية عديدة، تبدأ باستخدام سيجارتك الالكترونية، وقد يخطر في بالك سؤالاً، هل يمكن أن يؤثر بخار السجائر الإلكترونية على هذه الأجهزة؟ او هل قد يسبب ماس كهربائي؟ دعونا نتعرف على اجوبة هذه الاسئلة معاً.

هل يشكل بخار السجائر الإلكترونية خطراً على الأجهزة الكهربائية؟ الجواب هو لا. في البداية دعونا نفهم تركيبة بخار السجائر الالكترونية. يتكون بخار السيجارة الإلكترونية بشكل رئيسي من الجلسرين النباتي (VG) والبروبيلين جليكول (PG)، وبعض المكونات الأخرى بنسب ضئيلة. هذه المكونات لا تنقل معها الرطوبة الكافية لنقل التيار الكهربائي. لكن، دعونا نتعمق أكثر.

الجلسرين النباتي غير موصل للتيار الكهربائي

هل يشكل البخار المنبعث من السيجارة الإلكترونية خطرا على الأجهزة الإلكترونية المحيطة، وخاصة أجهزة الكمبيوتر؟ لقد لاقى منشور من مهندس إلكترونيات الفرنسي @dexsilicium الكثير من ردود الأفعال. الحساب الذي يتابعه أكثر من 34 ألف شخص، بعد أن نشر صورًا لقطعتين من مكونات الكمبيوتر (اللوحة الأم والمروحة)، والتي تعطلت بسبب الجلسرين النباتي بحسب قوله.

ونشر تغريدة يقول فيها “نصيحة صغيرة لمستخدمي الفيب، تجنبوا القيام بذلك بالقرب من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم. سبب وفاة هذا الكمبيوتر (الصور التي أرسلها أحد المشتركين) هو وجود الجلسرين النباتي في كل مكان بالداخل

⚠️Petit conseil aux vapoteuses et vapoteurs, évitez de le faire à proximité de votre unité centrale. La cause du décès de ce PC (photos envoyées par un abonné) est la présence de glycérine végétale absolument partout à l’intérieur. La carte mère aura tenu moins de 1 mois⚠️ pic.twitter.com/SgvjhE0YdZ — Deus Ex Silicium (@dexsilicium) January 14, 2024

في البداية يجب أن نتحقق مما إذا كان هذا الجلسرين موصلاً للتيار أم لا، وفي هذه الحالة بوجوده في هذه الكمية يمكن أن يسبب حدوث ماس كهربائي وخلل للقطع بسبب تراكمه”.

ربما تكون الرطوبة هي السبب؟

للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا الرجوع إلى الخصائص الفيزيائية للجلسرين، الموجود في 99.5% من السوائل الإلكترونية. كما هو موضح بواسطة Interchemin (ملف بتنسيق PDF)، يمتلك الجلسرين ناقلية كهربائية تبلغ 6400000 pS/m (سيمنز لكل متر)، أو 0.000000064 S/m (مللي سيمنز لكل سنتيمتر). يوضح ستيفان، المهندس الذي يقف خلف هذه التغريدة: “إنها في الحقيقة قليلة جدًا، على الأقل غير كافية لنقل الجهد المنخفض مثل تلك الموجودة في جهاز الكمبيوتر”.

ووفقا له، “يجب ان يكون التيار الكهربائي يمتلك جهد يصل إلى عشرات الآلاف من الفولتات للحصول على إمكانية التوصيل في الجلسرين”. وبالتالي فإن البخار الناتج عن السيجارة الإلكترونية لا يمكنه إتلاف جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر.

من ناحية أخرى، كما هو محدد في دليلنا حول الجلسرين النباتي، يتمتع الـ VG بخصائص استرطابية، أي أنه يحتفظ بالرطوبة. وبالتالي، في حالة تركيب الجهاز في بيئة رطبة، فإن الاحتفاظ بهذه الرطوبة بواسطة البخار يمكن أن يزيد من عامل التوصيل. نظرية “معقدة وصعبة التحقق” كما يقول المهندس.

لذلك لا يسعنا إلا أن نوصي بتهوية الغرف التي تستخدم فيها السجائر الالكترونية بشكل جيد لتجنب أي خطر. على الرغم من أن رواسب البخار لا توصل التيار الكهربائي، إلا أن قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة قد تسبب بعض المشاكل.