طريقة جديدة تختارها هولندا لضمان بيع السجائر للبالغين فقط. قد يجدها البعض جيدة وفعالة، ويحكم عليها البعض الاخر بالفشل.

اضحك، عشان تطلع الصورة حلوة

لا يزال البعض في حالة صدمة من هذه الخطوة، بينما يتقبلها الآخرون بابتسامة عريضة. في العديد من مناطق هولندا، أصبح من الضروري الآن إجراء مسح ضوئي للوجه من أجل شراء السجائر. وهي تجربة من المفترض أن تعمم في كافة أنحاء البلاد اعتباراً من شهر يوليو المقبل، حيث سيظل مسموحاً فقط للاماكن المخصصة ببيع منتجات التبغ.

ولضمان عدم وقوع هذه المنتجات، التي يتم تنظيم بيعها، في الأيدي الخطأ، اختارت هولندا هذه التقنية. حيث تم تجهيز العديد من نقاط البيع بالماسحات الضوئية للوجه NIX18، المصنعة من قبل شركة H@ND الهولندية. وباستخدام الكاميرا والذكاء الاصطناعي، تخبر الآلة مدير المتجر إذا كان عمر العميل يزيد عن 24 عامًا. وللقيام بذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص خصائص الوجه المختلفة مثل التجاعيد وغيرها. إذا كان عمر الشخص الذي تم مسحه ضوئيًا يبلغ 24 عامًا أو أكثر، فستعرض الشاشة اشارة خضراء.

إذا اكتشف الجهاز ان عمر الشخص اقل، يصبح من الضروري التحقق من هوية الشخص التي تتم من خلال نفس الجهاز. بمجرد التعرف على الوثيقة، تستأنف الآلة عملها من خلال التحقق من صحة وثيقة الهوية، ثم مقارنة تاريخ الميلاد المشار إليه مع صورة الوجه. تقنية مشابهة لتلك المستخدمة في المطارات بحسب الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة.

ماذا عن خصوصية البيانات الشخصية؟ وفقا للشركة، لن يتم الاحتفاظ بالمعلومات على الاطلاق. سيسمح لك الجهاز ببساطة معرفة عدد عمليات الفحص التي تم إجراؤها وعدد الموافقات. سيتم حذف جميع المعلومات الأخرى من الجهاز بمجرد اكتمال عملية التحقق والشراء.

ويوجد حاليًا أكثر من مائة جهاز منتشرة في هولندا، ومن المتوقع أن يزيد عددها في الصيف المقبل. كونها قادرة على التعرف على الوثائق الثبوتية من جميع أنحاء العالم، فمن الممكن ان نرى هذه التكنولوجيا في بلدان أخرى أيضًا.