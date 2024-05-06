تعود شركة BP Mods لتقدم لنا جهاز مود Warhammer الجديد الذي يعمل ببطارية 18650، جهاز بسيط و بتصميم فريد!

مود Warhammer من الأجهزة التي تتوافق بشكل كبير مع تانكات الـ MTL. بفضل صغر حجمه وخفة الوزن يوفر بيئة عمل رائعة وببساطة تامة.

مود Warhammer .. البساطة

يعمل مود Warhammer ببطارية واحدة فقط بتنسيق 18650، فهو مصمم ليكون بسيط وخفيف في اليد. مناسب للاستخدام عند الطاقة المنخفضة. تصل قدرة الجهاز 60 واط كحد أقصى وهو مناسب جدا مع تانكات الـ (MTL/RDL)، وبقطر 24 مم أو أقل.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 79,5 * 24 * 40 ملم وزن المود 90 غرام الشحن شاحن خارجي او منفذ USB-C البطارية بطارية واحدة من نوع 18650 الطاقة القصوى 60 واط اقصى قطر للتانك 24 ملم انماط الفيب واط, فولت, تحكم بالحرارة

محتويات العلبة :

جهاز المود

سلك USB-C

دليل المستخدم

تصميم مميز وأنيق

أقل ما يمكننا قوله هو أن مود Warhammer يمتلك هوية خاصة به، زر وغطاء البطارية لهما تصميم خاص يميز هذا الجهاز. حيث يقارب التصميم اسم الجهاز (مطرقة الحرب) إلى حد كبير.

امر جميل ان نرى هذه التصاميم الغريبة الى حد ما تدخل المشهد الحالي لمعدات الـvaping، خاصة وأن الاتجاه الحالي هو التصاميم الكلاسيكية او التقليدية. الجهاز متوفر بالألوان عديدة

مود Warhammer يعمل ببطارية بحجم 18650 ويكون مكانها تحت غطاء مغناطيسي. من السهل إزالة الغطاء بفضل ملمس الغطاء الذي يوفر مسكة ممتعة للغاية.

اما بالنسبة للشريحة الإلكترونية للجهاز، نجد شرائح BP Mods الخاصة والتي أثبتت جودة ادائها. يتم عرض جميع المعلومات الاساسية على الشاشة، ويتم التحكم بالاعدادات باستخدام ثلاثة أزرار. يتميز بكفاءة استهلاك الطاقة بفضل شاشته الصغيرة أحادية اللون الموضوعة على جانب واحد، مع توفير جميع أوضاع التحكم في الجهد والواط ودرجة الحرارة لأي نوع من الأسلاك المقاومة.

يحتوي مود Warhammer على منفذ USB-C يوفر امكانية للشحن السريع باستخدام السلك المرفق. نوصي باستخدام شاحن بطارية خارجي بشكل يومي للسلامة و لإطالة عمر البطارية.

يتم تثبيت موصل 510 على نابض والمنصة بارزة عن هيكل الجهاز بضعة ملليمترات، مما لا يسمح بأي تجاوز فيما يتعلق بالحجم الأقصى المقبول للتانك، أي 24 ملم. وهو ما يتوافق تمامًا مع الاستخدام الذي تم تصميم مود Warhammer من أجله: الفيب منخفض الطاقة على تانك صغير.