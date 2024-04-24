جهاز السحبة Beco Bang من شركة Beco Vape عبارة عن جهاز فيب ذو استخدام واحد (Disposable). مجهز ببطارية سعة 800 مللي أمبير في الساعة ومخصص للفيب المباشر – DL. في سوق تنافسي للغاية، يعد إصدار اجهزة فيب يمكن أن تقدم شيء جديد، أمرًا معقدًا. لكن استطاع جهاز Beco Bang أن ينجح في هذا التحدي بفضل جودة الاداء.

جهاز السحبة Beco Bang .. نكهات مثالية

يعد جهاز السحبة Beco Bang مناسبا للغاية للاستخدام المكثف حيث يحتوي على 22 مل من السائل، وهو ما يكفي للفيب لفترة طويلة دون القلق بشأن نفاد السائل الإلكتروني. على الرغم من تصميمه الهندسي التقليدي إلى حد ما، إلا إنه ينتج بخارًا ذو جودة عالية ونكهات مثالية.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 47,2 * 25 * 91 ملم الوزن 80 غرام الشحن USB-C البطارية 800 مللي أمبير سعة التانك 22 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

جهاز السحبة Beco Bang

دليل المستخدم

جهاز استخدام واحد .. ولكن!

يوجد في قاعدة جهاز السحبة Beco Bang منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 800 مللي أمبير في الساعة. ويوجد نقش لصاعقة صغيرة، بجوار منفذ USB-C، تضيء أثناء الشحن وعند الفيب. تتغير الألوان للإشارة إلى مستوى البطارية ومتى يكون من الضروري إعادة شحن جهاز Beco Bang. الفتحة ذات الشكل المربع هي فتحات تدفق الهواء.

لا شك في أن اسم المنتج Bang! مكتوب بشكل كبير على أحد جانبي الجهاز ولكنه مدمج تمامًا في التصميم العام لـ جهاز السحبة Beco Bang. هذا الجزء لامع بعكس باقي اجزاء الجهاز. يُظهر الجانب الآخر من الجهاز اسم الشركة المصنعة و النكهة المختارة مكتوبة تحته مباشرة.

ملمس الجهاز ناعم ويوفر قبضة جيدة أثناء الاستخدام. مصنوع من سبائك الألومنيوم، ويزن 80 جرامًا فقط، فهو يعتبر خفيف جدًا بالنسبة لجهاز فيب يحتوي على 20 مل من السائل!

في الحقيقة يحتوي جهاز السحبة Beco Bang على 22 مل من السائل الإلكتروني. لذلك، يمكنك استخدامه لفترة طويلة قبل التفكير في شراء جديد جديد. بالاضافة الى امكانية الاختيار من بين النكهات الـ 18 المقدمة.

المبسم – Drip tip الخاص بـ جهاز السحبة Beco Bang، مريح جدا عند الاستخدام خاصة وان الجهاز مصمم للفيب المباشر. يبلغ قطر الفتحة 8.3 ملم لتوفر مساحة كبيرة لمرور البخار. يتم توفير مبسم ثاني في العلبة. إنه أطول واصغر في نهايته ولكنه يذكرنا إلى حد كبير بمبسم الشيشة.

بالنسبة لتجربة الفيب، كانت تجربة جهاز السحبة Beco Bang ممتازة. النكهات قوية ودقيقة للغاية. البخار لطيف جدًا (نسختنا هي 3 ملجم/مل من النيكوتين) وكثيف. التشغيل التلقائي فوري دون اي تأخير في سرعة الاستجابة.

جهاز السحبة Beco Bang جهاز ذو استخدام واحد مثالي لصغر حجمة وخفة وزنه وقدرته العالية على توفير تجربة فيب مثالية.