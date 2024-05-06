تعود شركة BP Mods لتقدم لنا جهاز مود Warhammer الجديد الذي يعمل ببطارية 18650، جهاز بسيط و بتصميم فريد!

مود Warhammer من الأجهزة التي تتوافق بشكل كبير مع تانكات الـ MTL. بفضل صغر حجمه وخفة الوزن يوفر بيئة عمل رائعة وببساطة تامة.

مود Warhammer .. البساطة

مود Warhammer

يعمل مود Warhammer ببطارية واحدة فقط بتنسيق 18650، فهو مصمم ليكون بسيط وخفيف في اليد. مناسب للاستخدام عند الطاقة المنخفضة. تصل قدرة الجهاز 60 واط كحد أقصى وهو مناسب جدا مع تانكات الـ (MTL/RDL)، وبقطر 24 مم أو أقل.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 79,5 * 24 * 40 ملم
وزن المود 90 غرام
الشحن شاحن خارجي او منفذ USB-C
البطارية بطارية واحدة من نوع 18650
الطاقة القصوى 60 واط
اقصى قطر للتانك 24 ملم
انماط الفيب واط, فولت, تحكم بالحرارة

محتويات العلبة :

  • جهاز المود
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

تصميم مميز وأنيق

مود Warhammer يمتلك هوية خاصة

أقل ما يمكننا قوله هو أن مود Warhammer يمتلك هوية خاصة به، زر وغطاء البطارية لهما تصميم خاص يميز هذا الجهاز. حيث يقارب التصميم اسم الجهاز (مطرقة الحرب) إلى حد كبير.

امر جميل ان نرى هذه التصاميم الغريبة الى حد ما تدخل المشهد الحالي لمعدات الـvaping، خاصة وأن الاتجاه الحالي هو التصاميم الكلاسيكية او التقليدية. الجهاز متوفر بالألوان عديدة

بطارية بحجم 18650

مود Warhammer يعمل ببطارية بحجم 18650 ويكون مكانها تحت غطاء مغناطيسي. من السهل إزالة الغطاء بفضل ملمس الغطاء الذي يوفر مسكة ممتعة للغاية.

شاشة الجهاز

اما بالنسبة للشريحة الإلكترونية للجهاز، نجد شرائح BP Mods الخاصة والتي أثبتت جودة ادائها. يتم عرض جميع المعلومات الاساسية على الشاشة، ويتم التحكم بالاعدادات باستخدام ثلاثة أزرار. يتميز بكفاءة استهلاك الطاقة بفضل شاشته الصغيرة أحادية اللون الموضوعة على جانب واحد، مع توفير جميع أوضاع التحكم في الجهد والواط ودرجة الحرارة لأي نوع من الأسلاك المقاومة.

يحتوي مود Warhammer على منفذ USB-C يوفر امكانية للشحن السريع باستخدام السلك المرفق. نوصي باستخدام شاحن بطارية خارجي بشكل يومي للسلامة و لإطالة عمر البطارية.

موصل 510

يتم تثبيت موصل 510 على نابض والمنصة بارزة عن هيكل الجهاز بضعة ملليمترات، مما لا يسمح بأي تجاوز فيما يتعلق بالحجم الأقصى المقبول للتانك، أي 24 ملم. وهو ما يتوافق تمامًا مع الاستخدام الذي تم تصميم مود Warhammer من أجله: الفيب منخفض الطاقة على تانك صغير.

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المميزات

  • سهولة الاستعمال
  • خفة الوزن
  • التصميم
  • جودة الأداء

العيوب

  • غطاء البطارية مصنوع من البلاستيك

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
مود Warhammer جهاز مثالي لمحبي المعدات المريحة والأنيقة. نجحت BP Mods بهذا المزيج من خلال تقديم جودة أداء عالية وتصميم فريد رائع. كالعادة، تقدم العلامة التجارية تصميما مدروسًا وأصليًا وبسيطًا، والذي يمكن استخدامه بكل بساطة على أساس يومي.
4.5
المجموع النهائي
المقال السابقمراجعة بود Flexus Pro من شركة Aspire
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-warhammer-bp-modsمود Warhammer جهاز مثالي لمحبي المعدات المريحة والأنيقة. نجحت BP Mods بهذا المزيج من خلال تقديم جودة أداء عالية وتصميم فريد رائع. كالعادة، تقدم العلامة التجارية تصميما مدروسًا وأصليًا وبسيطًا، والذي يمكن استخدامه بكل بساطة على أساس يومي.

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