عند البدء باستخدام السجائر الالكترونية، نبدأ بسماع بعض المصطلحات التي قد تجدها غريبة خاصة على الأشخاص المدخنين. من بين هذه المسميات المرتبطة باستخدام السجائر الالكترونية مصطلح الضربة او الهت – Throat Hit.

ما هي الضربة او الهت – Throat Hit؟ الهت – Throat Hit، أو ببساطة الضربة، هي احساس الوخز الذي يمكن أن تشعر به في الحنجرة عند استنشاق بخار السجائر الالكترونية الذي يحتوي على النيكوتين. يرتبط هذا الإحساس بالتدخين ويرغب العديد من المدخنين في الاحتفاظ به عند التحول إلى السجائر الإلكترونية.

أصل المصطلح

هذه المصطلحات بكل بساطة جزء من الحياة اليومية لمستخدمي السجائر الالكترونية. المصطلح باللغة الإنجليزية هو ​​Throat Hit، وعند ترجمته للغة العربية تحصل على ضربة الحلق. ترجمة حرفية يمكن وصفها بأنها لا معنى لها ولكن، منتج السيجارة الالكترونية برمته مبني على المصطلحات الإنجليزية التي يصعب ترجمتها الى اللغة العربية.

الهدف هنا هو التركيز على المعنى الذي يهم المستخدم ليتمكن من التمتع والاستفادة من هذه الاداة الفعالة في الإقلاع عن التدخين. عند تدخين سيجارة التبغ، يصاحب استنشاق الدخان احساس معين في الحنجرة. مع مرور الوقت يصبح هذا الإحساس جزء لا يتجزأ من تجربة التدخين.

وهذا ما نجحت السجائر الالكترونية بمحاكاته، ليلعب بعدها دورا مهما في فعالية هذه الاداة في الإقلاع عن التدخين.

ما الذي يسبب شعور الضربة عند الفيب؟

تعتمد الضربة او الهت – Throat Hit التي يشعر بها مستخدمي السجائر الإلكترونية عند استنشاق البخار على عدة عوامل:

مستوى النيكوتين

مستوى النيكوتين هو أحد العوامل التي ستحدد قوة الشعور بهذا الوخز في الحنجرة. فكلما زاد مستوى النيكوتين، زادت قوة الضربة. لذا كن حذرا عند استخدام أملاح النيكوتين (نكهات السولت)، فهي ستقلل الإحساس بالضربة بشكل كبير.

قوة الجهاز

قوة جهاز الفيب ونقصد هنا (الطاقة) عامل آخر يؤثر على الشعور بالضربة، فكلما ارتفعت طاقة جهاز الفيب، زادت قوة الضربة.

نسبة البروبيلين غليكول – PG

البروبيلين جليكول PG، هو العنصر الأخير الذي يمكن أن يلعب دورًا بقوة الضربة أو الهت. وهو موجود في كافة السوائل الإلكترونية، ويلعب دورًا أساسيًا في تركيب هذه السوائل. كلما ازدادت نسبته، زادت قوة الشعور بالضربة.

بعض المعلومات الاضافية

يعود الفضل في نجاح تصنيع السجائر الى تقنية معالجة أوراق التبغ التي تسمى flue-curing. وبدون هذه الطريقة الخاصة لمعالجة أوراق التبغ، سيكون من المستحيل استنشاق أي كمية من دخان السجائر لأن الألم سيكون كبيرا للغاية

تم اكتشاف هذه التقنية بالصدفة عام 1839 في ولاية كارولينا الشمالية، والتي جعلت من الممكن استنشاق الدخان إلى الرئتين.

مبدأ هذه العملية هو تعديل الرقم الهيدروجيني (PH) لأوراق التبغ، حيث تصبح بعد ذلك أكثر شقاراً، ويزداد مستوى السكر الطبيعي فيها، مما يجعل الدخان أكثر اعتدالاً، وبالتالي لا يسبب السعال.