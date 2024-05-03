سلسلة Flexus تستمر في التوسع. ينضم اليوم بود Flexus Pro الى هذه السلسلة. مجهز ببطارية سعة 1200 مللي أمبير ويعمل بنظام الخراطيش المزودة بكويلات قابلة للتبديل. جهاز بود بسيط جدًا، كما عودتنا شركة Aspire، بتقديم أجهزة عالية الجودة.

بود Flexus Pro .. للجميع

عندما تختار بود Flexus Pro، تأكد انه سينال اعجابك. سهولة استخدامه وصغر حجمه وامكانياته تجعله يلائم جميع المستخدمين. تعتبر الكويلات القابلة للإزالة ميزة رائعة وتزيد من جودة استعادة النكهات. جهاز بود موثوق ويقوم بالمهمة على أكمل وجه.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 114,5 * 26 * 15,5 ملم وزن البود 51 غرام الشحن USB-C البطارية 1200 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

جهاز تقليدي لكن فعال

على أحد جوانب بود Flexus Pro، يوجد زر مخصص للتحكم بتدفق الهواء. يسمح لك بالتنقل بين الفيب الغير مباشر المحكم للغاية إلى الفيب المباشر المقيد. حيث من الممكن الحصول على فيب مباشر محدود جداً مع كويل الـ 0.6 أوم. يعد ضبط تدفق الهواء أمرًا بسيطًا ولا يتغير، حتى عند حمله في الجيب أو الحقيبة.

في قاعدة بود Flexus Pro، يتيح لك منفذ USB-C الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1200 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية جيد جدًا خاصة وان الجهاز يستهلك القليل من الطاقة مع الكويلات المتوفرة (حتى 18 واط). مع امكانية الفيب أثناء الشحن.

يمكن لـ بود Flexus Pro توفير ما يصل إلى 30 واط. على الرغم من ان الكويلات الموجودة في العلبة لا تسمح بالوصول إلى هذه الطاقة، إلا أن البود متوافق مع جميع كويلات AF Mesh، بما في ذلك كويل الـ 0.4 أوم والذي يتطلب المزيد من الطاقة ( 20 إلى 28 واط).

الشاشة أحادية اللون وذات سطوع عالي جدا، بغض النظر عن ظروف الإضاءة. يتم عرض المعلومات الأساسية مثل الطاقة المحددة وقيمة المقاومة ومستوى البطارية ومدة وعدد السحبات.

يعمل زر التشغيل أيضًا كـ زر لضبط الاعدادات. لإنتاج البخار، يمكنك إما الضغط على هذا الزر أو يمكن إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. الزر صغير جدًا ومرتفع عن جسم الجهاز، ولكنه يقع بشكل طبيعي تحت الإصبع.

يأتي بود Flexus Pro مزودًا بخزان سعة 3 مل. و لإعادة تعبئته، تقوم برفع غطاء السيليكون ذو اللون البرتقالي لإدخال طرف زجاجة السائل الإلكتروني وبالتالي ملء الخرطوشة. يدخل الخزان بعمق داخل جسم الجهاز. قد يكون من الضروري إزالته عندما يصبح مستوى السائل الإلكتروني منخفضًا.

يتم توفير اثنان من الكويلات مع بود Flexus Pro. كويل 0.6 أوم AF مخصص للاستخدام بين 15 إلى 18 واط . وكويل 1 أوم من نوع AF ايضا ويمكن استخدامه بين 12 إلى 15 واط وهو مخصص للفيب غير المباشر المقيد.

مع شركة Aspire، تعودنا على الجودة. بود Flexus Pro عبارة عن جهاز رائع ويقدم نكهات السوائل الإلكترونية بشكل رائع، سواء في نكهات الفواكه أو نكهات السوائل المعقدة. يعد بود Flexus Pro خيارًا ممتازا لبدء رحلتك مع الفيب أو جهاز ثانوي مثالي عند السفر.