بفضل “المغناطيس القوي”، يسمح لك هذا السوار الخارق بالتخلص من إدمان النيكوتين. مع نتائج ايجابية لدى 91% من المستخدمين منذ الأسبوع الأول!

وعود تنافي المنطق والعلم، طريقة يستخدمها الكثير من مروجي المنتجات بهدف تحقيق أكبر عدد من المبيعات.

شركة وهمية؟

منتجات خارقة للإقلاع عن التدخين. نتحدث اليوم عن شركة Glame، وهي شركة من المفترض أنها تأسست عام 2020، ويقع مقرها الرئيسي في 49 شارع دي بونثيو، في الدائرة الثامنة بباريس، فرنسا.

المفاجأة هي أن هذا العنوان الباريسي غير موجود، كمكتب خاص بالشركة وهو من العناوين العديدة المعروضة للتأجير من خلال موقع ويب متخصص في الأعمال. أما تاريخ الإنشاء المبين في الموقع فلا أثر له في السجلات الرسمية. بداية مقلقة بعض الشيء.

السوار المعجزة

الموقع الإلكتروني لشركة Glame يشبه إلى حد ما موقع علي بابا. “قميص التنحيف”، “حزام التخسيس”، “جهاز تجديد خلايا البشرة”، “مروحة للرقبة”، “دفاية القدمين”، هي نوعية المنتجات التي قد تصادفك في هذه النوعية من المواقع. من ضمن هذه المنتجات المثيرة للدهشة، هناك منتج أثار اهتمامنا بشكل خاص: سوار الإقلاع عن التدخين. من الواضح أن الشركة لديها حلول لمشاكل أخرى لأنها تبيع أيضًا “القلادة المضادة لمرض السكري”، و”الرقعة المضادة لطنين الأذن”، و”سوار الإقلاع عن الكحول”، وحتى “اجهزة تساعد على النوم”. ” القائمة طويلة للغاية.

دعونا نعود إلى سوار الإقلاع عن التدخين. تم تطوير السوار من قبل الشركة التي تدعي أنها “عملت مع خبراء وأطباء مختصين في التبغ”، السوار مجهز بمغناطيس فائق القوة يبلغ 15000 غاوس”، وسيكون تأثيره “طبيعي 100٪”. بطريقة معينة لا نعرفها يتم التحكم في المجال المغناطيسي للدماغ عبر قطع المغناطيس هذه، “مما يجعله يعتقد أنه تلقى جرعته المعتادة من النيكوتين”.

من دون تقديم أي دراسات علمية او اثباتات، يقولون لك أنه يعمل وفعال. علاوة على ذلك، فإن سوار الإقلاع عن التدخين هذا، بالإضافة إلى مساعدته على الإقلاع عن التدخين، له وظائف أخرى. فهو يمنع زيادة الوزن، ويحسن النوم، ويزيل التوتر والانزعاج، ويزيد من الشعور بالراحة، وهو فعال أيضاً للإقلاع عن السجائر الإلكترونية!

كل هذا وبحسب الموقع فإن 91% من المستخدمين يرون النتائج من الأسبوع الأول! والأكثر من ذلك، أن الاقلاع باستخدام السوار سيكون دائم. الإقلاع عن التدخين في أسبوع واحد، وإلى الأبد، دون معاناة، دون توتر، مع النوم الجيد ودون زيادة الوزن، يجب على قطاع التبغ أن يقلقوا بشأن تجارتهم.

بيع الاحلام

لنكون واقعيين، الجواب هو لا، لن تتوقف عن التدخين بفضل سوار الإقلاع عن التدخين Glame. لو كان وضع بعض قطع المغناطيس على جسمك لتقلع عن التدخين بهذه البساطة، لكان الأمر معروفًا منذ عقود ولن يكون هناك الملايين من المدخنين حول العالم، الذين يريدون دائمًا الإقلاع عن التدخين. قد يكون المجال المغناطيسي له تأثيرات معينة على الجسم، إلا إن الإقلاع عن التدخين ليست واحدة منها بالتأكيد.

يجدر الإشارة إلى أن المجال المغناطيسي المنبعث من الهاتف الخلوي يبلغ حوالي 80 غاوس. بمعنى آخر، إذا كان هذا السوار يصدر بالفعل 15000 غاوس (لكننا نشك في ذلك)، فسيكون ذلك ما يعادل ربط 187.5 هاتفًا محمولاً بمعصمك. مقارنة أخرى، جهاز مخصص لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى يصدر حوالي 15000 غاوس! نحن نرى أن ارتداء شيء بهذه القوة على معصمك على مدار اليوم ليست فكرة جيدة على الإطلاق.

والأسوأ من ذلك أن الموقع يشير إلى أن السوار يكون فعالاً فقط إذا كنت تستهلك خمس إلى ست سجائر يوميًا. إذا كنت تدخن أكثر من ذلك، فإن الشركة توصي بارتداء سوارين. وإذا كنت مدخنًا شرهًا و تدخن أكثر من 15 سيجارة يوميًا، فأنت بحاجة إلى شراء وارتداء ثلاثة أساور. مما قد يؤدي إلى إخضاع معصمك، وحتى جسمك بالكامل، لمجال مغناطيسي بقوة 45000 غاوس، أو 4.5 تسلا. ما يعادل 90 ألف مرة المجال المغناطيسي للأرض!

سواء كان هذا السوار أو غيره .. لاتصدق هذه الخرافات.